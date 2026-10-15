Los Angeles Galaxy 2-0 Portland Timbers: Los Angeles Galaxy giành chiến thắng
Portland Timbers phải chặn đà sa sút khi không thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ làm khách của Los Angeles Galaxy lúc 09:30 ngày 15/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Los Angeles Galaxy tiếp đón Portland Timbers.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 45% - 55% Portland Timbers; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.
- 17'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0)
Phút 17': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Robert Taylor). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 51% - 49% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Pablo Ruiz (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).
- 31'Thẻ vàng
Phút 31': Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 48% - 52% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Jímer Fory (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': Justin Haak (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 54% - 46% Portland Timbers, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 61'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 36% - 64% Portland Timbers, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 3.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Kristoffer Velde (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Portland Timbers): Ian Smith vào sân thay Jímer Fory.
- 72'Thay người
Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Sergi Roberto.
- 72'Thay người
Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Erik Thommy vào sân thay Robert Taylor.
- 72'Thay người
Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Harbor Miller vào sân thay Joseph Paintsil.
- 73'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 37% - 63% Portland Timbers, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 3 - 3.
- 74'Thay người
Phút 74' (Portland Timbers): Alexander Aravena vào sân thay Vincent Janssen.
- 74'Thay người
Phút 74' (Portland Timbers): Eric Izoita vào sân thay Jose Caicedo.
- 80'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-0)
Phút 80': Justin Haak (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 2 - 0.
- 81'Thay người
Phút 81' (Portland Timbers): Omir Fernandez vào sân thay Ariel Lassiter.
- 81'Thay người
Phút 81' (Portland Timbers): Diego Chará vào sân thay Julio Joao Ortiz Landazuri.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': David Da Costa (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).
- 82'Thay người
Phút 82' (Los Angeles Galaxy): Elijah Wynder vào sân thay Marco Reus.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 49% - 51% Portland Timbers, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 3.
- 86'Thay người
Phút 86' (Los Angeles Galaxy): Maya Yoshida vào sân thay Carlos Emiro Garces Torres.
- KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 2-0 Portland Timbers
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 11:33 15/10/2026
Portland Timbers đang cần một kết quả để chặn đà sa sút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Họ sẽ gặp Los Angeles Galaxy lúc 09:30 ngày 15/10/2026 trên sân Dignity Health Sports Park.
Portland Timbers và chuỗi trận thiếu niềm vui chiến thắng
Chuỗi 5 trận gần nhất của Portland Timbers (tính từ trận mới nhất) là hòa, thua, thua, thua, hòa. Như vậy, đội khách đã có 3 trận thua liên tiếp trước khi giành được một trận hòa ở lượt đấu gần nhất.
Trận hòa đó là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để xóa đi cảm giác bất ổn. Nhìn rộng hơn, Portland chưa tìm lại được cảm giác thắng trận trong cả giai đoạn vừa qua. Vì vậy, chuyến làm khách này là phép thử cho khả năng giữ vững tinh thần của họ.
Los Angeles Galaxy: phong độ chưa thật sự ổn định
Chủ nhà cũng không có phong độ hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2, hòa 1 và thua 2. Chuỗi kết quả tính từ trận mới nhất là thua, thắng, thắng, hòa, thua.
Đáng lưu ý, Los Angeles Galaxy vừa thua ở trận gần nhất sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, so với Portland Timbers, bức tranh phong độ của đội chủ nhà vẫn khả quan hơn, bởi họ ít nhất còn biết đến chiến thắng.
Thế đối đầu cân bằng và khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Portland Timbers thắng 2 trận. Thế cân bằng này cho thấy đội khách không hề lép vế trước đối thủ, và đó là điểm tựa tâm lý cho họ.
Trên bảng xếp hạng, hai đội đứng cạnh nhau. Los Angeles Galaxy xếp hạng 9 với 36 điểm, còn Portland Timbers đứng thứ 10 với 33 điểm. Khoảng cách chỉ là 3 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi thế cạnh tranh giữa hai đội.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với Portland Timbers, ưu tiên hàng đầu là sự chắc chắn. Sau chuỗi trận không thắng, họ cần hạn chế sai sót và tránh để bàn thua xuất hiện sớm, bởi một tình huống bất lợi có thể khiến tinh thần tiếp tục đi xuống. Thành tích đối đầu khá tốt là cơ sở để đội khách tin rằng họ có thể gây khó cho chủ nhà.
Ngược lại, Los Angeles Galaxy có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Họ cần giữ sự ổn định sau trận thua gần nhất để không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.
Nhận định
Đây là trận đấu giữa hai đội có phong độ chưa thuyết phục nhưng đang ở vị trí sát nhau. Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn về phong độ và thứ hạng, trong khi Portland Timbers có thành tích đối đầu không hề kém. Một trận đấu giằng co, nơi sự tập trung và khả năng chớp thời cơ quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất. Đội khách có động lực lớn để chặn đà sa sút, nhưng chủ nhà cũng không muốn để mất điểm trên sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)