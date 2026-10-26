Los Angeles FC 2-2 Los Angeles Galaxy: Hai đội chia điểm Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 46 điểm. Trận gặp Los Angeles Galaxy diễn ra lúc 08:00 ngày 26/10/2026 tại Banc of California Stadium.

Los Angeles FC 2 - 2 Los Angeles Galaxy Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón Los Angeles Galaxy.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles FC 54% - 46% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles FC 51% - 49% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

28' VAR Phút 28': Bàn thắng không được công nhận — Denis Bouanga (Los Angeles FC).

34' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (0-1) Phút 34': Joseph Paintsil (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Robert Taylor). Tỷ số: 0 - 1.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles FC 53% - 47% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Los Angeles FC): Mathieu Choinière vào sân thay Igor Jesus.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (0-2) Phút 51': Joseph Paintsil (Los Angeles Galaxy) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles FC 52% - 48% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

53' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (1-2) Phút 53': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

55' Thẻ vàng Phút 55': Ryan Porteous (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Foul).

62' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (2-2) Phút 62': Leo Walta (Los Angeles FC) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles FC 53% - 47% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Los Angeles FC): Sergio Vasquez vào sân thay Marky Delgado.

66' Thay người Phút 66' (Los Angeles FC): Nkosi Tafari vào sân thay Ryan Porteous.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Erik Thommy.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Lucas Felipe·Calegari vào sân thay Robert Taylor.

73' Thay người Phút 73' (Los Angeles Galaxy): Jakob Glesnes vào sân thay Joseph Paintsil.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles FC 55% - 45% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

82' Thay người Phút 82' (Los Angeles FC): Tyler Boyd vào sân thay Leo Walta.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles FC 57% - 43% Los Angeles Galaxy, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 9 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 3.

90' Thay người Phút 90' (Los Angeles Galaxy): Maya Yoshida vào sân thay Jakob Glesnes.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Pablo Ruiz (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Los Angeles FC 2-2 Los Angeles Galaxy Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 10:15 26/10/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Greg Vanney 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 33 A. Long 23 Y. Cheberko 8 M. Delgado 6 Igor Jesus 81 L. Walta 7 Son Heung-Min 9 A. Sieb 99 D. Bouanga 12 Marcinkowski 26 Harbor Miller 15 J. Haak 25 C. Garcés 14 J. Nelson 6 Sergi Roberto 17 P. Ruiz 28 J. Paintsil 21 R. Taylor 27 E. Thommy 99 Klauss Dự bị Los Angeles FC 12 T. Hasal 17 J. Ebobisse 66 M. Choinière 19 T. Boyd 24 Hollingshead 4 E. Segura 18 Shaffelburg 91 N. Tafari 20 S. Vasquez Los Angeles Galaxy 4 M. Yoshida 2 Calegari 3 J. Aude 76 T. Elgersma 5 J. Glesnes 1 N. Mićović 8 L. Sanabria 22 E. Wynder Cập nhật đội hình lúc 07:32 26/10/2026

Los Angeles FC Thống kê Los Angeles Galaxy 57% Kiểm soát bóng 43% 21 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 4 12 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 7 4 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật J. Paintsil Los Angeles Galaxy 2 bàn D. Bouanga Los Angeles FC 1 bàn L. Walta Los Angeles FC 1 bàn R. Taylor Los Angeles Galaxy 1 kiến tạo · điểm 6.93

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Trận tiếp đón Los Angeles Galaxy lúc 08:00 ngày 26/10/2026 trên sân Banc of California Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Los Angeles FC giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 46 điểm, Los Angeles FC đang xếp hạng 6, hơn Los Angeles Galaxy 6 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này giúp đội chủ nhà có lợi thế về thứ hạng trước trận đấu.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Los Angeles FC chưa thật ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi này cho thấy Los Angeles FC khó thua nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Los Angeles Galaxy mang phong độ tích cực

Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy đang đứng thứ 9 với 40 điểm. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhỉnh hơn đối thủ về số trận thắng. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả hòa.

Do đó, Los Angeles Galaxy bước vào trận với tâm thế khá tự tin. Nếu giành chiến thắng, họ có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Los Angeles Galaxy thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Los Angeles FC có phần nhỉnh hơn, song cặp đấu vẫn khá cân bằng với hai trận hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là khả năng của Los Angeles FC trong việc biến thế trận ổn định thành chiến thắng. Thứ hai là liệu Los Angeles Galaxy có duy trì được mạch kết quả tích cực khi làm khách.

Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều điều để cân nhắc. Los Angeles FC hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, trong khi Los Angeles Galaxy có phong độ gần đây tốt hơn. Sự chênh lệch nhỏ giữa hai đội cho thấy một trận đấu giằng co.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles FC · 2 thắng 2 hòa Los Angeles Galaxy · 1 thắng Los Angeles Galaxy 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 3 - 3 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 2 - 2 Los Angeles FC Hòa Los Angeles Galaxy 4 - 2 Los Angeles FC LAG Los Angeles Galaxy 1 - 2 Los Angeles FC LAF

Los Angeles FC 5 trận gần nhất H T H B H 31 Trận 12-10-9 T-H-B 48 Ghi (TB 1.5) 33 Thủng lưới Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất H T B T T 31 Trận 10-10-11 T-H-B 43 Ghi (TB 1.4) 52 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T … 5 Houston Dynamo 31 13 9 9 +2 48 H H H H B 6 Los Angeles FC 31 12 10 9 +15 46 H T H B H 7 Seattle Sounders 31 11 10 10 +2 43 H H B T T 8 Colorado Rapids 31 12 6 13 +1 42 T H H H B 9 Los Angeles Galaxy 31 10 10 11 -9 40 H T B T T 10 Real Salt Lake 31 11 6 14 0 39 T T H B T …

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury) ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury) Los Angeles Galaxy ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ I. Parente (Ankle Injury) ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ I. Parente (Ankle Injury)