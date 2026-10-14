Lộ trình cập nhật ColorOS 17 toàn cầu cho các thiết bị OPPO, OnePlus và realme từ cuối 2026 Bản cập nhật ColorOS 17 sẽ khởi động từ ngày 29/10/2026 trên dòng máy OPPO cao cấp, đồng thời hợp nhất phần mềm thay thế OxygenOS và realme UI trên diện rộng.

OPPO vừa chính thức công bố lộ trình phát hành giao diện người dùng ColorOS 17 trên phạm vi toàn cầu, bắt đầu khởi động từ ngày 29 tháng 10 năm 2026. Đây được đánh giá là một bước ngoặt lớn về kiến trúc phần mềm khi ColorOS chính thức mở rộng hỗ trợ đồng nhất cho cả các thiết bị thuộc thương hiệu OnePlus và realme.

OPPO chuẩn bị phát hành ColorOS 17 cho các thiết bị tương thích

Bước chuyển dịch chiến lược: Hợp nhất nền tảng phần mềm

Bản nâng cấp ColorOS 17 đánh dấu sự chuyển đổi cơ cấu quan trọng trong hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn. Do những điều chỉnh về tổ chức nội bộ, các dòng thiết bị của OnePlus và realme sẽ trực tiếp đón nhận phiên bản ColorOS 17 hoàn chỉnh thay vì tiếp tục sử dụng hai giao diện quen thuộc là OxygenOS 17 và realme UI 8.

Việc quy chuẩn về một nền tảng ColorOS duy nhất giúp tối ưu hóa nguồn lực phát triển phần mềm, đẩy nhanh tốc độ vá lỗi và đảm bảo tính đồng bộ về tính năng trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị di động của hãng.

Lộ trình nâng cấp ColorOS 17 cho dải sản phẩm OPPO

Dòng flagship OPPO Find X10 series sẽ là những thiết bị đầu tiên xuất xưởng với hệ điều hành ColorOS 17 cài sẵn sau sự kiện công bố diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2026. Ngay sau đó, quá trình phân phối bản nâng cấp diện rộng sẽ diễn ra theo từng giai đoạn cụ thể:

Ngày 29 tháng 10, 2026: Phân phối đợt đầu cho các dòng cao cấp nhất gồm OPPO Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro và Find X9.

Phân phối đợt đầu cho các dòng cao cấp nhất gồm OPPO Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro và Find X9. Ngày 30 tháng 10, 2026: Tiếp nối với OPPO Find N5, Find X8 Pro, Find X8, cùng dòng Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G và Reno16 F 5G.

Tiếp nối với OPPO Find N5, Find X8 Pro, Find X8, cùng dòng Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 FS 5G và Reno16 F 5G. Tháng 11 năm 2026: Triển khai tới OPPO Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max 5G cùng các mẫu máy thuộc dòng K và F series tương thích.

Triển khai tới OPPO Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max 5G cùng các mẫu máy thuộc dòng K và F series tương thích. Tháng 12 năm 2026: Mở rộng đến dải sản phẩm Reno13 series, K13 series cùng hai dòng máy tính bảng Pad 5 và Pad 3 series.

Mở rộng đến dải sản phẩm Reno13 series, K13 series cùng hai dòng máy tính bảng Pad 5 và Pad 3 series. Quý 1 năm 2027: Hoàn tất đợt phát hành cho OPPO Find N2 Flip, Reno12 series, F series và các dòng máy tính bảng Pad SE.

Thông số kỹ thuật tiêu biểu trên flagship dẫn đầu OPPO Find X9 Ultra

Trong số các thiết bị nhận ColorOS 17 đầu tiên, OPPO Find X9 Ultra thể hiện rõ tiềm năng phần cứng cao cấp được tối ưu trực tiếp bởi nền tảng phần mềm mới:

Hạng mục Thông số kỹ thuật Màn hình AMOLED 6.82 inch, độ phân giải 2K+, tần số quét 144Hz Vi xử lý & Bộ nhớ Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB Hệ thống camera 5 camera sau, cảm biến chính 200MP tinh chỉnh bởi Hasselblad, hỗ trợ quay video 8K Pin & Công nghệ sạc 7.050mAh, sạc nhanh dây SuperVOOC 100W, sạc không dây AIRVOOC 50W Kết nối Chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0

Lịch trình cập nhật đối với thiết bị OnePlus và realme

Cùng thời điểm phát hành cho các thiết bị mang thương hiệu OPPO, nhóm máy OnePlus và realme cũng nhận bản cập nhật ColorOS 17 theo tiến độ tương tự bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2026.

Nhiều điện thoại OPPO, realme sẽ được cập nhật ColorOS 17

Ngày 29 tháng 10, 2026: Bắt đầu đợt cập nhật lớn cho OnePlus 15, OnePlus Pad 4, realme GT 8 Pro và bản realme GT 8 Pro Dream Edition.

Bắt đầu đợt cập nhật lớn cho OnePlus 15, OnePlus Pad 4, realme GT 8 Pro và bản realme GT 8 Pro Dream Edition. Ngày 30 tháng 10, 2026: Cung cấp phần mềm cho OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s, realme GT 7 Pro và toàn bộ realme 16 Pro series.

Cung cấp phần mềm cho OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13s, realme GT 7 Pro và toàn bộ realme 16 Pro series. Tháng 11 và Tháng 12, 2026: Mở rộng thêm cho dòng màn hình gập OnePlus Open, OnePlus Nord series, realme GT series, realme 16/15 series và dải sản phẩm Narzo.

Mở rộng thêm cho dòng màn hình gập OnePlus Open, OnePlus Nord series, realme GT series, realme 16/15 series và dải sản phẩm Narzo. Quý 1 năm 2027: Triển khai đợt cuối đến các thiết bị phổ thông gồm OnePlus Nord 4, OnePlus N6 series, cùng dải máy realme P series và realme Note series.

Yêu cầu kỹ thuật và lưu ý khi nâng cấp ColorOS 17

Để đảm bảo quá trình tiếp nhận phần mềm diễn ra an toàn, nhà sản xuất phân phối gói cập nhật theo các đợt nhỏ ngẫu nhiên nhằm kiểm soát lỗi và độ ổn định hệ thống trên máy chủ. Do đó, thời điểm nhận thông báo thực tế của từng thiết bị có thể dao động chậm hơn vài ngày so với lịch dự kiến.

Người dùng cần chuẩn bị tối thiểu 10GB bộ nhớ trống vì ColorOS 17 là một gói nâng cấp lớn có dung lượng nặng nhiều gigabyte. Ngoài ra, việc chủ động cài đặt đầy đủ tất cả các bản vá hệ thống tích lũy hiện hành sẽ giúp quy trình nhận diện và cài đặt ColorOS 17 đạt tỷ lệ thành công cao nhất.