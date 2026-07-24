Loạt xe máy điện VinFast 2026: Đa dạng lựa chọn từ 12 triệu đồng, tối ưu đổi pin VinFast bổ sung dải sản phẩm xe máy điện 2026 gồm Kinet, Kyo, Amio S2 và Flazz Max, phủ rộng phân khúc với công nghệ pin LFP và giải pháp đổi pin linh hoạt.

Tiếp nối đà phát triển của dải sản phẩm di chuyển xanh, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam bằng việc ra mắt hàng loạt xe máy điện thế hệ 2026. Với định vị phân khúc trải dài từ phổ thông đến cao cấp, dải sản phẩm mới hướng tới mục tiêu tối ưu chi phí vận hành, gia tăng tính tiện dụng nhờ công nghệ pin LFP an toàn cùng khả năng đổi pin linh hoạt tại trạm.

VinFast Kinet: Mẫu scooter điện hiệu năng cao cho đô thị

Đứng đầu dải sản phẩm mới là VinFast Kinet, mẫu xe máy điện hướng tới phân khúc cao cấp với ngôn ngữ thiết kế thể thao, góc cạnh và giàu tính khí động học. Phần đầu xe gây chú ý với hệ thống đèn pha kép bố trí hợp lý, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày công nghệ LED sắc sảo giúp tiết kiệm năng lượng tối đa. Hệ thống treo phía sau nổi bật với giảm xóc lò xo đôi tích hợp bình dầu phụ sơn màu vàng, mang lại vẻ ngoài hiện đại và khả năng dập tắt dao động ổn định hơn.

Xe máy điện VinFast Kinet (Ảnh: VinFast).

Về mặt công nghệ, Kinet trang bị màn hình màu TFT hiển thị đầy đủ thông số, hỗ trợ kết nối Bluetooth với smartphone để nhận thông báo. Hệ thống định vị GPS tích hợp sẵn giúp người dùng quản lý vị trí, chống trộm và theo dõi trạng thái xe qua ứng dụng di động. Thiết kế sàn để chân phẳng kết hợp với cốp chứa đồ dung tích 20 lít mang lại sự tiện lợi vượt trội cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Sức mạnh của VinFast Kinet đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa lên tới 5.200 W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h. Khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h ghi nhận dưới 6 giây, mang lại phản hồi tay ga nhạy bén. Xe vận hành bằng 2 khối pin LFP 1,5 kWh đấu song song, cho phạm vi di chuyển tối đa khoảng 145 km/lần sạc ở điều kiện tiêu chuẩn. Bên cạnh cơ chế đổi pin tại trạm, người dùng có thể tự sạc tại nhà trong 9 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn, hoặc rút ngắn còn 3,5 giờ khi dùng bộ sạc nhanh 1.000 W. Giá bán niêm yết của Kinet là 40 triệu đồng (chưa gồm pin) và 49,9 triệu đồng (đã kèm pin).

VinFast Kyo: Sự cân bằng giữa phong cách cổ điển và tính tiện dụng

Nằm ở phân khúc tầm trung, VinFast Kyo sở hữu đường nét thiết kế dung hòa giữa nét cổ điển và phong cách hiện đại. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED. Cụm đồng hồ TFT hiển thị chi tiết các chỉ số vận hành, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth và GPS quản lý xe từ xa.

Xe máy điện VinFast Kyo (Ảnh: VinFast).

Xe được trang bị mâm đúc kết hợp hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng kết hợp giảm xóc sau lò xo đôi giúp nâng cao độ êm ái khi đi qua các địa hình gồ gề. Cốp xe có dung tích 21 lít kết hợp sàn để chân phẳng rộng rãi.

Khả năng vận hành của Kyo đến từ động cơ điện đặt tại bánh sau (inhub) với công suất tối đa 3.000 W, tốc độ tối đa đạt 70 km/h. Khối pin LFP 1,5 kWh tiêu chuẩn hỗ trợ nâng cấp thêm pin phụ, giúp kéo dài quãng đường di chuyển tối đa lên tới 160 km/lần sạc. Thời gian sạc đầy tại nhà từ 0–100% mất khoảng 4,5 giờ. VinFast Kyo có giá bán 30 triệu đồng (không pin) và 35 triệu đồng (kèm 1 pin).

VinFast Amio S2: Giải pháp di chuyển tối ưu cho học sinh, sinh viên

Ở nhóm xe không yêu cầu bằng lái, VinFast Amio S2 là lựa chọn hấp dẫn nhất với giá bán chỉ 12 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc). Xe hướng tới đối tượng học sinh cấp 3 và sinh viên nhờ tổng thể nhỏ gọn, linh hoạt khi di chuyển trong các ngõ hẹp đô thị.

Xe máy điện VinFast Amio S2 (Ảnh: VinFast).

Đáng chú ý, Amio S2 đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe chịu được mức ngập nước sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút. Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED cùng màn hình kỹ thuật số toàn phần. Trang bị an toàn gồm hệ thống phanh cơ cho cả hai bánh, giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi.

Xe sở hữu động cơ điện công suất tối đa 800 W, giới hạn tốc độ ở mức 25 km/h nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho lứa tuổi học sinh. Pin LFP dung lượng 1,024 kWh cung cấp quãng đường vận hành khoảng 65 km/lần sạc, với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ.

VinFast Flazz Max: Xe điện cá tính không cần bằng lái

Cũng nằm trong nhóm xe không cần bằng lái nhưng VinFast Flazz Max lại sở hữu phong cách thiết kế cá tính và thể thao hơn. Động cơ điện công suất 1.500 W cho phép xe đạt tốc độ tối đa 49 km/h, mang lại sự linh hoạt cao khi di chuyển trên đường phố.

Xe máy điện VinFast Flazz Max (Ảnh: VinFast).

Flazz Max sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 87 km/lần sạc và hỗ trợ dịch vụ đổi pin nhanh tại trạm. Nếu sạc tại nhà, thời gian nạp đầy pin từ 0–100% là 8 giờ. Xe được trang bị bộ mâm đúc đi kèm lốp không săm, hệ thống đèn LED toàn phần, đồng hồ kỹ thuật số và phanh cơ ở cả hai bánh.

So sánh thông số kỹ thuật các mẫu xe máy điện VinFast 2026

Thông số VinFast Kinet VinFast Kyo VinFast Flazz Max VinFast Amio S2 Công suất tối đa 5.200 W 3.000 W 1.500 W 800 W Tốc độ tối đa 90 km/h 70 km/h 49 km/h 25 km/h Dung lượng pin LFP 1,5 kWh (x2) LFP 1,5 kWh LFP 1,5 kWh LFP 1,024 kWh Quãng đường tối đa 145 km 160 km (2 pin) 87 km 65 km Thời gian sạc nhà 3,5 giờ (sạc nhanh) / 9 giờ 4,5 giờ 8 giờ 6 giờ Giá bán tham khảo 40 - 49,9 triệu đồng 30 - 35 triệu đồng Đang cập nhật 12 triệu đồng (kèm pin)

Nhìn chung, dải sản phẩm xe máy điện 2026 của VinFast đã phủ kín các phân khúc người dùng tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa hạ tầng trạm đổi pin rộng khắp, công nghệ pin LFP bền bỉ và mức giá khởi điểm dễ tiếp cận giúp các mẫu xe này sở hữu lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường xe hai bánh chạy điện.