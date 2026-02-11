Lọc dầu Dung Quất lãi 24.900 tỷ đồng sau 9 tháng, nắm hơn 58.700 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính Lãi sau thuế 9 tháng của BSR gấp hơn 11 lần cùng kỳ nhờ giá dầu Brent quý III bình quân 97 USD/thùng; tiền và đầu tư tài chính chiếm gần 49% tổng tài sản.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công bố lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 24.900 tỷ đồng, tương đương gần 960 triệu USD, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp nắm khoảng 58.741 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư tài chính thanh khoản cao, tương đương 2,26 tỷ USD.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Tiền và đầu tư tài chính chiếm gần 49% tổng tài sản

Theo báo cáo tài chính, lượng tiền và đầu tư tài chính thanh khoản cao của BSR chiếm gần 49% tổng tài sản, tăng so với mức khoảng 44.000 tỷ đồng hồi đầu năm. Tổng tài sản cuối tháng 9 đạt hơn 120.100 tỷ đồng, tăng trên 41% so với đầu năm.

Cụ thể, cơ cấu tiền gửi tại các ngân hàng như sau:

Ngân hàng Số tiền gửi BIDV Hơn 12.400 tỷ đồng VietinBank Hơn 10.500 tỷ đồng SHB Gần 6.400 tỷ đồng Các ngân hàng khác Hơn 27.500 tỷ đồng

Đáng chú ý, trong số tiền gửi có hơn 2.735 tỷ đồng nằm tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại, tiền thân là Ngân hàng Đại Dương, hiện đang tạm dừng giao dịch. Ban Tổng Giám đốc BSR đánh giá khoản tiền này có thể được giao dịch trở lại trong tương lai khi có quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

Với quy mô trên, BSR thuộc nhóm doanh nghiệp sở hữu tiền mặt lớn nhất sàn chứng khoán và vượt Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) về quy mô tiền và đầu tư tài chính. Cuối quý III, GAS có hơn 15.500 tỷ đồng tiền mặt và gần 35.300 tỷ đồng tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Thu nhập tài chính hưởng lợi từ lãi suất cao

Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã vượt 8%/năm, thậm chí có thể lên 9-10%/năm sau ưu đãi. Trong bối cảnh đó, lượng tiền nhàn rỗi trở thành nguồn thu nhập tài chính đáng kể của BSR.

Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đạt gần 2.138 tỷ đồng.

Lãi tiền gửi ngân hàng vượt 1.800 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Chi phí vay chỉ hơn 267 tỷ đồng.

Dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn cuối quý III hơn 13.500 tỷ đồng, trên tổng nợ phải trả hơn 36.600 tỷ đồng.

Theo số liệu trên, doanh nghiệp không chịu áp lực đáng kể từ các khoản vay dài hạn, tạo lợi thế trong môi trường lãi suất cao.

Giá dầu Brent và crack spread cải thiện biên lợi nhuận

Bên cạnh tiền gửi, động lực chính của kết quả kinh doanh đến từ hoạt động lọc hóa dầu. Quý III/2026, doanh thu BSR đạt hơn 59.580 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 9.650 tỷ đồng, so với hơn 1.008 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp lên gần 16,2%, so với 2,9% cùng kỳ.

Trong giải trình gửi HoSE, BSR cho biết giá dầu Brent bình quân quý III tăng từ khoảng 69 USD/thùng cùng kỳ năm trước lên 97 USD/thùng, dưới tác động của xung đột Trung Đông. Ngoài ra, crack spread, tức chênh lệch giữa giá bán sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào, phục hồi, kết hợp với nhà máy hoạt động ổn định ở công suất cao.

Về dòng tiền, hoạt động kinh doanh 9 tháng ghi nhận dòng tiền thuần dương 14.483 tỷ đồng, so với khoảng 267 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư âm gần 21.845 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp gia tăng tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm tối ưu hóa lợi suất.

Dự báo crack spread và kế hoạch thoái vốn của PetroVietnam

Theo dự báo của BSR, crack spread bình quân năm 2026 đạt khoảng 32 USD/thùng, cao hơn mức 21,1 USD/thùng năm 2022. Sang năm 2027, mức bình quân dự kiến khoảng 23 USD/thùng, thấp hơn 28% so với năm 2026 do kỳ vọng giao thương qua eo biển Hormuz dần ổn định.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu thô được dự báo tiếp tục tương đối thắt chặt, trong khi công suất lọc dầu tại Trung Đông và Nga bị thu hẹp, có thể hỗ trợ biên lợi nhuận ngành. Một yếu tố cần lưu ý là kế hoạch bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2027, dự kiến kéo dài khoảng 32 ngày, có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong ngắn hạn.

Về cơ cấu sở hữu, PetroVietnam đang triển khai phương án thoái tối thiểu 2,13% vốn thông qua đấu giá công khai, dự kiến hoàn tất trước ngày 11/3/2027. Công tác định giá doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. PetroVietnam cũng định hướng tìm kiếm đối tác chiến lược gắn với hoạt động cung ứng dầu thô.

Theo ban lãnh đạo BSR, một số nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, đã bày tỏ sự quan tâm. Công ty chứng khoán Vietcap đánh giá tiến độ thoái vốn hiện phù hợp với kỳ vọng hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.

Nền tảng tài chính vững, lợi nhuận phụ thuộc yếu tố chu kỳ

Nhìn tổng thể, BSR có lượng tiền mặt lớn, nợ vay dài hạn thấp và dòng tiền kinh doanh dồi dào. Tuy nhiên, mức lợi nhuận hiện nay phụ thuộc đáng kể vào giá dầu và crack spread, những yếu tố có tính chu kỳ cao. Khả năng duy trì hiệu quả lọc dầu, nâng cấp công nghệ và tận dụng nguồn lực tài chính sẽ quyết định triển vọng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.