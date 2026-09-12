Lorient 2-2 Toulouse: Hai đội chia điểm Lorient đứng thứ 8 với 4 điểm sẵn sàng tiếp đón Toulouse xếp hạng 17 tại Stade du Moustoir, quyết tâm giành kết quả thuận lợi để bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lorient 2 - 2 Toulouse Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lorient tiếp đón Toulouse.

13' Lorient ép sân Cầm bóng: Lorient 62% - 38% Toulouse, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

17' Thẻ vàng Phút 17': Panos Katseris (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 51% - 49% Toulouse, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

37' BÀN THẮNG! Lorient (1-0) Phút 37': Ibrahima Balde (Lorient) lập công (kiến tạo: Panos Katseris). Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lorient 48% - 52% Toulouse, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

39' BÀN THẮNG! Lorient (2-0) Phút 39': Noah Mbamba (Lorient) lập công (kiến tạo: Panos Katseris). Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Toulouse): Niko Sigur vào sân thay Rafik Messali.

45' Thay người Phút 45' (Toulouse): Casper Tengstedt vào sân thay Santiago Hidalgo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Toulouse (2-1) Phút 48': Casper Tengstedt (Toulouse) lập công (kiến tạo: Cristian Casseres). Tỷ số: 2 - 1.

49' Toulouse ép sân Cầm bóng: Lorient 38% - 62% Toulouse, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Lorient): Théo Le Bris vào sân thay Panos Katseris.

58' Thay người Phút 58' (Lorient): Isak Jensen vào sân thay Gabin Bernardeau.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lorient 43% - 57% Toulouse, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Toulouse): Sion Oppong vào sân thay Ilyas Azizi.

68' BÀN THẮNG! Toulouse (2-2) Phút 68': Thomas Jorgensen (Toulouse) lập công (kiến tạo: Cristian Casseres). Tỷ số: 2 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Lorient): Mamadou Kone vào sân thay Ibrahima Balde.

69' Thay người Phút 69' (Lorient): Arthur Avom vào sân thay Noah Mbamba.

73' Toulouse ép sân Cầm bóng: Lorient 42% - 58% Toulouse, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 1 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Niklas Schmidt.

84' Thay người Phút 84' (Toulouse): Ismaïl Diallo vào sân thay Christ Tape.

85' Toulouse ép sân Cầm bóng: Lorient 41% - 59% Toulouse, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 2 - 1.

KT Kết thúc: Lorient 2-2 Toulouse Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 13/09/2026

Đội hình chính thức Lorient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux Toulouse Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou 38 Y. Mvogo 20 D. Sylla 3 M. Talbi 32 N. Adjei 77 P. Katseris 8 N. Cadiou 72 N. Mbamba 43 K. Kouassi 33 G. Bernardeau 17 J. Makengo 18 I. Baldé 60 M. Niflore 22 R. Messali 3 M. McKenzie 5 S. Koumbassa 12 C. Tapé 23 C. Cásseres 31 N. Schmidt 9 S. Hidalgo 8 T. Jørgensen 37 Y. Azizi 13 Russell-Rowe Dự bị Lorient 19 S. Faye 2 A. Georgen 21 B. Kamara 42 M. Kone 55 N. Obaretin 10 I. Jensen 11 T. Le Bris 62 A. Avom 15 A. Tosin Toulouse 18 M. Amougou 1 T. Collin 94 I. Diallo 6 A. Vossah 19 D. Odogu 11 S. Oppong 14 N. Sigur 20 C. Tengstedt 7 Julián Vignolo Cập nhật đội hình lúc 01:20 13/09/2026

Lorient Thống kê Toulouse 40% Kiểm soát bóng 60% 10 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 4 4 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 18 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật N. Mbamba Lorient 1 bàn I. Baldé Lorient 1 bàn C. Tengstedt Toulouse 1 bàn T. Jørgensen Toulouse 1 bàn C. Cásseres Toulouse 2 kiến tạo · điểm 8.6 P. Katseris Lorient 2 kiến tạo · điểm 7.11

Lorient bước vào cuộc so tài tại vòng đấu mới với quyết tâm củng cố vị trí và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tiếp đón đối thủ đang lận đận ở nhóm cuối bảng như Toulouse trên sân nhà Stade du Moustoir vào lúc 01:45 ngày 13/09/2026 mang lại cơ hội rõ nét để đội bóng áo cam tích lũy thêm những điểm số quan trọng cho mục tiêu dài hạn.

Tương quan vị trí và mục tiêu trước giờ bóng lăn

Sau những vòng đấu mở màn, Lorient hiện nắm giữ vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 4 điểm giành được. Khoảng cách với nhóm dẫn đầu chưa quá xa, tạo động lực đáng kể để đội chủ sân Stade du Moustoir hướng tới một chiến thắng nhằm tạo bước nhảy vọt lên nửa trên bảng xếp hạng, tiệm cận khu vực tham dự đấu trường châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Toulouse đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy chật vật. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 1 điểm sau những màn trình diễn thiếu ổn định. Hành quân xa nhà ở thời điểm tâm lý chưa vững vàng rõ ràng là thách thức nặng nề dành cho thầy trò đội khách trong nỗ lực thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Phân tích phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Xét về chuỗi 3 trận đấu gần nhất, Lorient ghi nhận kết quả gồm 1 trận hòa, 1 trận thua và 1 trận thắng. Dù nhịp độ thi đấu chưa đạt tới mức hoàn hảo tuyệt đối, sự xuất hiện của chiến thắng và điểm số hòa cho thấy họ vẫn duy trì được tính thực dụng cùng nền tảng chuyên môn tương đối ổn định khi cần thiết.

Bên phía đội khách, Toulouse lại mang đến bộ mặt ảm đạm hơn rất nhiều. Thành tích trong 3 lần ra sân gần nhất của họ chỉ là 1 trận hòa cùng 2 thất bại. Với việc để thua tới 2 trong 3 trận gần nhất và chỉ kiếm được đúng 1 điểm, Toulouse bộc lộ nhiều lỗ hổng trong việc duy trì áp lực cũng như sự tập trung trong các thời khắc quyết định.

Thế đối đầu và điểm tựa tâm lý cho các vị khách

Mặc dù đang đứng trên đối thủ tới 9 bậc và hơn 3 điểm, Lorient lại phải đối mặt với một rào cản tâm lý đáng chú ý đến từ lịch sử chạm trán. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự lấn lướt của Toulouse, khi đội khách giành được 3 chiến thắng và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa, trong khi Lorient không có được bất kỳ trận thắng nào.

Sự kỵ dơ nhất định từ các cuộc đụng độ trước đây sẽ là điểm tựa tinh thần hiếm hoi để Toulouse bấu víu, qua đó tìm kiếm sự tự tin trong chuyến làm khách tại Stade du Moustoir. Ngược lại, Lorient hiểu rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để họ phá vỡ chuỗi thành tích đối đầu không mấy thuận lợi này khi đối phương đang có phong độ sa sút trầm trọng.

Góc nhìn chiến thuật và dự báo cục diện

Lợi thế sân nhà cùng thứ hạng vượt trội nhiều khả năng sẽ thúc đẩy Lorient lựa chọn cách tiếp cận chủ động. Đội chủ nhà cần kiểm soát khu vực trung tuyến, gia tăng sức ép từ sớm nhằm sớm cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng mở điểm. Khi Toulouse đang có dấu hiệu bất ổn về mặt phòng ngự với 2 trận thua gần đây, việc đánh đòn phủ đầu sẽ mang lại sự an toàn tối đa cho toan tính chiến thuật của Lorient.

Trong khi đó, Toulouse với vị thế đội cửa dưới ở thời điểm hiện tại buộc phải ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà. Cách tiếp cận lùi sâu phòng ngự và tìm kiếm thời cơ qua các pha phản công nhanh là phương án khả dĩ nhất để họ hy vọng rời sân đối phương với điểm số trong tay. Nhìn chung, nếu duy trì đúng sự tập trung và khai thác tốt điểm yếu của đối thủ, Lorient nắm trong tay cơ hội lớn để giành trọn vẹn điểm số và tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lorient · 0 thắng 2 hòa Toulouse · 3 thắng Toulouse 1 - 0 Lorient TOU Lorient 1 - 1 Toulouse Hòa Lorient 1 - 2 Toulouse TOU Toulouse 1 - 1 Lorient Hòa Lorient 0 - 1 Toulouse TOU

Lorient 5 trận gần nhất T B H B B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 2 Thủng lưới Toulouse 5 trận gần nhất B H B B T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 2 Monaco 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Paris FC 3 2 1 0 +4 7 T T H … 7 Stade Brestois 29 3 1 2 0 +1 5 T H H 8 Lorient 3 1 1 1 0 4 T B H 9 Estac Troyes 3 1 1 1 -3 4 B T H … 16 Le Havre 3 0 1 2 -2 1 B H B 17 Toulouse 3 0 1 2 -3 1 B H B 18 Auxerre 3 0 0 3 -7 0 B B B

Tình hình lực lượng Lorient ✚ B. Fadiga (Injury) ✚ B. Fadiga (Injury) Toulouse ✚ A. Donnum (Personal Reasons) ✚ A. Francis (Muscle Injury) ✚ R. Nicolaisen (Inactive) ✚ G. Restes (Injury) ✚ A. Donnum (Personal Reasons) ✚ A. Francis (Muscle Injury) ✚ R. Nicolaisen (Inactive) ✚ G. Restes (Injury)