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Los Angeles Galaxy 2-0 Portland Timbers: Los Angeles Galaxy giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 04:44

Portland Timbers phải chặn đà sa sút khi không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ làm khách của Los Angeles Galaxy lúc 09:30 ngày 15/10/2026.

Los Angeles Galaxy2 - 0Portland TimbersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Los Angeles Galaxy tiếp đón Portland Timbers.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 45% - 55% Portland Timbers; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

  • 17'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0)

    Phút 17': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Robert Taylor). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 51% - 49% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Pablo Ruiz (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Jímer Fory (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Justin Haak (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 54% - 46% Portland Timbers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 61'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 36% - 64% Portland Timbers, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Kristoffer Velde (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Portland Timbers): Ian Smith vào sân thay Jímer Fory.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Sergi Roberto.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Erik Thommy vào sân thay Robert Taylor.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Harbor Miller vào sân thay Joseph Paintsil.

  • 73'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 37% - 63% Portland Timbers, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay Vincent Janssen.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Portland Timbers): Eric Izoita vào sân thay Jose Caicedo.

  • 80'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-0)

    Phút 80': Justin Haak (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 2 - 0.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Portland Timbers): Omir Fernandez vào sân thay Ariel Lassiter.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Portland Timbers): Diego Chará vào sân thay Julio Joao Ortiz Landazuri.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': David Da Costa (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Los Angeles Galaxy): Elijah Wynder vào sân thay Marco Reus.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 49% - 51% Portland Timbers, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 3.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Los Angeles Galaxy): Maya Yoshida vào sân thay Carlos Emiro Garces Torres.

  • KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 2-0 Portland Timbers

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 11:33 15/10/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
Portland Timbers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martí Cifuentes
12
Marcinkowski
2
Calegari
15
J. Haak
25
C. Garcés
14
J. Nelson
6
Sergi Roberto
18
M. Reus
17
P. Ruiz
21
R. Taylor
99
Klauss
28
J. Paintsil
41
J. Pantemis
12
R. Hernández
2
J. Waterman
4
K. Miller
27
J. Fory
80
J. Ortiz
30
J. Caicedo
10
David Pereira da Costa
7
A. Lassiter
14
V. Janssen
99
K. Velde
Dự bị
Los Angeles Galaxy
3 J. Aude76 T. Elgersma5 J. Glesnes1 N. Mićović26 Harbor Miller8 L. Sanabria27 E. Thommy22 E. Wynder4 M. Yoshida
Portland Timbers
23 Ian Smith25 T. Muse15 E. Miller73 Eric Izoita22 O. Fernandez21 D. Chará17 C. Bassett28 A. Aravena11 Antony
Cập nhật đội hình lúc 09:02 15/10/2026
Los Angeles GalaxyThống kêPortland Timbers
47%
Kiểm soát bóng
53%
9
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
3
2
Phạt góc
5
7
Phạm lỗi
11
1
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
M. Reus
M. Reus
Los Angeles Galaxy
1 bàn · 1 kiến tạo
J. Haak
J. Haak
Los Angeles Galaxy
1 bàn
R. Taylor
R. Taylor
Los Angeles Galaxy
1 kiến tạo · điểm 7.7
C. Garcés
C. Garcés
Los Angeles Galaxy
Điểm 7.59
J. Nelson
J. Nelson
Los Angeles Galaxy
Điểm 7.3
P. Ruiz
P. Ruiz
Los Angeles Galaxy
Điểm 7.2

Portland Timbers đang cần một kết quả để chặn đà sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Họ sẽ gặp Los Angeles Galaxy lúc 09:30 ngày 15/10/2026 trên sân Dignity Health Sports Park.

Portland Timbers và chuỗi trận thiếu niềm vui chiến thắng

Chuỗi 5 trận gần nhất của Portland Timbers (tính từ trận mới nhất) là hòa, thua, thua, thua, hòa. Như vậy, đội khách đã có 3 trận thua liên tiếp trước khi giành được một trận hòa ở lượt đấu gần nhất.

Trận hòa đó là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để xóa đi cảm giác bất ổn. Nhìn rộng hơn, Portland chưa tìm lại được cảm giác thắng trận trong cả giai đoạn vừa qua. Vì vậy, chuyến làm khách này là phép thử cho khả năng giữ vững tinh thần của họ.

Los Angeles Galaxy: phong độ chưa thật sự ổn định

Chủ nhà cũng không có phong độ hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả tính từ trận mới nhất là thua, thắng, thắng, hòa, thua.

Đáng lưu ý, Los Angeles Galaxy vừa thua ở trận gần nhất sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, so với Portland Timbers, bức tranh phong độ của đội chủ nhà vẫn khả quan hơn, bởi họ ít nhất còn biết đến chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Portland Timbers thắng 2 trận. Thế cân bằng này cho thấy đội khách không hề lép vế trước đối thủ, và đó là điểm tựa tâm lý cho họ.

Trên bảng xếp hạng, hai đội đứng cạnh nhau. Los Angeles Galaxy xếp hạng 9 với 36 điểm, còn Portland Timbers đứng thứ 10 với 33 điểm. Khoảng cách chỉ là 3 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi thế cạnh tranh giữa hai đội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Portland Timbers, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn. Sau chuỗi trận không thắng, họ cần hạn chế sai sót và tránh để bàn thua xuất hiện sớm, bởi một tình huống bất lợi có thể khiến tinh thần tiếp tục đi xuống. Thành tích đối đầu khá tốt là cơ sở để đội khách tin rằng họ có thể gây khó cho chủ nhà.

Ngược lại, Los Angeles Galaxy có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Họ cần giữ sự ổn định sau trận thua gần nhất để không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa hai đội có phong độ chưa thuyết phục nhưng đang ở vị trí sát nhau. Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn về phong độ và thứ hạng, trong khi Portland Timbers có thành tích đối đầu không hề kém. Một trận đấu giằng co, nơi sự tập trung và khả năng chớp thời cơ quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất. Đội khách có động lực lớn để chặn đà sa sút, nhưng chủ nhà cũng không muốn để mất điểm trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles Galaxy · 1 thắng2 hòaPortland Timbers · 2 thắng
23/03/2026
Portland Timbers
1 - 1
Los Angeles Galaxy
Hòa
24/01/2026
Los Angeles Galaxy
1 - 0
Portland Timbers
LAG
28/04/2025
Los Angeles Galaxy
2 - 4
Portland Timbers
PT
17/03/2025
Portland Timbers
1 - 1
Los Angeles Galaxy
Hòa
19/09/2024
Portland Timbers
4 - 2
Los Angeles Galaxy
PT
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
BTTHB
29
Trận
9-9-11
T-H-B
39
Ghi (TB 1.3)
50
Thủng lưới
Portland Timbers
5 trận gần nhất
HBBBH
28
Trận
9-6-13
T-H-B
51
Ghi (TB 1.8)
54
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps281567+3151HBHTB
2St. Louis City281486+1650TTTTH
3FC Dallas281387+747BTHTT
8Colorado Rapids2811413037HBHTH
9Los Angeles Galaxy299911-1136BTTHB
10Portland Timbers289613-333HBBBH
11Real Salt Lake289514-532BTBBB
Tình hình lực lượng
Los Angeles Galaxy
H. Lozano (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
Portland Timbers
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Back Injury)
J. Mosquera (Foot Injury)
H. Sulte (Lower-Body Injury)
F. Surman (Knee Injury)
A. Bonetig (Shoulder Injury)
B. Bye (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Los Angeles Galaxy 2-0 Portland Timbers: Los Angeles Galaxy giành chiến thắng
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