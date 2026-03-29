Lộ trình phát hành Android 17 cho điện thoại Xiaomi: Thời điểm ra mắt và thiết bị hỗ trợ Google dự kiến giới thiệu Android 17 vào tháng 5/2026. Xiaomi sẽ là một trong những hãng công nghệ đầu tiên triển khai chương trình thử nghiệm cho các dòng flagship như Xiaomi 17 series.

Người dùng hệ sinh thái Xiaomi đang bắt đầu nhận được những thông tin đầu tiên về lộ trình nâng cấp Android 17 (tên mã Cinnamon Bun). Dựa trên kế hoạch công bố của Google và truyền thống cập nhật phần mềm của hãng, thời điểm người dùng được trải nghiệm phiên bản hệ điều hành mới nhất hiện đã dần lộ diện.

Cột mốc quan trọng tại sự kiện Google I/O 2026

Sự kiện Google I/O 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 20/05/2026, sẽ là cột mốc khởi đầu cho hành trình của Android 17 trên các thiết bị di động. Theo thông lệ, Xiaomi thường tận dụng chính sân khấu này để công bố chương trình Android Beta cho các dòng máy cao cấp nhất của mình.

Android 17 sẽ sớm được phát hành cho các điện thoại Xiaomi

Trong các năm gần đây, hãng điện thoại Trung Quốc luôn duy trì thói quen tung ra bản Android thử nghiệm ngay trong ngày diễn ra bài phát biểu chính của Google. Điều này cho phép người dùng các dòng flagship mới nhất tiếp cận sớm với những thay đổi cốt lõi của hệ thống.

Google sẽ ra mắt Android 17 tại sự kiện I/O 2026

Chi tiết lộ trình cập nhật dự kiến

Dù Google đã bắt đầu các bước thử nghiệm ban đầu trên dòng Pixel, lịch trình cụ thể dành cho người dùng Xiaomi dự kiến sẽ chia thành hai giai đoạn chính:

Ngày 19/05/2026: Phát hành phiên bản Android 17 Beta (hoặc bản ổn định cho một số thị trường nội địa) tích hợp cùng giao diện HyperOS 3.1 cho nhóm thiết bị đầu bảng.

Cuối quý 3 hoặc đầu quý 4/2026: Triển khai bản cập nhật ổn định (Stable) trên phạm vi toàn cầu đi kèm với phiên bản HyperOS thế hệ mới.

Trọng tâm của phiên bản Android 17 năm nay được xác định là tối ưu hóa hiệu năng hệ thống thay vì tập trung vào việc thay đổi giao diện người dùng. Các bản dựng thử nghiệm hiện tại cho thấy Google đang nỗ lực cải thiện độ ổn định và khả năng tương thích phần cứng sâu hơn.

Các điện thoại Xiaomi có thể được thử nghiệm Android 17 beta vào mùa hè năm nay

Danh sách thiết bị ưu tiên và chính sách hỗ trợ

Nhóm thiết bị thuộc phân khúc cao cấp sẽ luôn dẫn đầu trong danh sách nâng cấp. Cụ thể, các mẫu máy sau đây dự kiến sẽ nhận được Android 17 sớm nhất:

Dòng thiết bị Trạng thái cập nhật dự kiến Xiaomi 17 Series Ưu tiên đợt 1 (Tháng 5/2026) Xiaomi 17T Pro Ưu tiên đợt 1 (Tháng 5/2026) Xiaomi 17 Ultra Ưu tiên đợt 1 (Tháng 5/2026) Redmi & POCO Cập nhật dần từ nửa cuối năm 2026

Theo chính sách hỗ trợ phần mềm hiện hành, ước tính có hơn 70 mẫu máy thuộc các thương hiệu con của hãng đủ điều kiện để lên đời phiên bản này. Sau khi các dòng flagship hoàn tất quá trình cập nhật vào tháng 5, các model thuộc dòng Redmi và POCO sẽ lần lượt nhận bản nâng cấp trong những tháng còn lại của năm 2026.

Xiaomi 17 Ultra sẽ là một trong những điện thoại Xiaomi đầu tiên được cập nhật Android 17

Việc Xiaomi rút ngắn khoảng cách thời gian cập nhật so với các đối thủ lớn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định hãng cần thực hiện quá trình tối ưu hóa kỹ lưỡng giữa phần cứng và phần mềm HyperOS mới để tránh các lỗi phát sinh trong giai đoạn triển khai diện rộng.