Lorient 1-0 Nantes: Lorient giành chiến thắng Lorient và Nantes cùng có chiến thắng ở trận gần nhất, trong khi cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về Lorient trước cuộc chạm trán tại Giao hữu CLB.

Lorient 1 - 0 Nantes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lorient tiếp đón Nantes.

20' Thẻ vàng Phút 20': (Nantes) nhận thẻ vàng.

26' BÀN THẮNG! Lorient (1-0) Phút 26': T. Le Bris (Lorient) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): I. Monnier vào sân thay T. Le Bris.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): I. Toure vào sân thay A. Tosin.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): D. Sylla vào sân thay S. Siba.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): F. Mendy vào sân thay A. Kouassi.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): D. Semedo vào sân thay A. Georgen.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): J. Makengo vào sân thay E. Genton.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): M. Kone vào sân thay B. Fadiga.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): P. Katseris vào sân thay G. Bernardeau.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): J. Hatchi vào sân thay A. Avom.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): N. Cadiou vào sân thay N. Adjei.

46' Thay người Phút 46' (Lorient): B. Leroy vào sân thay B. Kamara.

46' Thay người Phút 46' (Nantes): W. Younoussa vào sân thay I. Sissoko.

48' Thẻ vàng Phút 48': (Nantes) nhận thẻ vàng.

70' Thẻ vàng Phút 70': (Nantes) nhận thẻ vàng.

76' Thẻ vàng Phút 76': (Nantes) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Lorient 1-0 Nantes Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:54 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Lorient vs Nantes

Thời gian: 18/07/2026 22:00

Lorient và Nantes bước vào cuộc chạm trán tại Giao hữu CLB với điểm chung là đều giành chiến thắng ở trận gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu phong độ hiện chỉ ghi nhận một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ tính ổn định hay xu hướng dài hạn.

Lorient có lợi thế nhẹ về đối đầu

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lorient thắng 2 trận, hòa 2 trận và Nantes thắng 1 trận. Cán cân này cho thấy Lorient nhỉnh hơn về kết quả đối đầu, nhưng khoảng cách không lớn khi hai đội cũng có 2 trận bất phân thắng bại.

Đáng chú ý, số trận hòa tương đối cao cho thấy những cuộc đối đầu giữa Lorient và Nantes thường có tính giằng co. Vì thế, lợi thế lịch sử của Lorient không nên được xem là yếu tố quyết định, đặc biệt trong một trận giao hữu, nơi cách tiếp cận và mục tiêu kiểm tra đội hình có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến trên sân.

Phong độ gần nhất chưa tạo ra khác biệt rõ ràng

Lorient có chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, và Nantes cũng đạt kết quả tương tự. Đây là tín hiệu tích cực cho cả hai đội trước trận đấu, đồng thời khiến cuộc so tài trở nên khó dự đoán hơn khi không bên nào bước vào trận với bất lợi rõ ràng về kết quả tức thời.

Tuy nhiên, việc chỉ có một kết quả được cung cấp cho mỗi đội khiến những nhận xét về chuỗi phong độ, khả năng duy trì hiệu quả thi đấu hoặc sự thay đổi trong lối chơi cần được thận trọng. Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Lorient và Nantes thể hiện liệu chiến thắng gần nhất có phản ánh trạng thái thi đấu tích cực hay chỉ là một kết quả đơn lẻ.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Không có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến hay những cầu thủ vắng mặt, nên chưa thể xác định chính xác cách Lorient và Nantes sẽ tổ chức lối chơi. Dù vậy, với lợi thế đối đầu nghiêng nhẹ về Lorient, đội chủ nhà có thể hướng tới việc kiểm soát thế trận và tận dụng sự tự tin từ những kết quả trước đây.

Ở chiều ngược lại, Nantes có cơ sở để chơi với tâm lý chủ động sau chiến thắng gần nhất. Mục tiêu quan trọng của đội khách là không để Lorient biến ưu thế đối đầu thành quyền kiểm soát trận đấu, đồng thời duy trì sự cân bằng trong những thời điểm hai bên tranh chấp quyết liệt.

Nhận định trước trận

Lorient được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng lợi thế này không đủ lớn để tạo ra khoảng cách rõ ràng. Cả hai đội đều có chiến thắng gần nhất, trong khi dữ liệu hiện có chưa cho thấy sự vượt trội về phong độ của bất kỳ bên nào.

Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ hiệu quả trong từng thời điểm, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu. Lorient có điểm tựa về kết quả quá khứ, còn Nantes sở hữu cơ hội cân bằng cán cân bằng một màn trình diễn chắc chắn và chủ động.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lorient · 2 thắng 2 hòa Nantes · 1 thắng Lorient 1 - 0 Nantes LOR Lorient 2 - 1 Nantes LOR Nantes 1 - 1 Lorient Hòa Nantes 1 - 1 Lorient Hòa Lorient 0 - 1 Nantes NAN

Lorient 5 trận gần nhất T T B T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Nantes 5 trận gần nhất B T H B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới