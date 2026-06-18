Lộ trình phát triển Blizzard: Warcraft 4 và WoW Classic Plus có thể ra mắt từ năm 2026 Những thông tin rò rỉ mới nhất về dự án mã hiệu Camelot và lộ trình Warcraft Chronicles đang mở ra hy vọng về sự hồi sinh của các dòng game huyền thoại từ Blizzard.

Cộng đồng game thủ toàn cầu đang xôn xao trước hàng loạt thông tin rò rỉ về các dự án tương lai của Blizzard. Những dữ liệu mới nhất không chỉ gợi mở về sự trở lại của dòng game chiến thuật thời gian thực (RTS) mà còn hứa hẹn những trải nghiệm nhập vai hoàn toàn mới trong thế giới Azeroth.

Dự án Camelot và kỳ vọng về WoW Classic Plus

Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào Blizzard khi chuyên gia khai thác dữ liệu (dataminer) Stiven_SRB tiết lộ về một mã hiệu có tên "Camelot". Theo các nguồn tin nội bộ, Camelot có liên quan mật thiết đến bản cập nhật Patch 1.60, khiến nhiều người hâm mộ tin rằng đây chính là dự án World of Warcraft (WoW) Classic Plus.

Về cơ bản, WoW Classic Plus là khái niệm mà người chơi đã mong đợi từ lâu: Blizzard sẽ tiếp tục phát triển thế giới Azeroth nguyên bản với các vùng đất, hầm ngục (dungeons) và cốt truyện mới, thay vì đi theo lộ trình của các bản mở rộng cũ trước đây. Nếu thông tin này chính xác, dự án Camelot có thể được phát hành sớm nhất vào mùa thu năm 2026.

Các rò rỉ gần đây chỉ ra WoW Classic Plus, một trò chơi Warcraft RTS mới và một game nhập vai hành động xoay quanh Arthas.

Warcraft Chronicles: Tương lai của dòng game chiến thuật

Bên cạnh Camelot, một hình ảnh được cho là lộ trình phát triển nội bộ của Warcraft cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội X. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của một tựa game chiến thuật mới mang tên "Warcraft Chronicles", dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Điểm khác biệt trong lần rò rỉ này là sự xuất hiện của cụm từ "Anime Series" đi kèm với dự án. Điều này cho thấy Blizzard có thể đang lên kế hoạch cho một dự án đa phương tiện quy mô lớn, kết hợp giữa trò chơi điện tử và phim hoạt hình. Mặc dù cộng đồng kỳ vọng đây sẽ là Warcraft 4, nhưng vẫn có những lo ngại rằng dự án này có thể chỉ dừng lại ở một tựa game di động hoặc một hướng đi hoàn toàn khác so với phong cách RTS truyền thống.

Arthas ARPG: Khi Warcraft kết hợp phong cách Diablo

Dự án gây bất ngờ nhất trong danh sách rò rỉ là một tựa game nhập vai hành động (ARPG) tập trung vào nhân vật huyền thoại Arthas, dự kiến ra mắt vào năm 2029. Dự án này được ghi chú đi kèm với yếu tố "Live Action", ám chỉ một sự kết hợp giữa game và phim người đóng.

Về mặt kỹ thuật, một tựa game ARPG về Arthas có thể được xây dựng trên nền tảng lối chơi tương tự như dòng game Diablo nhưng sử dụng bối cảnh và truyền thuyết (lore) của Warcraft. Đây sẽ là bước đi đột phá giúp Blizzard tận dụng tối đa sức hút của những nhân vật biểu tượng trong vũ trụ của mình.

Tính xác thực và những thách thức thực tế

Mặc dù lộ trình thời gian được đưa ra trông có vẻ hợp lý, giới phân tích vẫn khuyến cáo người hâm mộ nên thận trọng. Hiện tại, Blizzard vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về các dự án này. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng hình ảnh lộ trình này đã từng xuất hiện từ nhiều năm trước, dù chưa có bằng chứng xác đáng để chứng minh.

Hơn nữa, việc phát triển các dự án quy mô lớn kéo dài từ nay đến năm 2029 đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và sự ổn định trong chiến lược của Microsoft (công ty mẹ của Blizzard). Những thay đổi về nhân sự hoặc ưu tiên thị trường trong tương lai hoàn toàn có thể khiến các dự án này bị thay đổi hoặc hủy bỏ.