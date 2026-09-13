Về Báo Hà Tĩnh

Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders: Hai đội chia điểm

Văn Thể13/09/2026 04:49

Seattle Sounders bước vào chuyến làm khách tại Dignity Health Sports Park với quyết tâm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi đối đầu Los Angeles Galaxy.

Los Angeles Galaxy1 - 1Seattle SoundersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Los Angeles Galaxy tiếp đón Seattle Sounders.

  • 12'Los Angeles Galaxy ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 69% - 31% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 49% - 51% Seattle Sounders, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 3 - 2.

  • 44'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0)

    Phút 44': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Paul Rothrock.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 4 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Seattle Sounders): Peter Kingston vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 44% - 56% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 6 - 3.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Pablo Ruiz vào sân thay Erik Thommy.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Harbor Miller vào sân thay Robert Taylor.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Klauss vào sân thay Kyogo Furuhashi.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 44% - 56% Seattle Sounders, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 6 - 4.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Marco Reus.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Seattle Sounders): Hassani Dotson vào sân thay Cristian Roldán.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Seattle Sounders): Kee-Hee Kim vào sân thay stuar hawkins.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Dejan Joveljić.

  • 81'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1)

    Phút 81': Paul Arriola (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Jordan Morris). Tỷ số: 1 - 1.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 45% - 55% Seattle Sounders, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 6 - 4.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Los Angeles Galaxy): Maya Yoshida vào sân thay Sergi Roberto.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Peter Kingston (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:38 13/09/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
12
Marcinkowski
2
Calegari
15
J. Haak
5
J. Glesnes
14
J. Nelson
27
E. Thommy
18
M. Reus
6
Sergi Roberto
21
R. Taylor
7
K. Furuhashi
11
H. Lozano
26
A. Thomas
85
Kossa-Rienzi
16
A. Roldan
39
S. Hawkins
5
N. Tolo
7
C. Roldan
37
S. Brunell
13
J. Morris
11
A. Rusnák
14
P. Rothrock
9
D. Joveljić
Dự bị
Los Angeles Galaxy
3 J. Aude76 T. Elgersma25 C. Garcés99 Klauss1 N. Mićović26 Harbor Miller17 P. Ruiz8 L. Sanabria4 M. Yoshida
Seattle Sounders
17 P. Arriola8 C. Clark31 H. Dotson24 S. Frei90 S. Gomez20 Kim Kee-Hee45 P. Kingston19 D. Musovski4 R. Sailor
Cập nhật đội hình lúc 09:05 13/09/2026
Los Angeles GalaxyThống kêSeattle Sounders
48%
Kiểm soát bóng
52%
18
Dứt điểm
16
5
Trúng đích
8
5
Phạt góc
3
8
Phạm lỗi
14
1
Việt vị
2
7
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
P. Arriola
P. Arriola
Seattle Sounders
1 bàn
M. Reus
M. Reus
Los Angeles Galaxy
1 bàn
J. Morris
J. Morris
Seattle Sounders
1 kiến tạo · điểm 7.7
J. Marcinkowski
Marcinkowski
Los Angeles Galaxy
Điểm 7.75
Calegari
Calegari
Los Angeles Galaxy
Điểm 7.29
A. Rusnák
A. Rusnák
Seattle Sounders
Điểm 7.2

Seattle Sounders đang trải qua giai đoạn thi đấu sa sút và phải đối mặt với áp lực lớn trong chuyến làm khách trước Los Angeles Galaxy diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Dignity Health Sports Park. Nhiệm vụ cấp thiết nhất của đội khách lúc này là nhanh chóng chặn đứng đà trượt dốc để lấy lại sự tự tin.

Áp lực chặn đứng đà sa sút của Seattle Sounders

Phong độ thi đấu gần đây của Seattle Sounders đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, phải nhận 3 trận hòa liên tiếp trước khi rơi vào cảnh trắng tay với 2 trận thua gần đây. Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến Seattle Sounders tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 27 điểm.

Hơn bao giờ hết, đoàn quân áo xanh cần một màn trình diễn thực sự bản lĩnh để cắt đứt chuỗi

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles Galaxy · 2 thắng1 hòaSeattle Sounders · 2 thắng
17/05/2026
Seattle Sounders
0 - 2
Los Angeles Galaxy
LAG
14/09/2025
Seattle Sounders
2 - 2
Los Angeles Galaxy
Hòa
28/08/2025
Bán kết
Los Angeles Galaxy
0 - 2
Seattle Sounders
SS
11/08/2025
Los Angeles Galaxy
0 - 4
Seattle Sounders
SS
01/12/2024
Chung kết
Los Angeles Galaxy
1 - 0
Seattle Sounders
LAG
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
BTBHT
25
Trận
7-8-10
T-H-B
30
Ghi (TB 1.2)
39
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
HHHBB
22
Trận
7-6-9
T-H-B
24
Ghi (TB 1.1)
29
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps231445+3146TBTTB
2Houston Dynamo241347+543THHBT
3Los Angeles FC251177+1640THHHB
11Minnesota United FC24789-429BBHTB
12Los Angeles Galaxy257810-929BTBHT
13Seattle Sounders22769-527HHHBB
14Austin246810-1326HHTHT
Tình hình lực lượng
Los Angeles Galaxy
R. Puig (Knee Injury)
E. Wynder (Injury)
Joao Klauss (Foot Injury)
J. Paintsil (Thigh Injury)
R. Puig (Knee Injury)
E. Wynder (Injury)
Joao Klauss (Foot Injury)
J. Paintsil (Thigh Injury)
Seattle Sounders
J. Ferreira (Injury)
Y. Gomez Andrade (Muscle Injury)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
K. Kossa-Rienzi (Injury)
J. Ragen (Knee Injury)
J. Ferreira (Injury)
Y. Gomez Andrade (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders: Hai đội chia điểm
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO