Lộ trình xăng E10: Các hãng xe công bố danh sách tương thích nhưng chưa gửi báo cáo kỹ thuật Mitsubishi, Suzuki và Mercedes-Benz đã liệt kê các dòng xe phù hợp với xăng E10, tuy nhiên Cục Công nghiệp xác nhận vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ các đơn vị này.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khả năng tương thích của phương tiện đang trở thành vấn đề được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Hiện nay, nhiều hãng xe lớn đã chủ động công bố thông tin về các dòng xe có thể vận hành ổn định với loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ cơ quan quản lý, dữ liệu báo cáo chính thức về cơ sở khoa học và tiêu chuẩn kỹ thuật từ các doanh nghiệp vẫn còn thiếu hụt.

Mitsubishi và Suzuki công bố danh sách xe tương thích xăng E10

Trên website chính thức, Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam cho biết các mẫu xe sử dụng động cơ phun xăng điện tử (MPI/EFI) sản xuất từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, hãng lưu ý một số mẫu xe như L300, Pajero V31, Jolie và Proton Wira sản xuất trong giai đoạn 1995 - 2003 hiện vẫn chưa xác định được khả năng tương ứng.

Thông báo đăng trên website của Mitsubishi Việt Nam về các dòng xe tương thích xăng E10. Ảnh chụp màn hình

Tương tự, Suzuki Việt Nam khẳng định tất cả các dòng ô tô sản xuất và phân phối tại thị trường trong nước từ năm 2001 đều phù hợp với xăng E10. Đối với mảng xe máy, có 16 dòng xe (sản xuất từ 2007 - 2025) được xác nhận an toàn khi sử dụng nhiên liệu sinh học sau khi kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

Suzuki Việt Nam cũng đăng tải thông tin về mức độ tương thích xăng E10 của các dòng xe. Ảnh chụp màn hình

Mercedes-Benz đưa ra cảnh báo cho các dòng xe đời cũ

Đối với phân khúc xe hạng sang, Mercedes-Benz Việt Nam thông báo hầu hết các mẫu xe sử dụng động cơ xăng, bao gồm Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG và Smart, đều tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, hãng cũng đưa ra danh sách các dòng xe ngoại lệ không tương thích, bao gồm Mercedes-Benz C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) sản xuất từ 2001 - 2005, và các mẫu xe sản xuất trước năm 1990 sử dụng bộ chế hòa khí.

Thông báo của Mercedes-Benz về các dòng xe tương thích và không tương thích với xăng E10. Ảnh chụp màn hình

Cơ quan quản lý chưa nhận đủ báo cáo chính thức

Mặc dù các thông tin đã được đăng tải công khai tới người dùng, nhưng về mặt quản lý nhà nước, dữ liệu vẫn chưa được hoàn thiện. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có Công ty TNHH Daehan Motors gửi báo cáo đánh giá đầy đủ. Trong khi đó, các hãng Mitsubishi, Suzuki và Mercedes-Benz vẫn chưa gửi báo cáo chính thức theo đề nghị của Cục Công nghiệp từ cuối tháng 05/2026.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, việc xác định mức độ tương thích cần dựa trên đánh giá khả năng chịu ethanol của toàn bộ hệ thống nhiên liệu như bình chứa, bơm xăng, kim phun và các gioăng phớt. Các chuyên gia nhấn mạnh, để đảm bảo tính minh bạch, các hãng cần công khai quy trình thử nghiệm và tiêu chuẩn tham chiếu thay vì chỉ đưa ra kết luận dựa trên cấu tạo động cơ thông thường. Việc thiếu hụt báo cáo kỹ thuật chính thức có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc giám sát lộ trình năng lượng sinh học tại Việt Nam.