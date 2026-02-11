Los Angeles FC 1-3 Minnesota United FC: Minnesota United FC giành chiến thắng
Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 47 điểm. Trận gặp Minnesota United FC (hạng 13, 38 điểm) diễn ra lúc 08:30 ngày 02/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Los Angeles FC tiếp đón Minnesota United FC.
- 13'Minnesota United FC ép sân
Cầm bóng: Los Angeles FC 35% - 65% Minnesota United FC, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles FC 46% - 54% Minnesota United FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.
- 29'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-1)
Phút 29': Joaquín Pereyra (Minnesota United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 34'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-2)
Phút 34': Cherrion Valerius (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Kelvin Yeboah). Tỷ số: 0 - 2.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles FC 43% - 57% Minnesota United FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Los Angeles FC): Nkosi Tafari vào sân thay Aaron Long.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Igor Jesus (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45+5'Thẻ vàng
Phút 45+5': Joaquín Pereyra (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Los Angeles FC ép sân
Cầm bóng: Los Angeles FC 46% - 54% Minnesota United FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 3.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': Eddie Segura (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Jefferson Abel Díaz Beleño (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Los Angeles FC ép sân
Cầm bóng: Los Angeles FC 49% - 51% Minnesota United FC, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 63'Thay người
Phút 63' (Los Angeles FC): Sergio Vasquez vào sân thay Igor Jesus.
- 63'Thay người
Phút 63' (Los Angeles FC): Tyler Boyd vào sân thay Leo Walta.
- 73'Thay người
Phút 73' (Minnesota United FC): Marcus Caldeira vào sân thay Kelvin Yeboah.
- 73'Thay người
Phút 73' (Los Angeles FC): Jacob Shaffelburg vào sân thay Armindo Sieb.
- 73'Los Angeles FC ép sân
Cầm bóng: Los Angeles FC 48% - 52% Minnesota United FC, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 0 - 5.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Morris Duggan (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'BÀN THẮNG! Minnesota United FC (0-3)
Phút 81': Joaquín Pereyra (Minnesota United FC) lập công (kiến tạo: Mauricio González Carabalí). Tỷ số: 0 - 3.
- 82'Thay người
Phút 82' (Minnesota United FC): Peter Stroud vào sân thay Owen Gene.
- 83'Thay người
Phút 83' (Los Angeles FC): Marky Delgado vào sân thay Mathieu Choinière.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Tyler Boyd (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Los Angeles FC ép sân
Cầm bóng: Los Angeles FC 47% - 53% Minnesota United FC, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 16, cứu thua 0 - 5.
- 89'BÀN THẮNG! Los Angeles FC (1-3)
Phút 89': Sergio Vasquez (Los Angeles FC) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Minnesota United FC): Aziel Jackson vào sân thay Tomás Chancalay.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Minnesota United FC): Bongokuhle Hlongwane vào sân thay Joaquín Pereyra.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Nectarios Triantis (Minnesota United FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Los Angeles FC 1-3 Minnesota United FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 10:41 02/11/2026
Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 47 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp Minnesota United FC trên sân Banc of California Stadium lúc 08:30 ngày 02/11/2026, đội chủ nhà muốn giữ vững vị thế trong nhóm đầu bảng trước một đối thủ đang có chuỗi trận không biết thua.
Cuộc đua tốp đầu và khoảng cách trên bảng xếp hạng
Los Angeles FC hiện xếp hạng 6 với 47 điểm. Minnesota United FC đứng thứ 13 với 38 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nhóm khác nhau, và đội chủ nhà có lợi thế về thứ hạng trước trận đấu.
Với Los Angeles FC, từng điểm số lúc này đều có giá trị trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ củng cố vị trí của mình.
Phong độ gần đây: chủ nhà thiếu những chiến thắng
Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles FC thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa. Phong độ này giúp đội bóng không sa sút, nhưng cũng chưa mang lại đủ những chiến thắng để nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.
Ngược lại, Minnesota United FC đang có chuỗi 5 trận không thua, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Dù đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng, đội khách bước vào trận đấu với sự ổn định đáng chú ý và tâm lý khá thoải mái.
Thế đối đầu nghiêng về Los Angeles FC
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 4 trận, Minnesota United FC thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội chủ nhà, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân quen thuộc.
Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Minnesota United FC từng chứng minh họ có thể giành chiến thắng trước đối thủ này, và phong độ không thua của họ khiến trận đấu khó dự đoán hơn con số lịch sử.
Điểm then chốt về chiến thuật
Từ những số liệu trên, có thể thấy bài toán của hai đội khá rõ. Los Angeles FC cần biến lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn thành chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm như hai trận gần nhất. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng cơ hội sớm sẽ là chìa khóa để họ tạo khác biệt.
Về phía Minnesota United FC, chuỗi trận không thua cho thấy đội khách biết cách giữ kỷ luật và hạn chế sai sót. Nếu duy trì được sự chắc chắn đó, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, Los Angeles FC được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, phong độ ổn định của Minnesota United FC khiến đội khách không thể bị xem nhẹ. Trận đấu nhiều khả năng sẽ là cuộc cân bằng giữa tham vọng bám sát nhóm đầu của chủ nhà và sự bền bỉ của một đối thủ đang không biết thua.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)