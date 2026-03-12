Lộ trình cập nhật HyperOS 3.1: Danh sách chi tiết các dòng điện thoại Xiaomi được nâng cấp Xiaomi chính thức triển khai HyperOS 3.1 với cải tiến Super OTA giúp rút ngắn thời gian cài đặt. Dưới đây là lộ trình nâng cấp chi tiết cho các dòng máy Xiaomi và Redmi.

Xiaomi đã chính thức bắt đầu lộ trình phát hành bản cập nhật HyperOS 3.1 sau thời gian dài thử nghiệm nội bộ. Phiên bản mới này không phải là một cuộc cách mạng về giao diện nhưng tập trung sâu vào việc tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện những trải nghiệm thực tế nhỏ nhất cho người dùng.

Cơ chế Super OTA và những cải tiến đáng giá trên HyperOS 3.1

Điểm sáng lớn nhất của HyperOS 3.1 chính là công nghệ Super OTA. Cơ chế này được thiết kế để rút ngắn đáng kể thời gian cài đặt các bản cập nhật hệ thống và giảm thiểu tối đa số lần thiết bị phải khởi động lại. Điều này giúp quá trình nâng cấp diễn ra mượt mà, ít gây gián đoạn cho công việc của người dùng.

Bản cập nhật mới mang đến nhiều thay đổi thú vị

Bên cạnh Super OTA, hệ điều hành mới còn mang đến những tinh chỉnh về mặt thẩm mỹ và tính năng bao gồm:

Hiệu ứng chuyển động (animation) được xử lý mượt mà và tự nhiên hơn.

Làm mới giao diện các ứng dụng hệ thống như Thư viện (Gallery) và Thời tiết (Weather).

Mở rộng khả năng tùy biến màn hình khóa và nâng cấp tính năng HyperIsland.

Hỗ trợ ghép nối nhanh với Apple AirPods.

Tối ưu hóa quản lý tài nguyên RAM, tốc độ khởi chạy ứng dụng và giảm thiểu tình trạng giật khung hình.

Lộ trình cập nhật HyperOS 3.1 chi tiết

Theo công bố, lộ trình cập nhật sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên các dòng flagship mới nhất tại thị trường Trung Quốc trước khi phát hành phiên bản toàn cầu.

Xiaomi bắt đầu phát hành HyperOS 3.1 cho các thiết bị tương thích

Các thiết bị nhận cập nhật từ ngày hôm nay

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17.

Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8.

Redmi K90 Pro Max, Redmi K90.

Các thiết bị dự kiến cập nhật trước ngày 31/3

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15.

Xiaomi MIX Flip 2.

Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7.

Redmi K80 Pro, Redmi K80 Ultimate Edition, Redmi K80.

Redmi Turbo 5 Max, Redmi Turbo 5, Redmi K Pad.

Các thiết bị dự kiến cập nhật trước ngày 15/4

Xiaomi 14 Ultra (bao gồm bản Titanium), Xiaomi 14 Pro (bao gồm bản Titanium), Xiaomi 14.

Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi Mi 5 Pro.

Redmi K70 Pro, Redmi K70 Ultimate Edition, Redmi K70, Redmi K70E.

Redmi Turbo 4 Pro, Redmi Turbo 4.

Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15.

Redmi Pad 2 Pro.

Các thiết bị dự kiến cập nhật trước ngày 23/4

Giai đoạn này bao gồm rất nhiều dòng máy phổ thông và các đời cũ hơn như Xiaomi 13 Ultra/Pro/Standard, MIX Fold 3, Mi 4 Pro, cùng các dòng Redmi Note 14, Note 13 series và các dòng máy tính bảng Redmi Pad đời đầu.

Người dùng điện thoại Xiaomi trên toàn cầu sẽ phải chờ thêm để được trải nghiệm HyperOS 3.1

Phiên bản toàn cầu và phần cứng tối ưu

Hiện tại, các bản dựng HyperOS 3.1 dành cho thị trường quốc tế đã được phát hiện trên máy chủ của Xiaomi, báo hiệu việc triển khai toàn cầu sẽ sớm diễn ra, dự kiến vào cuối tháng này. Để trải nghiệm tốt nhất các tính năng mới, đặc biệt là khả năng xử lý của trí tuệ nhân tạo và đồ họa, các dòng máy flagship như Xiaomi 17 Ultra với phần cứng mạnh mẽ là lựa chọn tối ưu.