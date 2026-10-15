Los Angeles FC 3-1 Austin: Los Angeles FC giành chiến thắng Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 42 điểm, đứng hạng 6. Đội chủ nhà tiếp Austin lúc 09:30 ngày 15/10/2026 tại Banc of California Stadium.

Los Angeles FC 3 - 1 Austin Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón Austin.

14' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 59% - 41% Austin, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

26' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 54% - 46% Austin, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 2.

39' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles FC 47% - 53% Austin, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 45% - 55% Austin, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 3.

52' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (1-0) Phút 52': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Son Heung-min). Tỷ số: 1 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Los Angeles FC): Jacob Shaffelburg vào sân thay Armindo Sieb.

63' Thay người Phút 63' (Los Angeles FC): Mathieu Choinière vào sân thay Igor Jesus.

63' Thay người Phút 63' (Austin): Myrto Uzuni vào sân thay Oleksandr Svatok.

63' Los Angeles FC ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 44% - 56% Austin, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 7 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 5.

66' BÀN THẮNG! Austin (1-1) Phút 66': Brandon Vazquez (Austin) lập công (kiến tạo: Myrto Uzuni). Tỷ số: 1 - 1.

67' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (2-1) Phút 67': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Son Heung-min). Tỷ số: 2 - 1.

72' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (3-1) Phút 72': Son Heung-min (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Jacob Shaffelburg). Tỷ số: 3 - 1.

75' Austin ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 42% - 58% Austin, dứt điểm 21 - 10 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 7 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 5.

78' Thay người Phút 78' (Austin): Jorge Alastuey vào sân thay Besard Sabovic.

78' Thay người Phút 78' (Los Angeles FC): Ryan Hollingshead vào sân thay Evgen Cheberko.

78' Thay người Phút 78' (Los Angeles FC): Sergio Vasquez vào sân thay Son Heung-min.

81' Thay người Phút 81' (Austin): Ilie Sánchez vào sân thay Ervin Torres.

81' Thay người Phút 81' (Austin): Przemyslaw Płacheta vào sân thay Facundo Daniel Torres Perez.

85' Thay người Phút 85' (Los Angeles FC): Tyler Boyd vào sân thay Leo Walta.

87' Austin ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 40% - 60% Austin, dứt điểm 23 - 11 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 7 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: Los Angeles FC 3-1 Austin Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 11:33 15/10/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 33 A. Long 23 Y. Cheberko 8 M. Delgado 6 Igor Jesus 81 L. Walta 7 Son Heung-Min 9 A. Sieb 99 D. Bouanga 1 B. Stuver 4 B. Hines-Ike 5 O. Svatok 29 Guilherme Biro 11 F. Torres 38 Ervin Torres 14 B. Šabović 17 J. Gallagher 30 J. Rosales 9 B. Vázquez 21 C. Ramirez Dự bị Los Angeles FC 19 T. Boyd 66 M. Choinière 12 T. Hasal 24 Hollingshead 91 N. Tafari 4 E. Segura 18 Shaffelburg 43 Thayllon 20 S. Vasquez Austin 15 J. Bell 32 M. Burton 35 M. Đorđević 12 D. Las 77 P. Płacheta 6 Ilie Sánchez 10 M. Uzuni 22 Chris Applewhite 24 Jorge Alastuey Cập nhật đội hình lúc 09:02 15/10/2026

Los Angeles FC Thống kê Austin 40% Kiểm soát bóng 60% 27 Dứt điểm 14 11 Trúng đích 4 7 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật D. Bouanga Los Angeles FC 2 bàn Son Heung-Min Los Angeles FC 1 bàn · 2 kiến tạo B. Vázquez Austin 1 bàn Shaffelburg Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 7.08 M. Uzuni Austin 1 kiến tạo · điểm 6.69 R. Porteous Los Angeles FC Điểm 7.49

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Austin lúc 09:30 ngày 15/10/2026 trên sân Banc of California Stadium. Với 42 điểm, đội chủ nhà đang đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng, trong khi đối thủ ở vị trí thứ 13.

Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng

Los Angeles FC có 42 điểm và đứng hạng 6. Austin đứng hạng 13 với 31 điểm, kém đội chủ nhà 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh hai hoàn cảnh khác nhau: một bên đang cạnh tranh ở nhóm trên, bên kia phải tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí giữa bảng.

Vì thế, đây là trận đấu mà Los Angeles FC có lý do rõ ràng để tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, nhằm giữ nhịp trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Phong độ: cả hai đều chưa thật sự ổn định

Los Angeles FC chưa có chuỗi kết quả thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là trận thua, rồi lại một trận hòa nữa. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Austin cũng chưa thể hiện sự bứt phá. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là Austin thua ở trận gần nhất, nhưng trước đó có hai trận hòa liên tiếp. Chiến thắng duy nhất của họ cũng nằm ở giai đoạn xa hơn.

Nhìn chung, cả hai đội đều đang thiếu những chiến thắng liên tiếp. Điều này khiến trận đấu nghiêng về khả năng giải quyết bài toán ghi bàn và giữ vững khâu phòng ngự trong những phút then chốt.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và Austin cũng thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Austin không phải đối thủ dễ bị khuất phục, dù họ đang ở vị trí thấp hơn nhiều trên bảng xếp hạng.

Điều đó đồng nghĩa Los Angeles FC không thể chủ quan, bất chấp lợi thế về thứ hạng và điểm số.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động và tìm cách kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, phong độ gần đây có nhiều trận hòa và thua cho thấy họ cần hiệu quả hơn ở những thời điểm quyết định.

Về phía Austin, việc có nhiều trận hòa trong chuỗi gần nhất cho thấy đội có khả năng bám trụ trước các đối thủ. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Los Angeles FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng, khoảng cách điểm số và lợi thế sân nhà. Dù vậy, phong độ chưa ổn định cùng thế đối đầu cân bằng khiến trận đấu khó có thể là cuộc dạo chơi. Một chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục, còn Austin cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles FC · 2 thắng 1 hòa Austin · 2 thắng Austin 0 - 0 Los Angeles FC Hòa Austin 1 - 4 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 2 - 1 Austin LAF Austin 1 - 0 Los Angeles FC AUS Los Angeles FC 0 - 1 Austin AUS

Los Angeles FC 5 trận gần nhất H B H B T 29 Trận 11-9-9 T-H-B 44 Ghi (TB 1.5) 31 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất B H H T H 28 Trận 7-10-11 T-H-B 36 Ghi (TB 1.3) 51 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T … 5 Houston Dynamo 28 13 6 9 +2 45 H B H B T 6 Los Angeles FC 29 11 9 9 +13 42 H B H B T 7 Seattle Sounders 28 11 8 9 +3 41 T T T T H … 12 San Diego 28 8 8 12 -3 32 B H H B B 13 Austin 28 7 10 11 -15 31 B H H T H 14 Minnesota United FC 28 7 9 12 -9 30 H B B B B …

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Injury) ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Injury) Austin ✚ Z. Kolmanic (Thigh Injury) ✚ Z. Kolmanic (Thigh Injury)