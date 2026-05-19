Về Báo Hà Tĩnh

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,785%

Kim Ngân19/05/2026 15:31

Giá trái phiếu Chính phủ Nhật Bản giảm trong phiên 19/5 khi giới đầu tư lo ngại lạm phát và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sớm thắt chặt tiền tệ.

Giá trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trong phiên giao dịch ngày 19/5. Tâm điểm của thị trường hiện đang đổ dồn vào kế hoạch ngân sách bổ sung của Chính phủ và các quyết định điều hành chính sách tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Thị trường trái phiếu Chính phủ Nhật Bản ghi nhận áp lực bán tháo

Lợi suất trái phiếu tăng trên diện rộng

Lợi suất trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm đã tăng thêm 4,5 điểm cơ bản, đạt mức 2,785% sau khi từng chạm mốc thấp 2,710% trong cùng phiên. Tương tự, trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng đảo chiều với lợi suất tăng 2,5 điểm cơ bản lên 2,010%, dù trước đó có thời điểm giảm xuống 1,985%.

Theo ông Masahito Sugawara, chiến lược gia cấp cao tại Daiwa Securities, dù kết quả đấu giá tích cực của phiên trước đó đã tạo động lực mua vào ngắn hạn, nhưng xu hướng này không kéo dài. Phần lớn nhà đầu tư chỉ thực hiện mua lại trái phiếu nhằm đóng các vị thế bán khống đã thiết lập trước đó.

Kỳ hạn trái phiếuLợi suất hiện tạiMức thay đổi (điểm cơ bản)
10 năm2,785%+4,5
5 năm2,010%+2,5
20 năm3,720%+0,5
30 năm4,130%+3,0
40 năm4,355%+1,0

Áp lực lạm phát và triển vọng chính sách BOJ

Thị trường trái phiếu JGB tiếp tục chịu áp lực lớn từ sự gia tăng của giá dầu toàn cầu. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố kỳ vọng rằng BOJ sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất. Các nhà đầu tư hiện đang duy trì tâm lý thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách vào tháng 6/2026, thời điểm cơ quan này dự kiến công bố triển vọng kinh tế và kế hoạch mua trái phiếu mới.

Đáng chú ý, một nguồn tin Chính phủ cho biết Nhật Bản có khả năng sẽ phát hành thêm nợ để tài trợ cho gói ngân sách bổ sung. Khoản ngân sách này nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế tiêu cực từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, áp lực từ phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm sắp tới cũng gây tác động không nhỏ đến tâm lý thị trường.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất JGB kỳ hạn 20 năm tăng nhẹ 0,5 điểm cơ bản lên 3,720%. Lợi suất kỳ hạn 30 năm và 40 năm lần lượt ghi nhận mức 4,130% và 4,355%. BOJ vốn đã liên tục cắt giảm quy mô mua trái phiếu hàng tháng từ năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh lộ trình này sau tháng 3/2027.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,785%
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO