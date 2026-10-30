Lộ trình phát hành chính thức Android 17 trên các dòng máy Samsung, Xiaomi, OPPO và vivo Nhiều nhà sản xuất điện thoại lớn như Google, Samsung, Xiaomi hay OPPO đang triển khai cập nhật Android 17 với nhiều thay đổi về giao diện và hiệu năng.

Hệ điều hành Android 17 đang được các hãng sản xuất thiết bị gốc (OEM) gấp rút triển khai trên diện rộng. Trong khi Google đã hoàn tất phân phối cho toàn bộ dải sản phẩm phần cứng của mình, các thương hiệu lớn như Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus và vivo cũng đã công bố lộ trình cập nhật giao diện tùy biến tương ứng theo từng giai đoạn cụ thể.

Google và Samsung tiên phong mở rộng Android 17

Google là thương hiệu đầu tiên cán đích khi chính thức phát hành Android 17 từ ngày 16/6/2026. Khác với cách tiếp cận chia nhỏ từng đợt của các bên thứ ba, Google phát hành đồng thời bản nâng cấp cho toàn bộ danh mục hỗ trợ, trải dài từ Pixel 6 series đến Pixel 10 series, bao gồm cả các thiết bị màn hình gập như Pixel Fold và máy tính bảng Pixel Tablet.

Android 17 mang đến khá nhiều thay đổi ấn tượng

Cùng thời điểm, Samsung đang đẩy nhanh tiến độ triển khai bản nâng cấp One UI 9 phát triển trên nền Android 17. Nhà sản xuất Hàn Quốc đưa bản dựng mới tới hàng loạt thiết bị Galaxy từ phân khúc phổ thông, tầm trung cho đến các dòng máy cao cấp. Dù không đưa ra mốc cố định cho từng khu vực, quá trình phân phối thực tế của Samsung hiện bước vào những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Đáng chú ý, các thiết bị cao cấp thế hệ mới như Galaxy S26 Ultra tận dụng tối đa nền tảng này nhờ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, RAM 12GB cùng màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch độ phân giải 2K+, mang lại khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ AI tích hợp sâu trong hệ điều hành.

OPPO, OnePlus và realme hợp nhất giao diện phần mềm

Bước ngoặt kỹ thuật đáng chú ý nhất trong đợt phát hành Android 17 thuộc về liên minh các thương hiệu thuộc tập đoàn BBK. Cả OnePlus và realme đều chuyển hướng chiến lược khi đồng loạt tích hợp giao diện ColorOS 17 của OPPO lên các dòng máy mới, thay vì phát triển độc lập OxygenOS hay Realme UI như các phiên bản tiền nhiệm.

Các điện thoại OPPO, realme và OnePlus sẽ cìa đặt chung giao diện ColorOS 17 dựa trên Android 17

Kế hoạch phân phối ColorOS 17 của cả ba thương hiệu được khởi động từ cuối tháng 10/2026, ưu tiên trước hết cho các mẫu máy đầu bảng như OnePlus 15, OPPO Find X9 series và Realme GT 8 Pro. Ngay sau nhóm flagship, giai đoạn kế tiếp sẽ diễn ra từ tháng 11/2026 đến quý 1/2027 dành cho phân khúc tầm trung gồm Reno series, Realme Pro series cùng các mẫu máy phổ thông.

Lộ trình phân phối của Xiaomi, vivo và Nothing

Xiaomi chọn phương án phát hành theo khu vực địa lý. Tại thị trường Trung Quốc, hãng bắt đầu tung ra bản nâng cấp HyperOS mới trên nền tảng Android 17 từ giữa tháng 10/2026 dành riêng cho Xiaomi 17 series và Redmi K90 series. Đối với các phiên bản thương mại quốc tế, giai đoạn thử nghiệm beta đang được vận hành rộng rãi trước khi phát hành phiên bản ổn định chính thức.

Xiaomi cũng sớm cập nhật Android 17 cho các điện thoại của mình

Trong khi đó, vivo cùng thương hiệu con iQOO bắt đầu cập nhật giao diện OriginOS 7 từ cuối tháng 10/2026 cho dòng Vivo X300 và iQOO 15. Quá trình nâng cấp này sẽ kéo dài liên tục đến cuối tháng 2/2027 đối với các phân khúc V, Y, T và Z series. Riêng Nothing công bố lộ trình Nothing OS 5.0 bắt đầu từ giữa tháng 10/2026 cho mẫu Nothing Phone (3) và dự kiến hoàn tất toàn bộ danh mục vào giữa tháng 1/2027.

Bảng tổng hợp tiến độ nâng cấp Android 17 theo thương hiệu

Thương hiệu Giao diện tùy biến Thời gian bắt đầu Thiết bị tiêu biểu đợt đầu Google Android gốc 16/06/2026 Pixel 6 series đến Pixel 10 series, Pixel Fold, Pixel Tablet Samsung One UI 9 Đang triển khai Các dòng Galaxy cao cấp và tầm trung (Galaxy S26 series) OnePlus / OPPO / realme ColorOS 17 Cuối tháng 10/2026 OnePlus 15, OPPO Find X9 series, Realme GT 8 Pro Xiaomi HyperOS Giữa tháng 10/2026 Xiaomi 17 series, Redmi K90 series vivo / iQOO OriginOS 7 Cuối tháng 10/2026 Vivo X300 series, iQOO 15 Nothing Nothing OS 5.0 Giữa tháng 10/2026 Nothing Phone (3)

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