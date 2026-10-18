Lorient 1-0 Monaco: Lorient giành chiến thắng Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 14 điểm và chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Lorient diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10/2026.

Lorient 1 - 0 Monaco Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lorient tiếp đón Monaco.

12' Lorient ép sân Cầm bóng: Lorient 63% - 37% Monaco, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 48% - 52% Monaco, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 49% - 51% Monaco, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 5.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Monaco ép sân Cầm bóng: Lorient 44% - 56% Monaco, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

52' Thay người Phút 52' (Monaco): Edan Diop vào sân thay Takumi Minamino.

57' Thẻ vàng Phút 57': Mohammed Salisu (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thẻ vàng Phút 60': Denis Zakaria (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thẻ vàng Phút 60': Flavio Nazinho (Monaco) nhận thẻ vàng (Dissent).

60' Monaco ép sân Cầm bóng: Lorient 45% - 55% Monaco, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 0.

61' BÀN THẮNG! Lorient (1-0) Phút 61': Noah Cadiou (Lorient) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Ansu Fati.

66' Thay người Phút 66' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Denis Zakaria.

66' Thay người Phút 66' (Monaco): Christian Mawissa vào sân thay Mohammed Salisu.

66' Thẻ vàng Phút 66': Noah Cadiou (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Lorient): Mamadou Kone vào sân thay Ibrahima Balde.

72' Monaco ép sân Cầm bóng: Lorient 42% - 58% Monaco, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 0.

75' Thay người Phút 75' (Monaco): Mika Biereth vào sân thay Matthis Abline.

76' Thẻ vàng Phút 76': Arsène Kouassi (Lorient) nhận thẻ vàng (Dissent).

79' Thay người Phút 79' (Lorient): Souleymane Faye vào sân thay Gabin Bernardeau.

80' Thẻ vàng Phút 80': Christian Mawissa (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Monaco ép sân Cầm bóng: Lorient 42% - 58% Monaco, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 1.

KT Kết thúc: Lorient 1-0 Monaco Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:09 19/10/2026

Đội hình chính thức Lorient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux Monaco Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís 38 Y. Mvogo 32 N. Adjei 3 M. Talbi 95 S. Touré 20 D. Sylla 8 N. Cadiou 62 A. Avom 43 K. Kouassi 17 J. Makengo 33 G. Bernardeau 18 I. Baldé 1 L. Hrádecký 2 Vanderson 72 Sadibou Sané 22 M. Salisu 20 Flávio Nazinho 8 L. Camara 6 D. Zakaria 18 T. Minamino 10 A. Golovin 31 Ansu Fati 11 M. Abline Dự bị Lorient 15 A. Tosin 2 A. Georgen 21 B. Kamara 77 P. Katseris 19 S. Faye 42 M. Kone 30 S. Kuzmić 11 T. Le Bris 55 N. Obaretin Monaco 4 J. Teze 9 F. Balogun 14 M. Biereth 19 Pape Cabral 28 M. Coulibaly 7 M. Detourbet 37 E. Diop 16 P. Köhn 13 Mawissa Elebi Cập nhật đội hình lúc 21:47 18/10/2026

Lorient Thống kê Monaco 42% Kiểm soát bóng 58% 9 Dứt điểm 15 3 Trúng đích 4 3 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật N. Cadiou Lorient 1 bàn S. Touré Lorient Điểm 7.74 Vanderson Monaco Điểm 7.49 Y. Mvogo Lorient Điểm 7.47 M. Talbi Lorient Điểm 7.39 L. Camara Monaco Điểm 7.2

Monaco đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Lorient tại Stade du Moustoir lúc 22h15 ngày 18/10/2026. Đội khách đứng hạng 3 với 14 điểm và đang có chuỗi 5 trận không thua. Lorient xếp hạng 10 với 8 điểm và cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Monaco vững vàng, chưa biết thua trong 5 trận gần nhất

Monaco bước vào trận đấu với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội đang giữ được nhịp độ tốt.

Chuỗi kết quả này giúp Monaco đứng hạng 3 với 14 điểm. Đây là vị trí thuận lợi để đội tiếp tục theo sát nhóm dẫn đầu. Muốn giữ cơ hội đó, Monaco cần tận dụng các trận đấu ở tầm như chuyến làm khách này.

Lorient thất thường, nhưng vừa lấy lại mạch thắng

Phong độ của Lorient dao động nhiều hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy vậy, Lorient vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận thua ngay trước đó.

Hiện đội chủ nhà xếp hạng 10 với 8 điểm, kém Monaco 6 điểm. Chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Lorient củng cố tinh thần và tạo sức ép lên đối thủ đang xếp trên.

Thế đối đầu cân bằng, Lorient không hề lép vế

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy Monaco chưa thể xem Lorient là đối thủ dễ bắt nạt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lorient thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Monaco thắng 1 trận.

Như vậy, đội chủ nhà từng giành lợi thế nhiều hơn trong các lần chạm trán gần đây. Điều này có thể tiếp thêm sự tự tin cho Lorient khi họ được thi đấu trước sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến hai trạng thái khác nhau. Monaco có sự ổn định với chuỗi 5 trận không thua và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Lorient có lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu khả quan và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất.

Với Monaco, việc giữ kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ quyết định khả năng duy trì cuộc đua bám đuổi. Với Lorient, sự tập trung trước đối thủ đang xếp trên sẽ là yếu tố quan trọng để tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Monaco nhỉnh hơn về mặt tổng thể. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Lorient hoàn toàn có thể gây khó khăn. Nếu Monaco duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để mang điểm về từ Stade du Moustoir và giữ cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lorient · 2 thắng 2 hòa Monaco · 1 thắng Monaco 1 - 3 Lorient LOR Lorient 3 - 1 Monaco LOR Monaco 2 - 2 Lorient Hòa Lorient 2 - 2 Monaco Hòa Monaco 3 - 1 Lorient MON

Lorient 5 trận gần nhất T B H T B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất T H T T H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 2 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 3 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 4 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T … 9 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 10 Lorient 6 2 2 2 0 8 T B H T B 11 Nice 6 2 2 2 -2 8 T T B H B …

Tình hình lực lượng Lorient ✚ N. Mbamba (Muscle Injury) ✚ N. Mbamba (Muscle Injury) Monaco ✚ P. Brunner (Suspended) ✚ E. Dier (Muscle Injury) ✚ S. Idumbo (Injury) ✚ P. Brunner (Suspended) ✚ E. Dier (Muscle Injury) ✚ S. Idumbo (Injury)