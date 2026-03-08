LPBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 7,3%/năm LPBank trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi trong tháng 8/2026, với mức tăng từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn trực tuyến.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 3/8/2026. Đây là đơn vị đầu tiên thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi trong tháng 8, với mức tăng từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn gửi trực tuyến.

Diễn biến lãi suất huy động trực tuyến tại LPBank

Đối với kênh gửi tiền trực tuyến, LPBank nâng lãi suất thêm 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng đạt 4,7%/năm, còn kỳ hạn 3-5 tháng đạt mức trần 4,75%/năm.

Tại các kỳ hạn từ 6 đến 25 tháng, mức điều chỉnh tăng thêm 0,3 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến vượt mốc 7%/năm. Cụ thể:

Kỳ hạn 6-11 tháng: 7,1%/năm

7,1%/năm Kỳ hạn 12 tháng: 7,3%/năm

7,3%/năm Kỳ hạn 13-18 tháng: 7,25%/năm

7,25%/năm Kỳ hạn 19-25 tháng: 7,3%/năm

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 36 đến 60 tháng tiếp tục được LPBank giữ nguyên ở mức 6,2%/năm.

Điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tại quầy

Cùng với kênh trực tuyến, LPBank cũng áp dụng biểu lãi suất mới cho hình thức gửi tiết kiệm tại quầy đối với khách hàng thông thường và khách hàng ưu tiên, với mức điều chỉnh tăng từ 0,3 đến 0,4 điểm phần trăm tại các kỳ hạn 6-25 tháng.

Đối với khách hàng thông thường gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng là 6,7%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng là 6,8%/năm; và kỳ hạn 24-25 tháng đạt mức cao nhất 6,9%/năm.

Đối với khách hàng ưu tiên (hạng Kim Cương), lãi suất niêm yết tại quầy đạt 6,4%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng; 6,7%/năm cho kỳ hạn 15-18 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 3/8/2026

Dưới đây là bảng niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến tại các ngân hàng thương mại cập nhật ngày 3/8/2026 (đơn vị: %/năm):