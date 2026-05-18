Lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đạt 2,73%, cao nhất kể từ năm 1997 Sự tăng vọt của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) đang gây áp lực khiến dòng vốn đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD có thể rút khỏi thị trường Mỹ để quay về nước.

Theo dữ liệu thị trường phiên giao dịch ngày 15/5, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm đã chạm mốc 2,73%. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 5/1997, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Diễn biến lịch sử trên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản

Không chỉ kỳ hạn 10 năm, lợi suất ở các kỳ hạn khác cũng ghi nhận những cột mốc quan trọng. Lợi suất JGB kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên đạt mức 4% kể từ khi loại trái phiếu này được phát hành vào năm 1999. Bên cạnh đó, lợi suất kỳ hạn 5 năm và 20 năm cũng thiết lập các mức cao kỷ lục trong tuần qua.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhận định rằng diễn biến này có sự tương tác và cộng hưởng với đà tăng lợi suất trên các thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới. Nguyên nhân chính được cho là do giới đầu tư tin rằng lạm phát dai dẳng sẽ buộc BOJ phải tăng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 1% trong cuộc họp tháng 6 tới.

Áp lực lạm phát và chính sách tài khóa

Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi hiện đang triển khai các biện pháp trợ cấp giá năng lượng nhằm giảm bớt cú sốc chi phí từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo việc tăng chi tiêu chính phủ có thể dẫn đến một ngân sách bổ sung vào cuối năm, gây thêm áp lực giảm giá lên JGB và đẩy lợi suất lên cao hơn.

Trong quá khứ, BOJ là bên mua lớn nhất trên thị trường để kiểm soát đường cong lợi suất. Khi cơ quan này rút lui và để thị trường vận hành theo quy luật cung cầu, tính biến động đã tăng mạnh. Nhiều nhà phân tích dự báo lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm có thể đạt mức 3% vào cuối năm nay.

Viễn cảnh rút vốn khỏi thị trường Mỹ

Lợi suất trong nước tăng cao đang tạo ra sức hút lớn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, vốn đang nắm giữ khoảng 1.000 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ. Việc thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa Nhật Bản và các thị trường nước ngoài có thể kích hoạt một làn sóng chuyển dịch vốn quy mô lớn.

Ông Mark Dowding, Giám đốc đầu tư tại BlueBay, cho biết các nguồn vốn mới của nhà đầu tư Nhật Bản đang có xu hướng rót vào các danh mục nội địa thay vì trái phiếu doanh nghiệp hay trái phiếu chính phủ Mỹ. Dữ liệu từ EPFR cho thấy trong tháng 3, dòng tiền đổ vào các quỹ trái phiếu chính phủ Nhật Bản đạt 700 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Kỳ hạn trái phiếu (JGB) Lợi suất hiện tại Cột mốc lịch sử 10 năm 2,73% Cao nhất từ tháng 5/1997 30 năm 4,00% Cao nhất kể từ khi phát hành (1999) Chính sách (BOJ) 0,75% Cao nhất trong 3 thập kỷ

Mặc dù lợi suất đang tăng, một số chuyên gia như ông Abbas Keshvani từ RBC Capital Markets lưu ý rằng nhà đầu tư vẫn còn thận trọng. Trong 12 tháng qua, các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn mua ròng 50 tỷ USD trái phiếu nước ngoài. Tâm lý chờ đợi lợi suất đạt đỉnh trước khi giải ngân quy mô lớn vẫn đang hiện hữu trên thị trường.