Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders: Hai đội chia điểm Seattle Sounders bước vào chuyến làm khách tại Dignity Health Sports Park với quyết tâm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi đối đầu Los Angeles Galaxy.

Los Angeles Galaxy 1 - 1 Seattle Sounders Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Los Angeles Galaxy tiếp đón Seattle Sounders.

12' Los Angeles Galaxy ép sân Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 69% - 31% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 49% - 51% Seattle Sounders, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 3 - 2.

44' BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0) Phút 44': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Paul Rothrock.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 4 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Seattle Sounders): Peter Kingston vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 44% - 56% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 6 - 3.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Pablo Ruiz vào sân thay Erik Thommy.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Harbor Miller vào sân thay Robert Taylor.

67' Thay người Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Klauss vào sân thay Kyogo Furuhashi.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 44% - 56% Seattle Sounders, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 6 - 4.

79' Thay người Phút 79' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Marco Reus.

79' Thay người Phút 79' (Seattle Sounders): Hassani Dotson vào sân thay Cristian Roldán.

79' Thay người Phút 79' (Seattle Sounders): Kee-Hee Kim vào sân thay stuar hawkins.

79' Thay người Phút 79' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Dejan Joveljić.

81' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1) Phút 81': Paul Arriola (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Jordan Morris). Tỷ số: 1 - 1.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 45% - 55% Seattle Sounders, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 6 - 4.

89' Thay người Phút 89' (Los Angeles Galaxy): Maya Yoshida vào sân thay Sergi Roberto.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Peter Kingston (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:38 13/09/2026

Đội hình chính thức Los Angeles Galaxy Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer 12 Marcinkowski 2 Calegari 15 J. Haak 5 J. Glesnes 14 J. Nelson 27 E. Thommy 18 M. Reus 6 Sergi Roberto 21 R. Taylor 7 K. Furuhashi 11 H. Lozano 26 A. Thomas 85 Kossa-Rienzi 16 A. Roldan 39 S. Hawkins 5 N. Tolo 7 C. Roldan 37 S. Brunell 13 J. Morris 11 A. Rusnák 14 P. Rothrock 9 D. Joveljić Dự bị Los Angeles Galaxy 3 J. Aude 76 T. Elgersma 25 C. Garcés 99 Klauss 1 N. Mićović 26 Harbor Miller 17 P. Ruiz 8 L. Sanabria 4 M. Yoshida Seattle Sounders 17 P. Arriola 8 C. Clark 31 H. Dotson 24 S. Frei 90 S. Gomez 20 Kim Kee-Hee 45 P. Kingston 19 D. Musovski 4 R. Sailor Cập nhật đội hình lúc 09:05 13/09/2026

Los Angeles Galaxy Thống kê Seattle Sounders 48% Kiểm soát bóng 52% 18 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 8 5 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật P. Arriola Seattle Sounders 1 bàn M. Reus Los Angeles Galaxy 1 bàn J. Morris Seattle Sounders 1 kiến tạo · điểm 7.7 Marcinkowski Los Angeles Galaxy Điểm 7.75 Calegari Los Angeles Galaxy Điểm 7.29 A. Rusnák Seattle Sounders Điểm 7.2

Seattle Sounders đang trải qua giai đoạn thi đấu sa sút và phải đối mặt với áp lực lớn trong chuyến làm khách trước Los Angeles Galaxy diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Dignity Health Sports Park. Nhiệm vụ cấp thiết nhất của đội khách lúc này là nhanh chóng chặn đứng đà trượt dốc để lấy lại sự tự tin.

Áp lực chặn đứng đà sa sút của Seattle Sounders

Phong độ thi đấu gần đây của Seattle Sounders đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, phải nhận 3 trận hòa liên tiếp trước khi rơi vào cảnh trắng tay với 2 trận thua gần đây. Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến Seattle Sounders tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 27 điểm.

Hơn bao giờ hết, đoàn quân áo xanh cần một màn trình diễn thực sự bản lĩnh để cắt đứt chuỗi

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles Galaxy · 2 thắng 1 hòa Seattle Sounders · 2 thắng Seattle Sounders 0 - 2 Los Angeles Galaxy LAG Seattle Sounders 2 - 2 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 0 - 2 Seattle Sounders SS Los Angeles Galaxy 0 - 4 Seattle Sounders SS Los Angeles Galaxy 1 - 0 Seattle Sounders LAG

Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất B T B H T 25 Trận 7-8-10 T-H-B 30 Ghi (TB 1.2) 39 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất H H H B B 22 Trận 7-6-9 T-H-B 24 Ghi (TB 1.1) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 24 13 4 7 +5 43 T H H B T 3 Los Angeles FC 25 11 7 7 +16 40 T H H H B … 11 Minnesota United FC 24 7 8 9 -4 29 B B H T B 12 Los Angeles Galaxy 25 7 8 10 -9 29 B T B H T 13 Seattle Sounders 22 7 6 9 -5 27 H H H B B 14 Austin 24 6 8 10 -13 26 H H T H T …

Tình hình lực lượng Los Angeles Galaxy ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ E. Wynder (Injury) ✚ Joao Klauss (Foot Injury) ✚ J. Paintsil (Thigh Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ E. Wynder (Injury) ✚ Joao Klauss (Foot Injury) ✚ J. Paintsil (Thigh Injury) Seattle Sounders ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ K. Kossa-Rienzi (Injury) ✚ J. Ragen (Knee Injury) ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Muscle Injury)