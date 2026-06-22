Lỗi cảm ứng trên Android 17: Người dùng Google Pixel nên tạm hoãn cập nhật? Bản cập nhật Android 17 gây sự cố đơ màn hình và cuộn ngược trên các dòng Pixel từ đời 7 đến 10. Google đã xác nhận lỗi nhưng hiện chưa có bản vá chính thức.

Chưa đầy một tuần kể từ khi Android 17 chính thức phát hành cho các dòng điện thoại Pixel, cộng đồng người dùng đã liên tục phản hồi về những sự cố nghiêm trọng liên quan đến trải nghiệm vuốt chạm. Thay vì sự hào hứng với các tính năng mới, nhiều chủ sở hữu Pixel đang phải đối mặt với tình trạng màn hình không phản hồi hoặc hoạt động sai lệch hoàn toàn so với thao tác thực tế.

Hiện tượng lạ: Cuộn lên nhưng màn hình trôi xuống

Theo các báo cáo chi tiết trên diễn đàn Reddit, lỗi cảm ứng trên Android 17 biểu hiện qua hai dạng chính. Đầu tiên là tình trạng màn hình đôi khi ngừng phản hồi hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn (freezing). Đáng chú ý hơn là lỗi "cuộn ngược" (reversed scrolling): khi người dùng vuốt tay lên trên, hệ thống lại ghi nhận là vuốt xuống và ngược lại.

Touchscreen issues reported on some Pixel phones.

Sự cố này không chỉ xuất hiện trong các menu hệ thống mà còn ảnh hưởng đến cả các ứng dụng bên thứ ba, gây gián đoạn nghiêm trọng đến việc sử dụng hàng ngày. Do hiện tượng xảy ra trên nhiều đời máy khác nhau, các chuyên gia kỹ thuật nhận định đây là lỗi ở cấp độ phần mềm (software-level) chứ không phải do lỗi phần cứng của một lô sản xuất cụ thể.

Phạm vi ảnh hưởng: Từ Pixel 7 đến thế hệ Pixel 10 mới nhất

Dựa trên dữ liệu tổng hợp từ người dùng, lỗi cảm ứng này xuất hiện diện rộng trên hầu hết các dòng máy được hỗ trợ cập nhật Android 17. Dưới đây là bảng thống kê các thiết bị ghi nhận sự cố:

Dòng máy Tình trạng ghi nhận Pixel 10 Bị ảnh hưởng (bao gồm cả bản tiêu chuẩn và Pro) Pixel 9 Bị ảnh hưởng Pixel 8 Bị ảnh hưởng Pixel 7 Bị ảnh hưởng Pixel 6 Chưa ghi nhận lỗi (hoạt động ổn định) Pixel 5 trở về trước Không bị ảnh hưởng (không được hỗ trợ Android 17)

Đáng chú ý, dòng Pixel 6 hiện vẫn được xem là "an toàn" trước các lỗi cảm ứng này. Các dòng máy cũ hơn như Pixel 5 không gặp vấn đề do không nằm trong danh sách cập nhật hệ điều hành mới nhất của Google.

Phản hồi từ Google và khuyến nghị cho người dùng

Google đã chính thức xác nhận các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ vẫn chưa tung ra bất kỳ bản vá hoặc cập nhật sửa lỗi chính thức nào. Một tài khoản cộng đồng chính thức của Pixel trên Reddit đã gợi ý người dùng thử xóa bộ nhớ đệm (cache) của ứng dụng Pixel Launcher hoặc khởi động điện thoại ở chế độ an toàn (Safe Mode) như một giải pháp tạm thời.

Mặc dù vậy, phản hồi từ đa số người dùng cho thấy các biện pháp này không mang lại hiệu quả thực tế. Lỗi vẫn tái diễn sau một thời gian ngắn sử dụng.

Lời khuyên từ các chuyên gia: