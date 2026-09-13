Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders: Hai đội chia điểm
Seattle Sounders bước vào chuyến làm khách tại Dignity Health Sports Park với quyết tâm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi đối đầu Los Angeles Galaxy.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Los Angeles Galaxy tiếp đón Seattle Sounders.
- 12'Los Angeles Galaxy ép sân
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 69% - 31% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.
- 36'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 49% - 51% Seattle Sounders, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 3 - 2.
- 44'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0)
Phút 44': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Paul Rothrock.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 4 - 3.
- 62'Thay người
Phút 62' (Seattle Sounders): Peter Kingston vào sân thay Kalani Kossa-Rienzi.
- 63'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 44% - 56% Seattle Sounders, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 6 - 3.
- 67'Thay người
Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Pablo Ruiz vào sân thay Erik Thommy.
- 67'Thay người
Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Harbor Miller vào sân thay Robert Taylor.
- 67'Thay người
Phút 67' (Los Angeles Galaxy): Klauss vào sân thay Kyogo Furuhashi.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 44% - 56% Seattle Sounders, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 6 - 4.
- 79'Thay người
Phút 79' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Marco Reus.
- 79'Thay người
Phút 79' (Seattle Sounders): Hassani Dotson vào sân thay Cristian Roldán.
- 79'Thay người
Phút 79' (Seattle Sounders): Kee-Hee Kim vào sân thay stuar hawkins.
- 79'Thay người
Phút 79' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Dejan Joveljić.
- 81'BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1)
Phút 81': Paul Arriola (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Jordan Morris). Tỷ số: 1 - 1.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 45% - 55% Seattle Sounders, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 6 - 4.
- 89'Thay người
Phút 89' (Los Angeles Galaxy): Maya Yoshida vào sân thay Sergi Roberto.
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': Peter Kingston (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 1-1 Seattle Sounders
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 11:38 13/09/2026
Seattle Sounders đang trải qua giai đoạn thi đấu sa sút và phải đối mặt với áp lực lớn trong chuyến làm khách trước Los Angeles Galaxy diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Dignity Health Sports Park. Nhiệm vụ cấp thiết nhất của đội khách lúc này là nhanh chóng chặn đứng đà trượt dốc để lấy lại sự tự tin.
Áp lực chặn đứng đà sa sút của Seattle Sounders
Phong độ thi đấu gần đây của Seattle Sounders đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, phải nhận 3 trận hòa liên tiếp trước khi rơi vào cảnh trắng tay với 2 trận thua gần đây. Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến Seattle Sounders tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 27 điểm.
Hơn bao giờ hết, đoàn quân áo xanh cần một màn trình diễn thực sự bản lĩnh để cắt đứt chuỗi
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)