Lửa trắng tập 10: Băng Santana lộ diện và thủ đoạn vận chuyển ma túy mới Diễn biến tập 10 Lửa trắng tập trung vào âm mưu biến Sơn Hải thành căn cứ địa của tổ chức Santana và những dấu hiệu cho thấy có sự rò rỉ thông tin từ bên trong ban chuyên án.

Tập 10 của bộ phim Lửa trắng tiếp tục đẩy cuộc đấu trí giữa lực lượng công an và đường dây tội phạm ma túy lên cao trào. Những tình tiết mới nhất tập trung vào việc bóc gỡ mạng lưới vận hành của băng đảng Santana, đồng thời hé lộ những lỗ hổng trong quy trình bảo mật của ban chuyên án khi đối mặt với nghi vấn nội gián.

Mạng lưới xuyên quốc gia và loại ma túy mới Bụi trăng

Từ lời khai của một đối tượng vừa bị bắt giữ, chân dung của Lê Trường (biệt danh Trường Nổ) được xác định là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới của Santana. Đây không đơn thuần là một băng nhóm địa phương mà là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có quy mô lớn, liên kết chặt chẽ với các nguồn cung ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng.

Hoạt động của Santana được vận hành thông qua mạng lưới phức tạp, có sự phân công chuyên môn hóa giữa các thành viên để tối ưu hóa việc vận chuyển và phân phối. Đáng chú ý, tổ chức này đang thử nghiệm một loại ma túy mới mang tên "Bụi trăng". Sự xuất hiện của loại chất cấm này buộc ban chuyên án phải thay đổi phương thức tiếp cận, bởi các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm mới thường đi kèm với những quy trình sản xuất và tiêu thụ khó lường hơn.

Nghi phạm tiết lộ mắt xích cho băng đảng tội phạm xuyên quốc gia và khẳng định có nội gián trong lực lượng công an.

Chiến lược xây dựng căn cứ địa tại Sơn Hải

Lê Trường không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh ma túy mà còn thực hiện kế hoạch biến Sơn Hải thành một "căn cứ địa" vững chắc. Thủ đoạn được sử dụng là tạo ra các vụ gây rối trật tự công cộng nhằm phân tán sự chú ý của lực lượng chức năng, đồng thời giải quyết các xung đột lợi ích với những phe nhóm khác như Lão Công và Cương đen.

Khi các phe phái bước vào cuộc đối đầu trực diện, khu vực Sơn Hải không chỉ là địa bàn trung chuyển mà còn đứng trước nguy cơ trở thành nơi thanh toán lẫn nhau của các băng đảng. Song song đó, nhóm tội phạm ráo riết thâu tóm đất đai, hợp thức hóa kho bãi thành tài sản tư nhân để làm nơi tập kết hàng hóa dưới lớp vỏ bọc hợp pháp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra hành chính.

Trường cố tình gây náo loạn tại Sơn Hải để đánh lạc hướng, đồng thời tìm cách hợp thức hóa đất đai làm căn cứ bí mật.

Thủ đoạn vận chuyển tinh vi qua tuyến xe khách

Một bước ngoặt trong phương thức logistics của tội phạm đã được hé lộ qua kế hoạch của nhân vật Mai. Thay vì sử dụng xe tải cỡ lớn vốn dễ bị đưa vào tầm ngắm, nhóm này chuyển sang khai thác hệ thống vận tải hành khách chạy tuyến Tây Bắc - Sơn Hải. Ma túy được ngụy trang tinh vi bên trong các kiện hàng nông sản và đông dược.

Việc trộn lẫn hàng cấm vào các mặt hàng thiết yếu thường xuyên lưu thông giúp chúng giảm thiểu sự nghi ngờ khi đi qua các trạm kiểm soát. Phương thức này cho thấy khả năng thích nghi nhanh chóng của đường dây tội phạm trước sự truy quét của cơ quan chức năng, khiến việc nhận diện mục tiêu trở nên phức tạp và đòi hỏi các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu hơn.

Mai hiến kế vận chuyển ma túy tinh vi thông qua xe khách chạy tuyến Tây Bắc - Sơn Hải, ngụy trang trong hàng nông sản để qua mặt cơ quan điều tra.

Nghi vấn nội gián và thử thách cho ban chuyên án

Vấn đề nghiêm trọng nhất nảy sinh khi ban chuyên án nhận thấy các kế hoạch tác chiến dường như đã bị rò rỉ. Các thông tin về lộ trình theo dõi, vị trí bố trí lực lượng và thời điểm vây bắt đều bị đối phương nắm bắt kịp thời để né tránh hoặc thay đổi hướng di chuyển.

Dù các quy trình bảo mật đã được thắt chặt, việc nhóm Santana liên tục đi trước một bước khiến các cán bộ điều tra phải đặt ra nghi vấn về sự hiện diện của một kẻ nội gián trong nội bộ. Cuộc chiến giờ đây không chỉ diễn ra trên thực địa mà còn là cuộc đấu trí cam go để làm sạch đội ngũ và ngăn chặn âm mưu chiếm đóng Sơn Hải của tổ chức Santana.

Ai là kẻ nội gián?

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