Loạt xe máy điện pin tháo rời năm 2026: Giải pháp sạc linh hoạt cho cư dân đô thị Các mẫu xe máy điện từ Honda, Yamaha đến VinFast sở hữu thiết kế pin tháo rời giúp người dùng dễ dàng sạc tại nhà hoặc văn phòng, giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng trạm sạc tại các khu chung cư.

Xe máy điện pin tháo rời là giải pháp di chuyển linh hoạt cho phép người dùng nạp năng lượng tại bất kỳ đâu có nguồn điện sinh hoạt, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những người sống tại chung cư cao tầng, nhà trọ hoặc khu vực chưa có hạ tầng sạc chuyên dụng, giúp tối ưu thời gian và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Honda ICON e: Lựa chọn gọn nhẹ cho nhu cầu phố thị

Mẫu xe điện mới của Honda được niêm yết với mức giá 20 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, học sinh sinh viên với thiết kế nhỏ gọn, khối lượng chỉ 87 kg giúp việc dắt xe và luân chuyển trong ngõ nhỏ trở nên dễ dàng. Điểm nhấn quan trọng nhất là khối pin lithium 48V - 30,6 Ah có thể tháo rời hoàn toàn với trọng lượng 11,4 kg.

Về khả năng vận hành, Honda ICON e: trang bị động cơ in-hub công suất tối đa 1,81 kW, mô-men xoắn 85 Nm, cho phép đạt tốc độ tối đa 48 km/h. Xe cung cấp hai chế độ lái Tiêu chuẩn và ECO, giúp người dùng linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp rộng 26 lít và cổng sạc USB Type-C tiện dụng.

Yamaha NEO’s: Công nghệ kết nối và khả năng mở rộng pin

Yamaha NEO’s định vị ở phân khúc cao cấp hơn với giá niêm yết 49 triệu đồng (đã bao gồm 1 pin và bộ sạc). Xe sử dụng pin lithium 51,1 V - 23,2 Ah cho quãng đường di chuyển khoảng 60 km mỗi lần sạc. Đáng chú ý, Yamaha thiết kế thêm khay pin phụ, cho phép lắp song song hai khối pin để nhân đôi tầm hoạt động.

Động cơ điện của NEO’s có công suất tối đa 2,3 kW, mang lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ ngay cả khi chở thêm người. Xe tích hợp ứng dụng Y-Connect giúp theo dõi tình trạng xe qua điện thoại thông minh, đi kèm chìa khóa thông minh smartkey và cổng sạc USB tích hợp ở hốc đồ phía trước.

Yadea Oris H: Pin LFP bền bỉ và quãng đường ấn tượng

Trong phân khúc xe điện tầm trung, Yadea Oris H nổi bật với việc sử dụng pin LFP 72V - 30Ah. Loại pin này không chỉ có độ bền cao mà còn cung cấp quãng đường di chuyển lên tới 120 km/lần sạc. Với giá bán 27,49 triệu đồng, đây là lựa chọn có hiệu năng tốt so với giá thành.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại với đèn pha LED hình lục giác và đồng hồ kỹ thuật số có định vị GPS. Động cơ Hub công suất tối đa 2.450W giúp xe đạt vận tốc 50 km/h ổn định. Thời gian sạc đầy pin dao động từ 5 đến 6 giờ, người dùng có thể xách pin sạc trực tiếp tại văn phòng nhờ quai xách tiện lợi.

VinFast: Hệ sinh thái xe điện đa dạng với trạm đổi pin rộng khắp

VinFast hiện là thương hiệu sở hữu danh mục xe máy điện pin rời đa dạng nhất tại Việt Nam. Ngoại trừ dòng Evo Lite sử dụng ắc quy, hầu hết các mẫu xe còn lại đều sử dụng pin lithium hoặc LFP có thể tháo rời. Ưu điểm của VinFast là hệ thống trạm đổi pin rộng khắp, giúp người dùng thay pin mới chỉ trong vài phút thay vì chờ đợi sạc.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số mẫu xe máy điện VinFast hỗ trợ pin tháo rời trên thị trường:

Dòng xe Giá bán (đã gồm pin) Vero X 34,9 triệu đồng Viper 45,5 triệu đồng Feliz 2025 26,9 triệu đồng Feliz II 30,5 triệu đồng EVO 25,6 triệu đồng EVO Lite 22,6 triệu đồng Amio 13,9 triệu đồng

Việc lựa chọn xe máy điện pin tháo rời không chỉ giúp chủ xe chủ động trong việc sạc năng lượng mà còn giảm bớt nỗi lo về hạ tầng trạm sạc đang trong quá trình hoàn thiện. Với sự tham gia của các ông lớn như Honda, Yamaha và VinFast, người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn chất lượng phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng thực tế.