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Lorient 1-0 Monaco: Lorient giành chiến thắng

Văn Thể18/10/2026 17:14

Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 14 điểm và chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Lorient diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10/2026.

Lorient1 - 0MonacoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lorient tiếp đón Monaco.

  • 12'Lorient ép sân

    Cầm bóng: Lorient 63% - 37% Monaco, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lorient 48% - 52% Monaco, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 4.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lorient 49% - 51% Monaco, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 5.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Lorient 44% - 56% Monaco, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Monaco): Edan Diop vào sân thay Takumi Minamino.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Mohammed Salisu (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Denis Zakaria (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Flavio Nazinho (Monaco) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Lorient 45% - 55% Monaco, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 61'BÀN THẮNG! Lorient (1-0)

    Phút 61': Noah Cadiou (Lorient) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Ansu Fati.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Denis Zakaria.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Monaco): Christian Mawissa vào sân thay Mohammed Salisu.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Noah Cadiou (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Lorient): Mamadou Kone vào sân thay Ibrahima Balde.

  • 72'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Lorient 42% - 58% Monaco, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 2 - 0.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Monaco): Mika Biereth vào sân thay Matthis Abline.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Arsène Kouassi (Lorient) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lorient): Souleymane Faye vào sân thay Gabin Bernardeau.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Christian Mawissa (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Monaco ép sân

    Cầm bóng: Lorient 42% - 58% Monaco, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 1.

  • KTKết thúc: Lorient 1-0 Monaco

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:09 19/10/2026

Đội hình chính thức
Lorient
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux
Monaco
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís
38
Y. Mvogo
32
N. Adjei
3
M. Talbi
95
S. Touré
20
D. Sylla
8
N. Cadiou
62
A. Avom
43
K. Kouassi
17
J. Makengo
33
G. Bernardeau
18
I. Baldé
1
L. Hrádecký
2
Vanderson
72
Sadibou Sané
22
M. Salisu
20
Flávio Nazinho
8
L. Camara
6
D. Zakaria
18
T. Minamino
10
A. Golovin
31
Ansu Fati
11
M. Abline
Dự bị
Lorient
15 A. Tosin2 A. Georgen21 B. Kamara77 P. Katseris19 S. Faye42 M. Kone30 S. Kuzmić11 T. Le Bris55 N. Obaretin
Monaco
4 J. Teze9 F. Balogun14 M. Biereth19 Pape Cabral28 M. Coulibaly7 M. Detourbet37 E. Diop16 P. Köhn13 Mawissa Elebi
Cập nhật đội hình lúc 21:47 18/10/2026
LorientThống kêMonaco
42%
Kiểm soát bóng
58%
9
Dứt điểm
15
3
Trúng đích
4
3
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
16
1
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
N. Cadiou
N. Cadiou
Lorient
1 bàn
S. Touré
S. Touré
Lorient
Điểm 7.74
Vanderson
Vanderson
Monaco
Điểm 7.49
Y. Mvogo
Y. Mvogo
Lorient
Điểm 7.47
M. Talbi
M. Talbi
Lorient
Điểm 7.39
L. Camara
L. Camara
Monaco
Điểm 7.2

Monaco đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Lorient tại Stade du Moustoir lúc 22h15 ngày 18/10/2026. Đội khách đứng hạng 3 với 14 điểm và đang có chuỗi 5 trận không thua. Lorient xếp hạng 10 với 8 điểm và cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Monaco vững vàng, chưa biết thua trong 5 trận gần nhất

Monaco bước vào trận đấu với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội đang giữ được nhịp độ tốt.

Chuỗi kết quả này giúp Monaco đứng hạng 3 với 14 điểm. Đây là vị trí thuận lợi để đội tiếp tục theo sát nhóm dẫn đầu. Muốn giữ cơ hội đó, Monaco cần tận dụng các trận đấu ở tầm như chuyến làm khách này.

Lorient thất thường, nhưng vừa lấy lại mạch thắng

Phong độ của Lorient dao động nhiều hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy vậy, Lorient vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận thua ngay trước đó.

Hiện đội chủ nhà xếp hạng 10 với 8 điểm, kém Monaco 6 điểm. Chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Lorient củng cố tinh thần và tạo sức ép lên đối thủ đang xếp trên.

Thế đối đầu cân bằng, Lorient không hề lép vế

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy Monaco chưa thể xem Lorient là đối thủ dễ bắt nạt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lorient thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Monaco thắng 1 trận.

Như vậy, đội chủ nhà từng giành lợi thế nhiều hơn trong các lần chạm trán gần đây. Điều này có thể tiếp thêm sự tự tin cho Lorient khi họ được thi đấu trước sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến hai trạng thái khác nhau. Monaco có sự ổn định với chuỗi 5 trận không thua và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Lorient có lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu khả quan và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất.

Với Monaco, việc giữ kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ quyết định khả năng duy trì cuộc đua bám đuổi. Với Lorient, sự tập trung trước đối thủ đang xếp trên sẽ là yếu tố quan trọng để tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Monaco nhỉnh hơn về mặt tổng thể. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Lorient hoàn toàn có thể gây khó khăn. Nếu Monaco duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để mang điểm về từ Stade du Moustoir và giữ cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lorient · 2 thắng2 hòaMonaco · 1 thắng
17/01/2026
Monaco
1 - 3
Lorient
LOR
27/09/2025
Lorient
3 - 1
Monaco
LOR
17/03/2024
Monaco
2 - 2
Lorient
Hòa
17/09/2023
Lorient
2 - 2
Monaco
Hòa
16/04/2023
Monaco
3 - 1
Lorient
MON
Lorient
5 trận gần nhất
TBHTB
6
Trận
2-2-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Monaco
5 trận gần nhất
THTTH
6
Trận
4-2-0
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain7421+514TTTTB
2Lille7421+514HTBTT
3Monaco6420+514HTHTT
4Rennes6411+213TBTTT
9Toulouse7232+19THTHB
10Lorient622208TBHTB
11Nice6222-28TTBHB
Tình hình lực lượng
Lorient
N. Mbamba (Muscle Injury)
N. Mbamba (Muscle Injury)
Monaco
P. Brunner (Suspended)
E. Dier (Muscle Injury)
S. Idumbo (Injury)
P. Brunner (Suspended)
E. Dier (Muscle Injury)
S. Idumbo (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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