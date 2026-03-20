Lộ trình triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 6-2026: Giải pháp đa lợi ích Theo lộ trình của Bộ Công Thương, xăng sinh học E10 sẽ được áp dụng rộng rãi từ giữa năm 2026, mang lại lợi ích kép về môi trường, an ninh năng lượng và kinh tế nông thôn.

Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu xanh với việc triển khai xăng sinh học E10 từ tháng 6-2026. Đây được xem là giải pháp "cùng thắng" (win-win) giúp đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải carbon và tạo động lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Lộ trình áp dụng xăng sinh học E10

Tại Hội nghị hướng dẫn kỹ thuật thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học diễn ra tại TP. Đà Nẵng, ông Gabriel Ho, Cố vấn kỹ thuật của Trung tâm Toàn cầu về Nhiên liệu Xanh, cho biết lộ trình này được thực hiện theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Việc đẩy mạnh xăng E10 không chỉ là bước đi chiến lược để tăng tính tự chủ năng lượng trong bối cảnh thế giới biến động, mà còn là cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Ông Gabriel Ho, Cố vấn kỹ thuật của Trung tâm Toàn cầu về Nhiên liệu Xanh

Hiệu quả kỹ thuật và tác động môi trường

Phân tích sâu về mặt kỹ thuật, chuyên gia Gabriel Ho khẳng định việc tăng tỷ lệ ethanol giúp cải thiện hiệu suất cháy và nâng cao chỉ số octan (RON) cho nhiên liệu mà không cần phụ gia độc hại. Đáng chú ý, xăng E10 có khả năng giảm khoảng 6-8% lượng phát thải carbon, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm khí nhà kính quốc gia.

Về tính tương thích thiết bị, các nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết ô tô sản xuất từ sau năm 2001 đều có thể vận hành ổn định với xăng E10 và E15. Thậm chí, nhiều dòng xe thế hệ mới hiện nay đã được thiết kế để tương thích hoàn toàn với xăng E20. Thực tế, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU, Brazil, Thái Lan và Philippines.

Sự sẵn sàng của doanh nghiệp và địa phương

Tại Quảng Ngãi, một trong những địa phương tiên phong về xăng sinh học, đại diện các doanh nghiệp cho biết đã sẵn sàng cho lộ trình mới. Ông Nguyễn Anh, Giám đốc Công ty CP Xăng dầu thương mại Sông Trà, chia sẻ đơn vị chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào về chất lượng xăng sinh học sau 8 năm triển khai xăng E5. Hiện tại, doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để chuyển sang kinh doanh xăng E10.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan quản lý cần có cơ chế hỗ trợ chi phí súc rửa bồn bể khi chuyển đổi loại xăng và đẩy mạnh công tác thông tin để người tiêu dùng hiểu đúng về lợi ích của nhiên liệu sinh học.

Cần đẩy mạnh công tác thông tin tránh những hiểu lầm hoặc thông tin thiếu cơ sở khoa học về nhiên liệu sinh học

Đảm bảo tính minh bạch và nhận thức xã hội

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), xác nhận các hãng sản xuất xe tại Việt Nam đều khẳng định phương tiện hiện nay tương thích tốt với xăng E10. Bên cạnh đó, do giá ethanol hiện thấp hơn xăng khoáng, việc phối trộn này không làm tăng giá thành, thậm chí có thể hỗ trợ giảm giá bán lẻ cho người dân.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc cung cấp dữ liệu khoa học chính xác, tránh các hiểu lầm không đáng có về tác động của ethanol đối với động cơ. Phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là hướng đi tất yếu để nâng cao tính tự chủ năng lượng quốc gia và bảo vệ môi trường.