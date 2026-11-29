Los Angeles FC 4-1 St. Louis City: Los Angeles FC giành chiến thắng Một trận loại trực tiếp, thắng đi tiếp, thua dừng bước, đang chờ Los Angeles FC và St. Louis City tại Banc of California Stadium lúc 08:30 ngày 29/11/2026.

Los Angeles FC 4 - 1 St. Louis City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles FC tiếp đón St. Louis City.

5' Hỏng phạt đền Phút 5': Denis Bouanga (Los Angeles FC) sút hỏng phạt đền.

7' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (1-0) Phút 7': Son Heung-min (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Denis Bouanga). Tỷ số: 1 - 0.

12' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 22% - 78% St. Louis City, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

20' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (2-0) Phút 20': Denis Bouanga (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Evgen Cheberko). Tỷ số: 2 - 0.

22' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (3-0) Phút 22': Son Heung-min (Los Angeles FC) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

24' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 34% - 66% St. Louis City, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 3.

30' Thẻ vàng Phút 30': Fallou Fall (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

36' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 32% - 68% St. Louis City, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 4.

45' Thay người Phút 45' (St. Louis City): Simon Becher vào sân thay Fallou Fall.

45' Thay người Phút 45' (St. Louis City): Tomas Ostrak vào sân thay Sang-bin Jung.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thẻ vàng Phút 47': Timo Baumgartl (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

48' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 31% - 69% St. Louis City, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 4.

52' Thẻ vàng Phút 52': Sergio Vasquez (Los Angeles FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

60' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 32% - 68% St. Louis City, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 4.

66' Thẻ vàng Phút 66': Christopher Durkin (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Los Angeles FC): Timothy Tillman vào sân thay Sergio Vasquez.

69' Thay người Phút 69' (Los Angeles FC): Armindo Sieb vào sân thay Son Heung-min.

69' Thay người Phút 69' (St. Louis City): Rafael Santos vào sân thay Conrad Wallem.

70' Thay người Phút 70' (St. Louis City): Damion Downs vào sân thay Rafael Navarro Leal.

72' Thẻ vàng Phút 72': Yoann Damet (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 33% - 67% St. Louis City, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 2 - 5.

80' BÀN THẮNG! St. Louis City (3-1) Phút 80': Damion Downs (St. Louis City) lập công (kiến tạo: Simon Becher). Tỷ số: 3 - 1.

84' St. Louis City ép sân Cầm bóng: Los Angeles FC 31% - 69% St. Louis City, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 3 - 9; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 13, cứu thua 2 - 5.

85' BÀN THẮNG! Los Angeles FC (4-1) Phút 85': Leo Walta (Los Angeles FC) lập công (kiến tạo: Mathieu Choinière). Tỷ số: 4 - 1.

88' Thay người Phút 88' (Los Angeles FC): Jude Terry vào sân thay Igor Jesus.

88' Thay người Phút 88' (Los Angeles FC): Ryan Hollingshead vào sân thay Evgen Cheberko.

88' Thay người Phút 88' (Los Angeles FC): Tommy Mihalic vào sân thay Leo Walta.

88' Thay người Phút 88' (St. Louis City): Charles-Emile Brunet vào sân thay Daniel Edelman.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Charles-Emile Brunet (St. Louis City) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Los Angeles FC 4-1 St. Louis City Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 10:35 29/11/2026

Đội hình chính thức Los Angeles FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Xavi Tamarit St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 4 E. Segura 23 Y. Cheberko 66 M. Choinière 6 Igor Jesus 20 S. Vasquez 81 L. Walta 99 D. Bouanga 7 Son Heung-Min 1 R. Bürki 5 MacNaughton 32 T. Baumgartl 27 F. Fall 6 C. Wallem 8 C. Durkin 24 D. Edelman 14 T. Totland 77 Jeong Sang-Bin 9 Rafael Navarro 21 D. Polvara Dự bị Los Angeles FC 11 T. Tillman 22 Jude Terry 9 A. Sieb 91 N. Tafari 90 Tommy Mihalic 33 A. Long 24 Hollingshead 12 T. Hasal 17 J. Ebobisse St. Louis City 18 C. Brunet 11 S. Becher 20 Rafael Santos 42 D. Downs 4 M. Fall 39 B. Lundt 99 J. Orozco 7 T. Ostrák 91 Z. Zengue Cập nhật đội hình lúc 08:04 29/11/2026

Los Angeles FC Thống kê St. Louis City 32% Kiểm soát bóng 68% 13 Dứt điểm 11 9 Trúng đích 2 3 Phạt góc 9 12 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Son Heung-Min Los Angeles FC 2 bàn D. Bouanga Los Angeles FC 1 bàn · 1 kiến tạo L. Walta Los Angeles FC 1 bàn D. Downs St. Louis City 1 bàn Y. Cheberko Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 7.79 M. Choinière Los Angeles FC 1 kiến tạo · điểm 7.48

Los Angeles FC và St. Louis City bước vào trận Vòng 1/8 với một quy luật duy nhất: thắng đi tiếp, thua bị loại. Không còn cơ hội sửa sai ở những lượt đấu sau, nên mỗi quyết định và mỗi khoảnh khắc đều có giá trị quyết định.

Trận đấu diễn ra tại Banc of California Stadium lúc 08:30 ngày 29/11/2026. Hai đội mang đến hai bức tranh phong độ khác nhau, nhưng áp lực của một cuộc đối đầu sinh tử sẽ xóa mờ phần lớn những khác biệt ấy.

Los Angeles FC mang theo chuỗi trận khó chịu

Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles FC chưa có chiến thắng nào. Đội thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó hòa 2 trận. Đây là chuỗi kết quả đáng lo với một đội bóng sắp bước vào loạt trận loại trực tiếp.

Tuy nhiên, vòng đấu này không chấm điểm theo phong độ cũ. Với Los Angeles FC, trận đấu là cơ hội để chấm dứt mạch kết quả xấu bằng đúng cách có giá trị nhất: giành vé đi tiếp ngay trên sân nhà.

St. Louis City đến với tinh thần tốt hơn

St. Louis City có phong độ khả quan hơn. Đội thắng 2 trận gần nhất, sau khi thua 3 trận liên tiếp ở giai đoạn trước đó. Như vậy, đội khách đã thoát khỏi chuỗi thua và đang bước vào trận đấu với tâm lý phấn chấn hơn đối thủ.

Dù vậy, hai chiến thắng gần đây chưa đủ để khẳng định một sự ổn định. Chuỗi 3 trận thua ở phía sau cho thấy St. Louis City vẫn là đội có phong độ biến động. Một trận đấu căng thẳng, nơi từng sai lầm đều bị trừng phạt, sẽ thử thách chính điều đó.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và St. Louis City thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào.

Sự cân bằng này cho thấy St. Louis City không phải đối thủ ngại Los Angeles FC. Ngược lại, đội chủ nhà cũng từng tìm ra cách để vượt qua đối thủ này, nên không có lý do để mất tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Ở một trận loại trực tiếp, yếu tố tinh thần thường quan trọng không kém chiến thuật. Los Angeles FC cần kiểm soát được áp lực từ chuỗi 5 trận không thắng, tránh để sự nôn nóng dẫn đến những sai lầm không đáng có. Trong khi đó, St. Louis City cần duy trì đà hưng phấn từ hai chiến thắng gần nhất và giữ sự kỷ luật để không lặp lại chuỗi thua trước đó.

Bên nào vào trận bình tĩnh hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có lợi thế lớn. Khi thế đối đầu cân bằng, những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Nhận định

Về phong độ, St. Louis City nhỉnh hơn nhờ hai chiến thắng gần nhất, còn Los Angeles FC đang đi qua giai đoạn khó khăn. Nhưng thành tích đối đầu cân bằng và bản chất loại trực tiếp của trận đấu khiến cuộc chạm trán này khó lường. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và được quyết định bởi bản lĩnh trong những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles FC · 2 thắng 1 hòa St. Louis City · 2 thắng St. Louis City 3 - 2 Los Angeles FC SLC St. Louis City 2 - 1 Los Angeles FC SLC Los Angeles FC 2 - 0 St. Louis City LAF St. Louis City 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 2 - 2 St. Louis City Hòa

Los Angeles FC 5 trận gần nhất B B B H H 35 Trận 12-11-12 T-H-B 54 Ghi (TB 1.5) 43 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất T T B B B 35 Trận 16-9-10 T-H-B 62 Ghi (TB 1.8) 50 Thủng lưới

Vòng bảng — Los Angeles FC # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B 4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 +6 52 B T H B H 5 Houston Dynamo 34 14 9 11 0 51 B B T H H 6 Los Angeles FC 34 12 11 11 +12 47 B B H H T 7 Portland Timbers 34 13 7 14 +1 46 T T T T H …

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ T. Boyd (Knee Injury) ✚ J. Shaffelburg (Rib Injury) ✚ Thayllon (Hamstring Injury) ✚ T. Tillman (Pelvic Injury) St. Louis City ✚ C. Pompeu (Knee Injury) ✚ C. Holse (Knee Injury) ✚ A. Matan (Injury) ✚ C. Wallem (Injury)