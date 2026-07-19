Logitech M750 giảm giá kỷ lục: Chuột không dây im lặng cho dân văn phòng có đáng mua? Với mức giảm 40%, Logitech M750 trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ công nghệ SmartWheel, phím bấm chống ồn và khả năng kết nối đa thiết bị linh hoạt trong 24 tháng.

Logitech M750 đang thu hút sự chú ý của người dùng công nghệ khi vừa đạt mức giá thấp kỷ lục trên Amazon với mức giảm lên đến 40%. Đây không chỉ là một đợt giảm giá đơn thuần mà còn là cơ hội để người dùng sở hữu một trong những mẫu chuột tối ưu nhất cho hiệu suất làm việc văn phòng và môi trường cần sự yên tĩnh.

Chuột Logitech M750 phiên bản màu Graphite đang được giảm giá mạnh trên Amazon.

Công nghệ cuộn SmartWheel: Linh hoạt giữa tốc độ và độ chính xác

Điểm nhấn kỹ thuật đáng giá nhất trên Logitech M750 chính là bánh xe cuộn SmartWheel. Không giống như các loại chuột thông thường, SmartWheel có khả năng tự động điều chỉnh chế độ cuộn dựa trên lực tác động của người dùng:

Chế độ cuộn từng dòng: Khi quay chậm, bánh xe có các điểm dừng (click stops) rõ ràng, giúp người dùng kiểm soát chính xác khi duyệt các bảng tính hoặc tài liệu dài.

Khi quay chậm, bánh xe có các điểm dừng (click stops) rõ ràng, giúp người dùng kiểm soát chính xác khi duyệt các bảng tính hoặc tài liệu dài. Chế độ cuộn siêu tốc: Khi lực quay mạnh hơn, cơ chế hãm sẽ tự giải phóng, cho phép bánh xe quay tự do để lướt nhanh qua hàng nghìn dòng mã nguồn hoặc các trang tài liệu dày đặc.

Khả năng kết nối đa nền tảng và bảo mật Logi Bolt

Logitech M750 hỗ trợ kết nối đa thiết bị thông qua Bluetooth, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Đặc biệt, sản phẩm đi kèm với đầu thu USB Logi Bolt.

Khác với các đầu thu Unifying cũ, Logi Bolt được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Level 4, giúp tăng cường bảo mật trong môi trường văn phòng có nhiều thiết bị không dây và giảm thiểu độ trễ đáng kể.

Biểu đồ lịch sử giá của Logitech M750 cho thấy đây là mức giá tốt nhất từ trước đến nay.

Phân tích ưu và nhược điểm kỹ thuật

Mặc dù là một mẫu chuột văn phòng xuất sắc, người dùng cần cân nhắc các yếu tố kỹ thuật sau để phù hợp với nhu cầu thực tế:

Đặc điểm Logitech M750 Đối thủ cùng tầm giá (Ví dụ: Razer Naga V2) Tiếng ồn SilentTouch (Giảm 90% tiếng click) Tiếng click cơ học lớn Nút lập trình 2 nút bên hông (Tùy chỉnh qua Logi Options+) Nhiều nút (Lên đến 19 nút cho macro) Thời lượng pin Lên đến 24 tháng (1 viên pin AA) Thường thấp hơn do tiêu tốn năng lượng cho cảm biến cao cấp

Hệ thống phím bấm SilentTouch giúp loại bỏ tiếng ồn khó chịu nhưng vẫn giữ được cảm giác phản hồi xúc giác. Tuy nhiên, với chỉ 2 nút bên hông có thể lập trình, M750 có thể không đáp ứng được nhu cầu của các biên tập viên video hoặc lập trình viên cần gán quá nhiều macro phức tạp. Trong trường hợp đó, các dòng chuyên dụng như Razer Naga V2 HyperSpeed sẽ chiếm ưu thế về số lượng phím bấm, dù đánh đổi lại bằng tiếng ồn lớn hơn.

Thời lượng pin và khả năng tùy biến

Logitech tuyên bố M750 có thể hoạt động liên tục trong 24 tháng chỉ với một viên pin AA duy nhất. Đây là một con số ấn tượng nhờ vào việc tối ưu hóa cảm biến quang học và giao thức kết nối năng lượng thấp. Thông qua ứng dụng Logi Options+, người dùng có thể gán các chức năng phím tắt hoặc thực hiện các lệnh macro cơ bản, giúp cá nhân hóa quy trình làm việc một cách hiệu quả.

Với mức giá giảm từ 49,99 USD xuống còn khoảng 29,99 USD (tiết kiệm 20 USD), Logitech M750 hiện là giải pháp cân bằng nhất giữa chi phí, tính năng và sự bền bỉ cho người dùng văn phòng hiện đại.