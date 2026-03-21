"Lời nguyền" Wembley của Erling Haaland: Khi cỗ máy săn bàn bỗng dưng "tịt ngòi" Dù sở hữu hiệu suất đáng kinh ngạc tại Ngoại hạng Anh, Erling Haaland lại chưa từng ghi bàn trong 8 trận chung kết cùng Manchester City và gặp dớp im tiếng tại Wembley.

Erling Haaland, người được mệnh danh là cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất thế giới, đang đối mặt với một nghịch lý kỳ lạ: sự "mất tích" khó hiểu mỗi khi bước chân lên thảm cỏ Wembley. Trước thềm trận chung kết Carabao Cup với Arsenal, tiền đạo người Na Uy buộc phải tìm lại bản năng sát thủ để dập tắt những hoài nghi về bản lĩnh trong các trận đánh quyết định.

Haaland sa sút khó hiểu khi đá ở Wembley.

Nỗi ám ảnh tại "Thánh địa" bóng đá Anh

Mới đây, khi chia sẻ về niềm đam mê cờ vua, Haaland từng nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược và khả năng tính toán nhanh. Tuy nhiên, dường như mọi tính toán thượng hạng của anh đều bị vô hiệu hóa tại Wembley. Số liệu thống kê của chân sút Manchester City tại đây thực sự đáng báo động.

Trong 6 lần ra sân tại Wembley, Haaland chỉ tung ra vỏn vẹn 9 cú sút, với 3 lần trúng đích và 1 lần đưa bóng tìm đến cột dọc. Kết quả là 0 bàn thắng và 0 kiến tạo. Từ trận bán kết FA Cup 2023 với Sheffield United đến trận chung kết với Manchester United, Haaland đều im hơi lặng tiếng, nhường lại sân khấu cho các đồng đội như Riyad Mahrez hay Ilkay Gundogan tỏa sáng.

Cú sốc Crystal Palace và sự chỉ trích từ huyền thoại

Thất bại đau đớn nhất của Haaland tại Wembley có lẽ là trận chung kết FA Cup mùa trước với Crystal Palace. Không chỉ gây thất vọng về lối chơi, Haaland còn gây tranh cãi khi từ chối thực hiện quả đá phạt đền, nhường quyền cho tân binh Omar Marmoush – người sau đó đã sút hỏng khiến Man City nhận thất bại sốc.

Haaland từ chối đá phạt đền trước Palace.

Huyền thoại Wayne Rooney không ngần ngại chỉ trích hành động này: "Erling Haaland là tiền đạo đẳng cấp thế giới, nhưng nếu là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, không đời nào họ nhường quả bóng đó. Đó là sự khác biệt. Những siêu sao thực thụ luôn ích kỷ và muốn ghi bàn trong mọi trận đấu. Có lẽ áp lực tại Wembley là quá lớn đối với cậu ấy."

Nghịch lý giữa Big Six và những trận chung kết

Dữ liệu chỉ ra một thống kê gây sốc: Haaland đã im hơi lặng tiếng trong cả 8 trận chung kết mà anh từng tham dự cùng Manchester City. Từ Siêu cúp Anh, chung kết Champions League đến Siêu cúp châu Âu, cái tên Haaland đều không xuất hiện trên bảng tỷ số, dẫn đến biệt danh không mong muốn là "kẻ yếu vía trong trận cầu lớn".

Tuy nhiên, đây là một nghịch lý nếu nhìn vào hiệu suất của anh đối với nhóm Big Six tại Ngoại hạng Anh. Trong 35 trận đối đầu các ông lớn, Haaland ghi tới 24 bàn thắng và có 10 kiến tạo (hiệu suất 69%). Anh đã ghi 8 bàn vào lưới Man Utd, 5 bàn vào lưới Arsenal và 4 bàn vào lưới Chelsea. Haaland rõ ràng bùng nổ ở các vòng đấu league nhưng lại thường xuyên "mất tích" khi đứng trước ngưỡng cửa vinh quang ở các trận loại trực tiếp.

Cơ hội giải lời nguyền trước Arsenal

Haaland được kỳ vọng tỏa sáng trước Arsenal.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn dành niềm tin tuyệt đối cho học trò: "Đừng chỉ trích những tay săn bàn hàng đầu, vì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ khiến bạn phải câm lặng. Nếu phải chọn một người để ghi bàn trong những thời điểm quyết định, tôi vẫn luôn chọn Haaland."

Trận chung kết với Arsenal sắp tới chính là cơ hội vàng để tiền đạo người Na Uy đập tan mọi chỉ trích. Sau một mùa giải đại thành công với 52 bàn thắng, Haaland hiểu rằng sự hoài nghi là một phần của bóng đá đỉnh cao. Đã đến lúc anh cần vận dụng tư duy của một kỳ thủ cờ vua để tung ra "nước cờ quyết định" nhằm chinh phục thánh địa Wembley.