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Lorient 1-0 Paris FC: Lorient giành chiến thắng

Văn Thể10/10/2026 20:59

Paris FC đứng trước thời cơ bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trước Lorient. Với 11 điểm cùng chuỗi bất bại, đội khách tự tin hướng tới kết quả thuận lợi nhất.

Lorient1 - 0Paris FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lorient tiếp đón Paris FC.

  • 13'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Lorient 31% - 69% Paris FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lorient 46% - 54% Paris FC, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 1.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lorient 44% - 56% Paris FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Lassine Sinayoko (Paris FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 52'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Lorient 42% - 58% Paris FC, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Samir Chergui (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Hamari Traore (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lorient 43% - 57% Paris FC, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 3 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Adama Camara.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Paris FC): Patrick Zabi vào sân thay Ilan Kebbal.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Paris FC): Otavio vào sân thay Samir Chergui.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lorient): Ibrahima Balde vào sân thay Mamadou Kone.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lorient): Gabin Bernardeau vào sân thay Isak Jensen.

  • 68'BÀN THẮNG! Lorient (1-0)

    Phút 68': Gabin Bernardeau (Lorient) lập công (kiến tạo: Jean-Victor Makengo). Tỷ số: 1 - 0.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Montassar Talbi (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Patrick Zabi (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lorient 43% - 57% Paris FC, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 3 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Paris FC): Omar Sissoko vào sân thay Pierre Lees Melou.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lorient): Arthur Avom vào sân thay Alec Georgen.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Paris FC): Jean-Philippe Krasso vào sân thay Lassine Sinayoko.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Lorient): Nosa Edward Obaretin vào sân thay Isaak Touré.

  • 88'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Lorient 41% - 59% Paris FC, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 8; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 4 - 3.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Maxime López (Paris FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': A. Dujeux (Lorient) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Lorient 1-0 Paris FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:40 11/10/2026

Đội hình chính thức
Lorient
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux
Paris FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior
38
Y. Mvogo
20
D. Sylla
3
M. Talbi
32
N. Adjei
2
A. Georgen
8
N. Cadiou
95
S. Touré
43
K. Kouassi
10
I. Jensen
17
J. Makengo
42
M. Kone
1
K. Trapp
17
A. Camara
31
S. Chergui
42
D. Coppola
14
H. Traoré
20
M. Lopez
33
P. Lees-Melou
10
I. Kebbal
7
P. Pagis
15
L. Koleosho
9
L. Sinayoko
Dự bị
Lorient
62 A. Avom18 I. Baldé33 G. Bernardeau19 S. Faye31 S. Haribou21 B. Kamara30 S. Kuzmić11 T. Le Bris55 N. Obaretin
Paris FC
18 O. Sissoko23 R. Matondo16 O. Nkambadio5 M. Mbow3 E. Mbemba11 J. Krasso28 T. De Smet6 Otávio8 E. Zabi
Cập nhật đội hình lúc 01:18 11/10/2026
LorientThống kêParis FC
40%
Kiểm soát bóng
60%
8
Dứt điểm
16
5
Trúng đích
3
3
Phạt góc
9
9
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
G. Bernardeau
G. Bernardeau
Lorient
1 bàn
J. Makengo
J. Makengo
Lorient
1 kiến tạo · điểm 7.7
S. Touré
S. Touré
Lorient
Điểm 7.76
N. Adjei
N. Adjei
Lorient
Điểm 7.44
M. Talbi
M. Talbi
Lorient
Điểm 7.3
D. Sylla
D. Sylla
Lorient
Điểm 7.2

Chuyến làm khách tới sân vận động Stade du Moustoir lúc 01h45 ngày 11/10 mở ra thời cơ quan trọng để Paris FC tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Trước đối thủ đang chật vật ở nửa dưới bảng thứ bậc, đội bóng thủ đô có đủ điểm tựa tinh thần để hướng đến việc tích lũy trọn vẹn điểm số nhằm gây sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Paris FC duy trì mạch bất bại và tham vọng áp sát nhóm đầu

Paris FC bước vào trận đấu này với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 11 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách với nhóm đầu hoàn toàn có thể được thu hẹp nếu đội bóng này duy trì được hiệu quả thi đấu như thời gian gần đây.

Phong độ của Paris FC đang cho thấy sự ổn định rất cao. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa từng phải nếm mùi thất bại. Thành tích bất bại phản ánh lối chơi chặt chẽ, biết cách chắt chiu điểm số ở những thời điểm then chốt. Sự tự tin đó sẽ là hành trang quan trọng để đội khách triển khai thế trận chủ động ngay tại Stade du Moustoir.

Lorient tìm kiếm sự ổn định trên sân nhà

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Lorient đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy suôn sẻ khi xếp ở vị trí thứ 13 với 5 điểm. Việc chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất khiến đoàn quân áo cam chưa thể tạo ra bứt phá rõ nét.

Dù vậy, lợi thế sân bãi Stade du Moustoir vẫn là điểm tựa để Lorient hy vọng cải thiện màn trình diễn. Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ cũng cho thấy sự cân bằng đáng kể. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm. Điều này dự báo một cuộc so tài mà Lorient hoàn toàn có thể gây ra khó khăn nếu phong tỏa tốt các mũi tấn công của đội khách.

Đánh giá cục diện trận đấu

Xét về tương quan phong độ và điểm số hiện tại, Paris FC đang nắm giữ lợi thế tâm lý lớn hơn. Khả năng duy trì sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận bất bại vừa qua sẽ là chìa khóa để đội khách làm chủ nhịp độ thi đấu. Trong khi đó, Lorient cần phải nâng cao tính kỷ luật nơi hàng thủ nếu muốn đứng vững và giữ lại điểm số trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lorient · 2 thắng1 hòaParis FC · 2 thắng
05/04/2026
Lorient
1 - 1
Paris FC
Hòa
05/02/2026
Vòng 1/8
Lorient
2 - 0
Paris FC
LOR
04/10/2025
Paris FC
2 - 0
Lorient
PF
08/03/2025
Paris FC
3 - 2
Lorient
PF
14/12/2024
Lorient
2 - 0
Paris FC
LOR
Lorient
5 trận gần nhất
BHTBH
5
Trận
1-2-2
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Paris FC
5 trận gần nhất
THTTH
5
Trận
3-2-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lyon6321+711BTHTH
3Paris FC5320+511THTTH
4Lille5311+410BTTHT
12Stade Brestois 295122-15BBTHH
13Lorient5122-15BHTBH
14Toulouse5122-25THBHB
Tình hình lực lượng
Lorient
B. Fadiga (Ankle Injury)
P. Katseris (Hamstring Injury)
N. Mbamba (Muscle Injury)
B. Fadiga (Ankle Injury)
P. Katseris (Hamstring Injury)
N. Mbamba (Muscle Injury)
Paris FC
N. Sangui (Muscle Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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