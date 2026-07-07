Lỗi hiển thị giờ chơi trên PS5: Dấu hiệu cho thấy đĩa vật lý bị Sony bỏ rơi? Lỗi hiển thị 0 giờ chơi trên các tựa game đĩa vật lý của PS5 đang gây xôn xao cộng đồng, dấy lên lo ngại về sự ổn định của hệ thống trước lộ trình số hóa hoàn toàn của Sony.

Cộng đồng game thủ sử dụng hệ máy PlayStation 5 (PS5) đang đối mặt với một sự cố kỳ lạ: hệ thống ngừng theo dõi hoặc hiển thị sai lệch tổng số giờ chơi đối với các tựa game sử dụng đĩa vật lý. Sự cố này xảy ra trong bối cảnh Sony được cho là đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh kỹ thuật số hoàn toàn, khiến những người trung thành với định dạng đĩa cảm thấy bị phân biệt đối xử.

Hiện tượng 0 giờ chơi trên các bản đĩa vật lý

Nhiều người dùng trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội Reddit đã báo cáo về việc hồ sơ PlayStation Network (PSN) của họ hiển thị thông số giờ chơi không chính xác. Cụ thể, các tựa game bom tấn như Kingdom Come: Deliverance II và GTA 5 phiên bản đĩa Blu-ray thường xuyên bị đặt về trạng thái "0 giờ chơi" trên bảng điều khiển (dashboard).

PlayStation banner showing 0 playtime hours

Đáng chú ý, vấn đề này dường như chỉ khu trú ở các bản game vật lý. Một số thử nghiệm từ người dùng cho thấy khi họ thêm giấy phép kỹ thuật số (digital license) cho cùng một tựa game, thông số giờ chơi lập tức được cập nhật chính xác. Tuy nhiên, các tựa game đĩa có đi kèm nội dung tải về (DLC) như Persona 3 lại không bị ảnh hưởng, tạo nên một sự mâu thuẫn khó hiểu trong hệ thống quản lý dữ liệu của Sony.

Nguyên nhân kỹ thuật và sự cố rác dữ liệu hồi tháng 6

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng lỗi hiển thị này có thể không phải là một động thái cố ý từ Sony nhằm ép người dùng bỏ đĩa vật lý, mà là hệ quả từ một đợt dọn dẹp hệ thống trước đó. Vào khoảng giữa tháng 6, nhiều chủ sở hữu PS5 bất ngờ thấy các trò chơi không lành mạnh xuất hiện trong danh sách "chơi gần đây" của họ do lỗi spam dữ liệu.

Để khắc phục, Sony đã tiến hành loại bỏ các nội dung rác này. Tuy nhiên, quá trình can thiệp vào cơ sở dữ liệu dường như đã vô tình làm hỏng các tệp thống kê liên quan đến đĩa game. Dù PlayStation Support đã thừa nhận sự cố, hãng vẫn chưa đưa ra lộ trình khắc phục cụ thể hay giải thích chi tiết về nguyên nhân sâu xa của lỗi này.

Lộ trình số hóa và tương lai của game thủ truyền thống

Sự cố về giờ chơi chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn về chiến lược của Sony. Game thủ hiện đang bày tỏ sự thất vọng trước thông tin Sony có thể ngừng sản xuất đĩa game PS5 mới vào năm 2028. Ngay cả với những tựa game vật lý hiện nay, trải nghiệm của người dùng cũng đang bị thu hẹp dần.

Điển hình như trường hợp của GTA 6, một số báo cáo cho thấy người mua bản vật lý có thể chỉ nhận được một mã kích hoạt bên trong hộp thay vì đĩa Blu-ray thực tế. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn phải tải xuống toàn bộ dữ liệu game và không thể trao đổi hoặc bán lại đĩa trong tương lai. Ngoài ra, ngay cả khi game nằm trọn trong đĩa, các bản cập nhật ngày đầu (day-one updates) bắt buộc vẫn khiến việc sở hữu đĩa vật lý trở nên kém tiện dụng hơn so với trước đây.

Dù lỗi hiển thị giờ chơi không ngăn cản việc trải nghiệm gameplay, nhưng đối với những người chơi chuyên nghiệp, việc mất đi các số liệu thống kê hoặc rủi ro ảnh hưởng đến hệ thống danh hiệu (PlayStation trophies) là một tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần và giá trị sưu tầm.