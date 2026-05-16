Lợi suất trái phiếu toàn cầu chạm mức kỷ lục khi nỗi lo lạm phát gia tăng Thị trường trái phiếu chính phủ chứng kiến đợt bán tháo mạnh mẽ khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tại Mỹ, Nhật Bản và Anh đồng loạt vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm do áp lực lạm phát và xung đột địa chính trị.

Thị trường trái phiếu toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với làn sóng bán tháo quy mô lớn, đẩy chi phí vay nợ của các chính phủ lên mức cao kỷ lục. Nguyên nhân chính được xác định là do lo ngại về lạm phát kéo dài, chịu tác động trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran và tình trạng tắc nghẽn các tuyến đường vận tải năng lượng huyết mạch.

Lợi suất trái phiếu Mỹ chạm mốc cao nhất từ năm 2023

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã khép lại tuần giao dịch ở mức 5,12%, ghi nhận ngưỡng cao nhất kể từ ngày 22/05/2025 và tiệm cận mức đỉnh của tháng 10/2023. Áp lực bán tháo gia tăng sau khi Chính phủ Mỹ đấu thầu thành công trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lợi suất 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Tại thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng kết thúc tuần ở ngưỡng 4,59%, mức cao nhất trong gần một năm qua. Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) nóng hơn dự kiến đã khiến các nhà đầu tư đặt cược 50% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Áp lực lan rộng toàn cầu từ Nhật Bản đến Anh

Không chỉ diễn ra tại Mỹ, làn sóng thắt chặt điều kiện tài chính đang lan rộng khắp các nền kinh tế lớn:

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lần đầu tiên vượt ngưỡng 4% sau khi dữ liệu lạm phát thực tế cao hơn dự báo. Anh: Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm đạt 5,85%, mức cao nhất trong thế kỷ này do bất ổn chính trị kết hợp với áp lực giá cả.

Bà Priya Misra, chuyên gia quản lý danh mục tại JPMorgan Asset Management, nhận định thị trường đang đối mặt với một "cơn bão hoàn hảo" khi lạm phát cao đi kèm với sự dịch chuyển lợi suất trên toàn cầu, gây thắt chặt các điều kiện tài chính đúng lúc kinh tế chịu cú sốc năng lượng.

Tác động dây chuyền đến thị trường chứng khoán và năng lượng

Nỗi lo ngại về lãi suất duy trì ở mức cao đã khiến nhà đầu tư cổ phiếu rút vốn mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số S&P 500 của Mỹ giảm 1,2%, trong khi chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu giảm 1,5%. Các chuyên gia cảnh báo nếu đợt bán tháo trái phiếu kéo dài, rủi ro vỡ nợ sẽ gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu có định giá cao.

Mặt hàng/Chỉ số Mức hiện tại Biến động Trái phiếu Mỹ 30 năm 5,12% Tăng 0,2 điểm %/tuần Trái phiếu Anh 30 năm 5,85% Mức cao kỷ lục thế kỷ Dầu Brent 109,26 USD/thùng Tăng 50% từ cuối tháng 2 Chỉ số S&P 500 -1,2% Phiên ngày 15/05

Thị trường năng lượng đóng vai trò then chốt trong đà bán tháo này. Giá dầu Brent hiện đứng ở mức 109,26 USD/thùng do eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, trong khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không mang lại tiến triển cụ thể nào trong việc mở lại tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Nhìn chung, triển vọng của thị trường trái phiếu vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến giá dầu. Chừng nào rủi ro năng lượng chưa hạ nhiệt, áp lực lạm phát sẽ tiếp tục chi phối chính sách tiền tệ và duy trì đà tăng của lợi suất trái phiếu toàn cầu.