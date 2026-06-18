Lorenzo Musetti rút lui khỏi Wimbledon 2026: Nỗi đau của cú trái một tay hào hoa Ngôi sao người Ý Lorenzo Musetti lỡ hẹn Wimbledon 2026 vì chấn thương đùi, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp anh vắng mặt tại các giải Grand Slam danh giá trong năm.

Lorenzo Musetti, biểu tượng của lối chơi hào hoa với cú trái một tay đặc trưng, đã chính thức xác nhận việc không tham dự Wimbledon 2026. Quyết định này được đưa ra sau khi quá trình hồi phục chấn thương đùi của tay vợt 24 tuổi không kịp tiến độ để đáp ứng cường độ thi đấu đỉnh cao tại London.

Quyết định khó khăn từ chấn thương tại Rome

Thông qua tài khoản cá nhân ngày 17/6, Musetti đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Chấn thương đùi gặp phải từ giữa tháng 5 tại Italian Open, sau thất bại trước Casper Ruud, đã kéo dài hơn dự kiến. Dù các kết quả kiểm tra y tế gần đây mang lại tín hiệu tích cực, cựu số 5 thế giới vẫn chưa thể bắt đầu chương trình tập luyện trọn vẹn.

"Việc điều trị đang tiến triển rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa thể trở lại tập luyện với cường độ cao nhất. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn rằng tôi sẽ không thể tham dự Wimbledon năm nay," Musetti bộc bạch trên mạng xã hội.

Bài đăng của Musetti trên trang Instagram cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Khoảng trống từ người từng lọt vào bán kết All England Club

Sự vắng mặt của Musetti để lại một khoảng trống lớn về mặt thẩm mỹ lẫn chuyên môn tại Wimbledon. Hai năm trước, chính tại mặt sân cỏ danh giá này, tay vợt sinh năm 2002 đã tạo nên hành trình kỳ diệu khi lọt vào tới bán kết – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp Grand Slam của anh cho đến nay. Lối chơi tấn công biến ảo cùng cú trái tay một tay điêu luyện của anh vốn luôn là "đặc sản" được khán giả London chờ đón.

Musetti với cú trái một tay thương hiệu từng đi đến bán kết Wimbledon.

Thử thách cho thứ hạng và tương lai của quần vợt Ý

Việc liên tiếp bỏ lỡ hai giải Grand Slam lớn là Roland Garros và Wimbledon trong cùng một mùa giải là một cú sốc lớn đối với cá nhân Musetti. Điều này chắc chắn sẽ khiến tay vợt người Ý bị trừ điểm đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế trong nhóm hạt giống hàng đầu của ATP Tour.

Đáng chú ý, danh sách vắng mặt tại Wimbledon 2026 đang trở nên dài hơn bao giờ hết. Bên cạnh Musetti, người hâm mộ cũng sẽ không được chứng kiến sự góp mặt của đương kim á quân Carlos Alcaraz và tay vợt Valentin Vacherot. Những sự vắng mặt này đang đặt ra bài toán khó cho ban tổ chức trong việc duy trì sức hút của giải đấu sân cỏ lâu đời nhất thế giới.