Lỗi vi phạm dễ bị trừ điểm thi THPT 2026 Quy định các lỗi vi phạm khiến thí sinh bị trừ điểm hoặc đình chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo Bộ GD&ĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ các mức xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tùy hành vi vi phạm, thí sinh có thể bị trừ 25% điểm, 50% điểm hoặc bị cho điểm 0.

Những lỗi bị khiển trách và trừ 25% điểm

Thí sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài với người khác trong phòng thi sẽ bị khiển trách nếu vi phạm lần đầu.

Khi bị khiển trách, thí sinh sẽ bị trừ 25% tổng điểm của bài thi vi phạm.

Hình thức xử lý này do giám thị quyết định và được ghi vào biên bản tại phòng thi.

Những lỗi bị cảnh cáo và trừ 50% điểm

Thí sinh đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong giờ làm bài sẽ bị cảnh cáo.

Các hành vi trao đổi giấy nháp, trao đổi bài làm, chép bài hoặc để người khác chép bài cũng bị xử lý ở mức cảnh cáo.

Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi liên quan.

Biên bản xử lý sẽ được lập kèm tang vật nếu phát hiện có vi phạm.

Các trường hợp bị điểm 0 trong bài thi

Bài thi có ký hiệu riêng hoặc đánh dấu bất thường bị phát hiện trong quá trình chấm sẽ bị trừ 50% điểm.

Thí sinh bị cho điểm 0 nếu sử dụng tài liệu trái phép để chép vào bài thi.

Những trường hợp làm hai bài cho cùng một môn hoặc bài thi có chữ viết của nhiều người cũng không được công nhận kết quả.

Phần nội dung viết trên giấy nháp hoặc giấy không đúng quy định sẽ không được tính điểm.

Đình chỉ thi sẽ không được thi tiếp

Thí sinh bị đình chỉ ở môn nào sẽ bị điểm 0 ở môn đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi còn lại trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quyết định trừ điểm hoặc cho điểm 0 sẽ do lãnh đạo Ban Chấm thi xem xét dựa trên báo cáo của tổ chấm thi.