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Los Angeles Galaxy 2-2 San Diego: Hai đội chia điểm

Văn Thể18/10/2026 04:47

San Diego phải chặn đà sa sút khi làm khách của Los Angeles Galaxy, sau chuỗi 5 trận gần nhất chưa biết thắng. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026.

Los Angeles Galaxy2 - 2San DiegoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Los Angeles Galaxy tiếp đón San Diego.

  • 4'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0)

    Phút 4': Klauss (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Sergi Roberto). Tỷ số: 1 - 0.

  • 10'BÀN THẮNG! San Diego (1-1)

    Phút 10': Anders Dreyer (San Diego) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

  • 12'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 38% - 62% San Diego, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 14'VAR

    Phút 14': Bàn thắng không được công nhận — Klauss (Los Angeles Galaxy).

  • 17'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-1)

    Phút 17': Erik Thommy (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Harbor Miller). Tỷ số: 2 - 1.

  • 24'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 38% - 62% San Diego, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Aníbal Godoy (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 34% - 66% San Diego, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 39'BÀN THẮNG! San Diego (2-2)

    Phút 39': Gabriel Pirani (San Diego) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Klauss (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 28% - 72% San Diego, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 61'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 31% - 69% San Diego, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Los Angeles Galaxy): Joseph Paintsil vào sân thay Robert Taylor.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Los Angeles Galaxy): Jakob Glesnes vào sân thay Carlos Emiro Garces Torres.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (San Diego): Jeppe Tverskov vào sân thay Alejandro Alvarado Jr.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (San Diego): Marcus Ingvartsen vào sân thay Cédric Bakambu.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Sergi Roberto.

  • 75'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 32% - 68% San Diego, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 6.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (San Diego): Onni Valakari vào sân thay Gabriel Pirani.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Los Angeles Galaxy): Lucas Felipe·Calegari vào sân thay Harbor Miller.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (San Diego): Dagur Dan Þórhallsson vào sân thay kieran sargeant.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (San Diego): Amahl Pellegrino vào sân thay Elias Achouri.

  • 87'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 33% - 67% San Diego, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 3 - 7.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng (Argument).

  • KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 2-2 San Diego

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 11:39 18/10/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
San Diego
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
12
Marcinkowski
26
Harbor Miller
15
J. Haak
25
C. Garcés
14
J. Nelson
17
P. Ruiz
18
M. Reus
6
Sergi Roberto
21
R. Taylor
99
Klauss
27
E. Thommy
13
P. Sisniega
33
O. Verhoeven
97
C. McVey
26
M. Duah
5
Kieran Sargeant
70
A. Alvarado
20
A. Godoy
12
Gabriel Pirani
10
A. Dreyer
94
C. Bakambu
99
E. Achouri
Dự bị
Los Angeles Galaxy
3 J. Aude2 Calegari76 T. Elgersma5 J. Glesnes1 N. Mićović28 J. Paintsil8 L. Sanabria22 E. Wynder4 M. Yoshida
San Diego
7 M. Ingvartsen90 A. Pellegrino1 C. dos Santos36 David Mimbang25 I. Pilcher8 O. Valakari6 J. Tverskov14 B. B. Zamble3 Þór­halls­son
Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026
Los Angeles GalaxyThống kêSan Diego
31%
Kiểm soát bóng
69%
11
Dứt điểm
14
9
Trúng đích
5
5
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
4
3
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Gabriel Pirani
Gabriel Pirani
San Diego
1 bàn
K
Klauss
Los Angeles Galaxy
1 bàn
E. Thommy
E. Thommy
Los Angeles Galaxy
1 bàn
A. Dreyer
A. Dreyer
San Diego
1 bàn
Harbor Miller
Harbor Miller
Los Angeles Galaxy
1 kiến tạo · điểm 6.83
Sergi Roberto
Sergi Roberto
Los Angeles Galaxy
1 kiến tạo · điểm 6.75

San Diego bước vào chuyến làm khách trước Los Angeles Galaxy với một nhiệm vụ rõ ràng: chấm dứt chuỗi trận thiếu vắng chiến thắng. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có trận thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 trên sân Dignity Health Sports Park.

San Diego tìm lại cảm giác chiến thắng

Chuỗi phong độ của San Diego cho thấy một đội bóng khó thắng nhưng cũng không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Trận gần nhất họ cầm hòa đối thủ, trước đó thua một trận, rồi tiếp tục hòa thêm hai trận và thua một trận ở thời điểm xa hơn. Ba trận hòa trong 5 lần ra sân cho thấy khả năng giữ điểm, nhưng cũng phản ánh sự thiếu quyết đoán ở những thời khắc cần bứt phá.

Với 33 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, San Diego đang kém đối thủ 6 điểm và 4 bậc. Một chiến thắng trên sân khách vì thế có thể giúp họ thu hẹp khoảng cách và lấy lại tinh thần sau chuỗi trận trì trệ.

Los Angeles Galaxy giữ lợi thế phong độ

Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy có phong độ tốt hơn rõ rệt. Đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng đang xếp thứ 8 với 39 điểm, cao hơn đối thủ ở cả vị trí lẫn điểm số.

Điểm đáng chú ý là Galaxy có một trận thua xen giữa chuỗi trận tích cực. Dù vậy, sau trận thua đó họ nhanh chóng trở lại với hai chiến thắng liên tiếp, một dấu hiệu cho thấy khả năng hồi phục tinh thần ổn định. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố giúp họ chủ động hơn trong cách vào trận.

Thế đối đầu nghiêng về San Diego

Dù phong độ hiện tại đang thua kém, San Diego lại có thành tích đối đầu rất thuyết phục. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội khách thắng cả 3, còn Los Angeles Galaxy chưa thắng và cũng chưa hòa lần nào. Đây là cơ sở tâm lý đáng kể để San Diego tin rằng họ có thể tìm lại niềm vui ngay trên sân của đối thủ.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ phản ánh quá khứ. Trước một Galaxy đang có phong độ tốt hơn, San Diego cần chuyển lợi thế tâm lý đó thành hiệu quả trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của San Diego là biến những trận hòa thành chiến thắng. Họ cần tăng sự tập trung trong những khoảnh khắc quyết định, đồng thời giữ được sự chắc chắn đã giúp họ tránh thua trong ba trận gần đây.

Với Los Angeles Galaxy, thử thách nằm ở việc duy trì sự ổn định và phá vỡ ám ảnh đối đầu. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và đà thăng hoa gần đây, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm khó khách. Ngược lại, nếu San Diego tìm được sự cân bằng giữa phòng ngự chặt chẽ và những pha chuyển trạng thái sắc bén, họ có cơ sở để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Nhận định

Về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Los Angeles Galaxy nhỉnh hơn. Về thế đối đầu và động lực cần giải tỏa áp lực, San Diego lại có những lý do riêng để tự tin. Đây là trận đấu mà đội khách muốn chặn đà sa sút, còn chủ nhà muốn khẳng định vị thế cao hơn ở nửa trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Los Angeles Galaxy · 0 thắng0 hòaSan Diego · 3 thắng
30/08/2026
San Diego
3 - 1
Los Angeles Galaxy
SD
25/05/2025
San Diego
2 - 1
Los Angeles Galaxy
SD
24/02/2025
Los Angeles Galaxy
0 - 2
San Diego
SD
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
TBTTH
30
Trận
10-9-11
T-H-B
41
Ghi (TB 1.4)
50
Thủng lưới
San Diego
5 trận gần nhất
HBHHB
29
Trận
8-9-12
T-H-B
51
Ghi (TB 1.8)
54
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
7Seattle Sounders2911810+241BTTTT
8Los Angeles Galaxy3010911-939TBTTH
9Colorado Rapids2911513038HHBHT
11Real Salt Lake299614-533HBTBB
12San Diego298912-333HBHHB
13Minnesota United FC2971012-931HHBBB
Tình hình lực lượng
Los Angeles Galaxy
K. Furuhashi (Hamstring Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
K. Furuhashi (Hamstring Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
R. Puig (Knee Injury)
San Diego
O. Soe (Lower-Body Injury)
O. Soe (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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