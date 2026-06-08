Lộ trình World Cup 2026 của tuyển Anh: Từ 'chảo lửa' Mexico đến đại chiến Brazil - Argentina Kịch bản nhánh đấu World Cup 2026 cho thấy dù nhất hay nhì bảng, tuyển Anh của Thomas Tuchel đều phải đối mặt với những 'ngọn núi' như Brazil, Pháp và Argentina.

Hành trình chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi giới chuyên môn bắt đầu phân tích những kịch bản nhánh đấu đầy rủi ro. Thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ chính thức ra quân vào ngày 18/6, bắt đầu cuộc hành trình tại bảng đấu có sự góp mặt của Croatia, Ghana và Panama. Tuy nhiên, thách thức thực sự chỉ bắt đầu từ vòng knock-out với thể thức 32 đội đầy biến số.

Hành trình chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Anh không hề đơn giản.

Kịch bản nhất bảng: Đối đầu trực diện với quyền lực châu Mỹ

Nếu thi đấu đúng phong độ và giành ngôi nhất bảng, tuyển Anh dự kiến sẽ gặp một trong các đội hạng ba có thành tích tốt nhất tại Vòng 32 đội, với đối thủ tiềm năng lớn nhất là DR Congo. Đây được xem là khởi đầu thuận lợi trước khi bước vào những thử thách cực đại về cả chuyên môn lẫn tâm lý.

Từ Vòng 16 đội, nhánh đấu này có thể đưa "Tam Sư" đến "chảo lửa" Azteca tại Thành phố Mexico để đối đầu với đội chủ nhà. Việc thi đấu dưới sức ép khủng khiếp của hàng vạn khán giả Mexico sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh gợi nhớ lại trận đấu với Colombia tại World Cup 2018. Nếu vượt qua, thử thách tiếp theo tại tứ kết ở Miami nhiều khả năng là Brazil – đội tuyển đang hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti.

Chưa dừng lại ở đó, nhà đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi có thể sẽ chờ đợi tuyển Anh ở bán kết. Đây là thử thách khó khăn nhất khi đại diện Nam Mỹ đã thâu tóm cả 3 danh hiệu lớn gần nhất. Nếu tiến tới trận chung kết, Tây Ban Nha sẽ là rào cản cuối cùng, tạo cơ hội cho người Anh phục thù thất bại tại Euro 2024.

Kịch bản nhì bảng: Cuộc thanh trừng nội bộ châu Âu

Trong trường hợp chỉ xếp thứ nhì vòng bảng, tuyển Anh sẽ rẽ sang một nhánh đấu mang đậm tính thực dụng của bóng đá lục địa già. Tại Vòng 32 đội, họ có thể tái ngộ Colombia hoặc chạm trán Bồ Đào Nha. Từ Vòng 16 đội tại Los Angeles, cường độ thi đấu sẽ tăng vọt khi đối thủ dự kiến là Tây Ban Nha.

Theo các tính toán xác suất, nếu vượt qua đội bóng xứ sở bò tót, đội tuyển Bỉ sẽ là đối thủ ở tứ kết trước khi bước vào trận bán kết rực lửa với tuyển Pháp. Đây sẽ là màn tái hiện trận tứ kết World Cup 2022 đầy duyên nợ. Dù "Gà trống Gaulois" được dự báo có hành trình vất vả khi phải loại cả Đức và Hà Lan, họ vẫn luôn là đối thủ kỵ rơ nhất đối với đội bóng xứ sương mù.

Harry Kane là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Anh ở World Cup 2026.

Bản lĩnh của Thomas Tuchel và trọng trách Harry Kane

Dù rơi vào nhánh đấu nào, Harry Kane vẫn là niềm hy vọng số một để giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều thập kỷ. Sự xuất hiện của chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm Thomas Tuchel trên băng ghế huấn luyện mang lại niềm tin về khả năng ứng biến chiến thuật trước các đối thủ lớn.

Dữ liệu truyền thống cho thấy không có con đường nào trải hoa hồng tại World Cup 2026. Nhánh nhất bảng yêu cầu tuyển Anh phải chế ngự được sự ngẫu hứng và rực lửa của bóng đá Nam Mỹ, trong khi nhánh nhì bảng đòi hỏi sự lỳ lợm trước các kình địch châu Âu. Để chạm tay vào cúp vàng, đội tuyển Anh cần một đội hình có chiều sâu và tâm lý thép để vượt qua mọi chướng ngại vật trên chặng đường cam go sắp tới.