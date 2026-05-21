Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản giảm, JGB kỳ hạn 10 năm về mốc 2,750% Giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng phiên thứ hai liên tiếp vào ngày 21/05 khi lợi suất cao thu hút lực cầu bắt đáy từ các nhà đầu tư sau đợt bán tháo.

Thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) ghi nhận phiên tăng giá thứ hai liên tiếp trong ngày 21/05, nối tiếp đà hồi phục của thị trường nợ toàn cầu. Lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh mẽ khi lợi suất duy trì ở các mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ, tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Diễn biến lợi suất trên các kỳ hạn chủ chốt

Lợi suất trái phiếu diễn biến ngược chiều với giá. Theo ghi nhận, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã giảm 3,5 điểm cơ bản xuống còn 2,750%, rời xa mức đỉnh 29 năm được thiết lập vào đầu tuần này.

Biến động mạnh nhất tập trung ở các kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm tới 8,5 điểm cơ bản, lùi về mức 4,015%. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, mức giảm có phần khiêm tốn hơn:

Kỳ hạn 2 năm: Giảm 0,5 điểm cơ bản, đạt 1,445%. Đây là loại trái phiếu nhạy cảm nhất với các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương.

Kỳ hạn 5 năm: Giảm 1 điểm cơ bản, xuống mức 2,025%.

Áp lực lạm phát và tác động từ thị trường quốc tế

Trước đó, lợi suất JGB đã tăng vọt do lo ngại lạm phát gia tăng và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sớm thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng thời, thị trường cũng dự báo chính phủ sẽ tăng cường phát hành nợ để tài trợ cho ngân sách bổ sung. Tuy nhiên, kết quả tích cực từ phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm gần đây đã xoa dịu đáng kể tâm lý lo ngại của giới đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường Nhật Bản còn nhận được sự hỗ trợ từ đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Xu hướng này xuất hiện sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đang tiến tới "giai đoạn cuối", giúp giảm bớt căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Nhận định của chuyên gia

Ông Takayuki Miyajima, Kinh tế trưởng tại Sony Financial Group, phân tích rằng đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu siêu dài hạn trong thời gian qua đã đưa định giá các tài sản này về mức hấp dẫn. Nhiều nhà đầu tư cho rằng JGB đang bị định giá thấp, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào quy mô lớn.

Nhìn chung, dù thị trường có dấu hiệu phục hồi, giới đầu tư được dự báo sẽ tiếp tục giao dịch thận trọng. Trọng tâm theo dõi trong thời gian tới sẽ là diễn biến giá dầu thế giới cũng như các điều chỉnh trong chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ Nhật Bản.