Loa di động Marshall Bromley 150 ra mắt: Thiết kế pin tháo rời cùng thời lượng pin 40 giờ Marshall Bromley 150 gây chú ý với pin tháo rời dễ thay thế, thời lượng hơn 40 giờ, công nghệ âm thanh 360 độ True Stereophonic và đèn LED đồng bộ nhịp điệu.

Thương hiệu âm thanh Marshall vừa chính thức giới thiệu mẫu loa di động mới mang tên Bromley 150. Sản phẩm tạo điểm nhấn khác biệt trên thị trường thiết bị âm thanh cá nhân nhờ cấu trúc mô-đun cho phép người dùng tự tháo lắp, thay thế pin và nhiều linh kiện hao mòn, kết hợp cùng thời lượng pin liên tục hơn 40 giờ.

Thiết kế mô-đun bền vững và cải tiến bảng điều khiển

Về ngoại hình, Bromley 150 vẫn duy trì phong cách vintage đặc trưng của Marshall nhưng kích thước tổng thể đã được tối ưu nhỏ gọn hơn. Thùng loa sử dụng vật liệu gỗ đạt chứng nhận FSC 100%, bọc da PU bên ngoài và gia cố các góc bằng nhựa TPU mềm nhằm hạn chế va đập khi di chuyển ngoài trời.

Bromley 150 vẫn giữ lại ngôn ngữ thiết kế cổ điển quen thuộc nhưng được tinh chỉnh để có kích thước gọn gàng

Đáng chú ý, đội ngũ thiết kế của hãng đã chuyển toàn bộ bảng điều khiển sang cạnh bên của loa. Việc bố trí lại này giúp mặt trước hoàn toàn thông thoáng để phục vụ việc phân bổ sóng âm và tích hợp dàn đèn LED sân khấu có khả năng nhấp nháy theo nhịp điệu bài hát. Các phím xoay cơ học quen thuộc vẫn được giữ lại để điều chỉnh âm lượng và âm sắc.

Cấu trúc âm thanh 360 độ True Stereophonic và mở rộng kết nối

Về hiệu năng âm học, Marshall Bromley 150 tích hợp công nghệ True Stereophonic 360 độ độc quyền. Hệ thống củ loa đa hướng cho phép tái tạo âm thanh đồng đều khắp không gian nghe, với dải âm trung rõ nét, dải cao chi tiết và âm trầm sâu lắng mà không bị giới hạn bởi điểm ngọt như cấu trúc loa định hướng truyền thống.

Bromley 150 được trang bị công nghệ True Stereophonic 360 độ độc quyền của Marshall

Bên cạnh chức năng phát nhạc qua kết nối không dây, Bromley 150 còn được tích hợp các cổng cắm chuyên dụng dành cho micro và nhạc cụ. Trang bị này biến chiếc loa di động thành một hệ thống âm thanh mini phục vụ nhu cầu biểu diễn nhạc sống hoặc hát karaoke ngoài trời.

Khả năng sửa chữa linh hoạt và chuẩn kháng nước IP55

Điểm cải tiến cốt lõi trên Marshall Bromley 150 là khả năng bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng. Thay vì cố định bằng keo dán công nghiệp, viên pin dung lượng lớn trên 40 giờ có thể tháo rời và thay thế nhanh chóng. Ngoài ra, các bộ phận chịu hao mòn vật lý như ốp bảo vệ góc, quai xách, lưới kim loại mặt trước và các núm xoay điều khiển đều có thể tháo lắp linh hoạt.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP55, mang lại sự an tâm khi sử dụng ở các không gian ngoài trời

Để đảm bảo độ bền trong các điều kiện môi trường khác nhau, thiết bị đạt tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP55. Khu vực pin và các cổng cắm kỹ thuật được bảo vệ bằng nắp đậy silicon chuyên dụng, ngăn ngừa độ ẩm và bụi bẩn xâm nhập khi hoạt động ngoài trời.

Thông số kỹ thuật của Marshall Bromley 150

Thông số Chi tiết Thời lượng phát nhạc Hơn 40 giờ liên tục Cơ chế cấp nguồn Pin tháo rời, có thể tự thay thế Công nghệ âm thanh True Stereophonic 360 độ Cổng mở rộng Cổng cắm micro và nhạc cụ Chuẩn chống nước, bụi IP55 Vật liệu chế tạo Gỗ FSC 100%, da PU, nhựa TPU mềm Giá niêm yết 499.99 USD (khoảng 12.7 triệu đồng)

Sản phẩm hiện có giá bán lẻ đề xuất là 499.99 USD (khoảng 12.7 triệu đồng). Định hướng thiết kế mô-đun cùng khả năng can thiệp phần cứng từ phía người dùng cho thấy nỗ lực của Marshall trong việc kéo dài vòng đời sản phẩm âm thanh di động.