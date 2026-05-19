Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,785% Giá trái phiếu Chính phủ Nhật Bản giảm trong phiên 19/5 khi giới đầu tư lo ngại lạm phát và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sớm thắt chặt tiền tệ.

Giá trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trong phiên giao dịch ngày 19/5. Tâm điểm của thị trường hiện đang đổ dồn vào kế hoạch ngân sách bổ sung của Chính phủ và các quyết định điều hành chính sách tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Lợi suất trái phiếu tăng trên diện rộng

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm 4,5 điểm cơ bản, đạt mức 2,785% sau khi từng chạm mốc thấp 2,710% trong cùng phiên. Tương tự, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng đảo chiều với lợi suất tăng 2,5 điểm cơ bản lên 2,010%, dù trước đó có thời điểm giảm xuống 1,985%.

Theo ông Masahito Sugawara, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities, dù kết quả đấu giá tích cực của phiên trước đó đã tạo động lực mua vào ngắn hạn, nhưng xu hướng này không kéo dài. Phần lớn nhà đầu tư chỉ thực hiện mua lại trái phiếu nhằm đóng các vị thế bán khống đã thiết lập trước đó.

Kỳ hạn trái phiếu Lợi suất hiện tại Mức thay đổi (điểm cơ bản) 10 năm 2,785% +4,5 5 năm 2,010% +2,5 20 năm 3,720% +0,5 30 năm 4,130% +3,0 40 năm 4,355% +1,0

Áp lực lạm phát và triển vọng chính sách BOJ

Thị trường trái phiếu JGB tiếp tục chịu áp lực lớn từ sự gia tăng của giá dầu toàn cầu. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố kỳ vọng rằng BOJ sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất. Các nhà đầu tư hiện đang duy trì tâm lý thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách vào tháng 6/2026, thời điểm cơ quan này dự kiến công bố triển vọng kinh tế và kế hoạch mua trái phiếu mới.

Đáng chú ý, một nguồn tin Chính phủ cho biết Nhật Bản có khả năng sẽ phát hành thêm nợ để tài trợ cho gói ngân sách bổ sung. Khoản ngân sách này nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế tiêu cực từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, áp lực từ phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm sắp tới cũng gây tác động không nhỏ đến tâm lý thị trường.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất JGB kỳ hạn 20 năm tăng nhẹ 0,5 điểm cơ bản lên 3,720%. Lợi suất kỳ hạn 30 năm và 40 năm lần lượt ghi nhận mức 4,130% và 4,355%. BOJ vốn đã liên tục cắt giảm quy mô mua trái phiếu hàng tháng từ năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh lộ trình này sau tháng 3/2027.