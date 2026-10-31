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Los Angeles Galaxy 4-1 Austin: Los Angeles Galaxy giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 23:15

Los Angeles Galaxy đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Austin tại Dignity Health Sports Park lúc 04:00 ngày 01/11/2026, dù chủ nhà hơn đối thủ 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Los Angeles Galaxy4 - 1AustinKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Los Angeles Galaxy tiếp đón Austin.

  • 10'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (1-0)

    Phút 10': Klauss (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Harbor Miller). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Los Angeles Galaxy ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 60% - 40% Austin, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Besard Sabovic (Austin) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 57% - 43% Austin, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 3.

  • 37'Los Angeles Galaxy ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 59% - 41% Austin, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 38'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (2-0)

    Phút 38': Hirving Lozano (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Los Angeles Galaxy): Robert Taylor vào sân thay Hirving Lozano.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (3-0)

    Phút 48': Robert Taylor (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 3 - 0.

  • 50'Los Angeles Galaxy ép sân

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 53% - 47% Austin, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 54'BÀN THẮNG! Austin (3-1)

    Phút 54': Ervin Torres (Austin) lập công (kiến tạo: Micah Burton). Tỷ số: 3 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Los Angeles Galaxy): Lucas Agustin·Sanabria Magole vào sân thay Pablo Ruiz.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 54% - 46% Austin, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 4.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Austin): Žan Kolmanič vào sân thay Przemyslaw Płacheta.

  • 66'BÀN THẮNG! Los Angeles Galaxy (4-1)

    Phút 66': Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy) lập công (kiến tạo: Marco Reus). Tỷ số: 4 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Jakob Glesnes vào sân thay Carlos Emiro Garces Torres.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Los Angeles Galaxy): Erik Thommy vào sân thay Sergi Roberto.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 54% - 46% Austin, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 5.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Austin): Oleksandr Svatok vào sân thay Ilie Sánchez.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Austin): Joseph Rosales vào sân thay Micah Burton.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Los Angeles Galaxy): Lucas Felipe·Calegari vào sân thay Harbor Miller.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Austin): Riley Thomas vào sân thay Guilherme Biro.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Austin): Facundo Daniel Torres Perez vào sân thay Besard Sabovic.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Los Angeles Galaxy 55% - 45% Austin, dứt điểm 16 - 9 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 5.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Marco Reus (Los Angeles Galaxy) nhận thẻ vàng.

  • 90+5'Thẻ đỏ

    Phút 90+5': Žan Kolmanič (Austin) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

  • KTKết thúc: Los Angeles Galaxy 4-1 Austin

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 06:07 01/11/2026

Đội hình chính thức
Los Angeles Galaxy
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Greg Vanney
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
12
Marcinkowski
26
Harbor Miller
25
C. Garcés
15
J. Haak
14
J. Nelson
17
P. Ruiz
18
M. Reus
6
Sergi Roberto
11
H. Lozano
99
Klauss
28
J. Paintsil
12
D. Las
3
M. Desler
6
Ilie Sánchez
29
Guilherme Biro
32
M. Burton
14
B. Šabović
38
Ervin Torres
24
Jorge Alastuey
77
P. Płacheta
21
C. Ramirez
17
J. Gallagher
Dự bị
Los Angeles Galaxy
27 E. Thommy22 E. Wynder3 J. Aude7 K. Furuhashi5 J. Glesnes2 Calegari1 N. Mićović8 L. Sanabria21 R. Taylor
Austin
25 Stefan Dobrijevic4 B. Hines-Ike23 Ž. Kolmanič30 J. Rosales1 B. Stuver5 O. Svatok2 R. Thomas11 F. Torres35 M. Đorđević
Cập nhật đội hình lúc 03:32 01/11/2026
Los Angeles GalaxyThống kêAustin
56%
Kiểm soát bóng
44%
18
Dứt điểm
12
10
Trúng đích
2
7
Phạt góc
5
5
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
M. Reus
M. Reus
Los Angeles Galaxy
3 kiến tạo · điểm 9.1
K
Klauss
Los Angeles Galaxy
1 bàn
Sergi Roberto
Sergi Roberto
Los Angeles Galaxy
1 bàn
R. Taylor
R. Taylor
Los Angeles Galaxy
1 bàn
H. Lozano
H. Lozano
Los Angeles Galaxy
1 bàn
Ervin Torres
Ervin Torres
Austin
1 bàn

Los Angeles Galaxy đang thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Austin tại Dignity Health Sports Park lúc 04:00 ngày 01/11/2026. Với chủ nhà, bài toán lớn nhất của trận này là giữ được sự cân bằng và nền tảng điểm số đã tích lũy khi bộ khung chưa được trọn vẹn.

Chủ nhà phải xoay xở khi lực lượng mỏng

Sự thiếu hụt lực lượng buộc ban huấn luyện của Los Angeles Galaxy phải cân nhắc kỹ cách phân bổ nhân sự và cường độ thi đấu. Trong những trận như thế này, tính ổn định ở tuyến phòng ngự và khả năng tổ chức tấn công gọn gàng thường quan trọng hơn lối chơi đòi hỏi nhiều biến hóa.

Vì vậy, đội chủ nhà nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn và tận dụng lợi thế sân nhà, thay vì dàn trải lực lượng quá mức.

Phong độ: Galaxy chưa thua nhiều, Austin sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa có hai trận hòa liên tiếp ở thời điểm hiện tại, cho thấy khả năng giữ điểm khá tốt dù thiếu sức bật để kết thúc trận bằng chiến thắng.

Ngược lại, Austin có chuỗi kết quả kém hơn nhiều: thắng 1 trận và thua 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua ngay trận mới nhất và chỉ có duy nhất một chiến thắng trong chuỗi này, nên sẽ bước vào trận đấu với tâm lý không mấy thoải mái.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Los Angeles Galaxy đang đứng thứ 10 với 41 điểm, còn Austin xếp thứ 14 với 34 điểm. Chủ nhà đang hơn đối thủ 7 điểm, một khoảng cách phản ánh khá rõ sự chênh lệch về phong độ ở giai đoạn gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles Galaxy thắng 2 trận, hòa 1 trận và Austin thắng 2 trận. Thành tích này cho thấy hai đội từng bám đuổi nhau sát sao, và lợi thế phong độ hiện tại của chủ nhà chưa chắc đủ để tạo ra khác biệt lớn.

Điểm then chốt và nhận định

Với Los Angeles Galaxy, chìa khóa nằm ở việc vận hành hiệu quả những nhân sự có sẵn và hạn chế sai sót trước một đối thủ đang cần chiến thắng để thoát khỏi chuỗi thất bại. Với Austin, cơ hội nằm ở việc tận dụng khoảng trống mà sự thiếu hụt lực lượng của chủ nhà có thể tạo ra.

Nhìn chung, Los Angeles Galaxy có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ và sân nhà. Tuy nhiên, vấn đề lực lượng cùng lịch sử đối đầu cân bằng khiến đây vẫn là cuộc đối đầu chưa thể xem là dễ dàng với chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Los Angeles Galaxy · 2 thắng1 hòaAustin · 2 thắng
12/04/2026
Austin
1 - 2
Los Angeles Galaxy
LAG
17/07/2025
Los Angeles Galaxy
1 - 2
Austin
AUS
20/04/2025
Austin
1 - 0
Los Angeles Galaxy
AUS
06/02/2025
Los Angeles Galaxy
1 - 1
Austin
Hòa
06/10/2024
Los Angeles Galaxy
2 - 1
Austin
LAG
Los Angeles Galaxy
5 trận gần nhất
HHTBT
32
Trận
10-11-11
T-H-B
45
Ghi (TB 1.4)
54
Thủng lưới
Austin
5 trận gần nhất
BTBBB
32
Trận
8-10-14
T-H-B
41
Ghi (TB 1.3)
59
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas321598+954BTHTB
3St. Louis City321499+1151BBBHT
9Real Salt Lake3212614+142TTTHB
10Los Angeles Galaxy32101111-941HHTBT
11Portland Timbers3211714-340TTHBH
13San Diego3281113-635BHHHB
14Austin3281014-1834BTBBB
15Sporting Kansas City326422-4222BBBBH
Tình hình lực lượng
Los Angeles Galaxy
R. Puig (Knee Injury)
K. Furuhashi (Hamstring Injury)
J. Glesnes (Injury)
H. Lozano (Hamstring Injury)
I. Parente (Ankle Injury)
R. Puig (Knee Injury)
K. Furuhashi (Hamstring Injury)
J. Glesnes (Injury)
Austin
C. Applewhite (Muscle Injury)
J. Bell (Abdominal strain)
E. Torres (Injury)
C. Applewhite (Muscle Injury)
J. Bell (Abdominal strain)
E. Torres (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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