Logo Xbox Handheld bất ngờ lộ diện: Bước đệm cho máy chơi game cầm tay mới của Microsoft? Sự xuất hiện của biểu tượng Xbox Handheld trên các trang web chính thức gợi mở về một thiết bị cầm tay chuyên dụng, có thể là mảnh ghép quan trọng bên cạnh dự án Project Helix.

Cộng đồng game thủ vừa phát hiện một biểu tượng "Xbox Handheld" lạ lẫm xuất hiện trên trang web của các tựa game lớn như Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved và State of Decay 3. Sự thay đổi này diễn ra âm thầm, bắt đầu được ghi nhận từ kho lưu trữ ngày 08/06, cho thấy Microsoft đang chuẩn bị cho một bước tiến mới trong hệ sinh thái phần cứng của mình.

Logo Xbox Handheld xuất hiện trên biểu ngữ Gears of War: E-Day

Dấu hiệu về một thiết bị phần cứng chính chủ

Việc xuất hiện logo mới có thể mang hai ý nghĩa chiến lược. Thứ nhất, đây là dấu hiệu xác nhận các trò chơi này sẽ vận hành mượt mà trên các thiết bị Windows cầm tay hiện có như Asus ROG Ally X thông qua các chương trình tương thích. Thứ hai, đây có thể là bước chuẩn bị cho một máy chơi game cầm tay đầu tiên do chính Microsoft sản xuất, dự kiến ra mắt sau dự án máy console thế hệ mới mang tên Project Helix.

Mặc dù Microsoft đã từng có những động thái ủng hộ thị trường máy cầm tay chạy Windows bằng cách hợp tác với Asus, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy hãng đang lên kế hoạch cho một giải pháp thay thế trực tiếp. Logo mới này hoạt động như một huy hiệu đảm bảo hiệu suất, tương tự như chương trình Steam Deck Verified của Valve, nhưng với một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Biểu tượng Xbox Handheld trên trang web Gears of War: E-Day

Chiến lược Project Green Leaf và tối ưu hóa hiệu suất

Trong khi tiêu điểm phần cứng hiện tại của CEO Asha Sharma dường như tập trung vào Project Helix, các tin đồn về một thiết bị cầm tay vẫn không ngừng xuất hiện. Theo các nguồn tin từ Windows Central, Microsoft vẫn duy trì tham vọng tạo ra một thiết bị Xbox cầm tay chính chủ trong tương lai gần.

Đáng chú ý nhất là dự án với tên mã "Project Green Leaf". Khác với cách tiếp cận của Sony, Green Leaf tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm di động thông qua việc kéo dài thời lượng pin. Công nghệ này dự kiến sẽ tự động điều chỉnh giới hạn độ phân giải và tốc độ khung hình (frame rate) một cách linh hoạt tùy theo trạng thái năng lượng, giúp giải quyết bài toán nan giải nhất của các dòng máy cầm tay hiện nay.

Cải thiện trải nghiệm người dùng trên Windows

Hiện tại, Microsoft đã bắt đầu triển khai "Xbox Mode" trên các thiết bị như ROG Ally để tối ưu hóa việc điều hướng bằng tay cầm và đơn giản hóa việc tải trò chơi từ nhiều cửa hàng khác nhau. Đây được xem là bước đệm quan trọng để hoàn thiện phần mềm trước khi ra mắt phần cứng chuyên dụng.

Nhìn chung, biểu tượng Xbox Handheld xuất hiện vào thời điểm này như một lời khẳng định với người dùng các thiết bị cầm tay chạy Windows về khả năng tương thích lâu dài. Tuy nhiên, với những diễn biến từ chuỗi cung ứng, giới phân tích tin rằng các tùy chọn OEM hiện nay chỉ là bước đệm cho một hệ sinh thái phần cứng cầm tay khép kín và tối ưu hơn từ chính Microsoft.