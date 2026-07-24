Lửa trắng tập 11: Sương tấn công Lan, Trường Nổ quyết làm rõ cái chết của em trai Tập 11 phim Lửa trắng chứng kiến mâu thuẫn bùng nổ trong đường dây ma túy khi Sương ra tay với Lan, còn Trường Nổ ráo riết truy tìm sự thật về cái chết của Đồng.

Tập 11 bộ phim Lửa trắng tiếp tục xoáy sâu vào những rạn nứt ngày càng trầm trọng bên trong tổ chức tội phạm. Cái chết đột ngột của Đồng trở thành ngòi nổ kích hoạt chuỗi xung đột nội bộ giữa Trường Nổ, Sương và Lan. Trong khi các đối tượng liên tục nghi ngờ lẫn nhau, lực lượng công an vẫn kiên nhẫn theo dõi để chờ thời cơ triệt phá toàn bộ đường dây.

Áp lực chồng chất lên phi vụ vận chuyển mới

Trong diễn biến mới nhất, Lan tiếp tục thể hiện vai trò điều phối khi thúc ép lão Công phải thực hiện chuyến hàng ma túy theo đúng cam kết. Tuy nhiên, phía lão Công lại rơi vào thế khó do tình trạng thiếu hụt nhân sự cùng sự kiểm soát gắt gao từ các cơ quan chức năng.

Công bị thúc ép thực hiện chuyến hàng mới.

Bất chấp những trở ngại thực tế, Lan vẫn giữ thái độ cứng rắn và yêu cầu đối tác bảo đảm đúng tiến độ. Sự bất đồng về quan điểm khiến cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành màn tranh luận căng thẳng. Việc bị phía Lan giám sát chặt chẽ khiến lão Công cảm thấy bất an, cho thấy sự tin tưởng giữa hai bên đang dần tan vỡ.

Sương trực tiếp đối đầu và tấn công Lan

Căng thẳng đạt đỉnh điểm khi Sương bất ngờ ra tay tấn công Lan. Cô cho rằng Lan chính là kẻ đã phản bội Trường Nổ và gián tiếp gây ra cái chết oan khuất cho Đồng. Hành động bộc phát này phản ánh những mâu thuẫn trong tổ chức đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đứng trước những lời buộc tội gay gắt, Lan buộc phải tự bảo vệ mình và khẳng định mọi quyết định cô đưa ra đều nhằm duy trì lợi ích chung. Sự đối đầu trực diện này đang đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên đến bờ vực đổ vỡ hoàn toàn.

Trường Nổ chất vấn Lan về nguyên nhân cái chết của em trai

Không chỉ có Sương, Trường Nổ cũng trực tiếp gặp Lan để làm rõ sự thật. Nỗi đau mất đi em trai khiến Trường không còn niềm tin vào những lời giải thích mang tính xoa dịu. Thái độ thản nhiên của Lan trước bi kịch của Đồng càng làm gia tăng sự nghi ngờ trong lòng anh.

Cuộc chất vấn giữa Trường Nổ và Lan về cái chết của Đồng.

Dù Lan cố gắng thuyết phục rằng cô vẫn luôn tìm cách bảo vệ anh, cuộc chất vấn này vẫn trở thành phép thử lớn đối với mối quan hệ giữa hai người. Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Trường Nổ hoàn toàn có thể có những hành động bộc phát làm thay đổi cục diện.

Công an âm thầm giăng lưới và hành động bất ngờ của Mai

Ở một diễn biến khác, ban chuyên án vẫn đang theo dõi sát sao mọi động thái của các đối tượng. Mục tiêu tối thượng của lực lượng công an không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ Trường Nổ, mà là lấy đây làm mắt xích để truy tìm tận gốc xưởng sản xuất ma túy và kẻ cầm đầu thực sự.

Thời điểm bắt giữ Trường Nổ vẫn đang nằm trong kế hoạch của công an.

Các chiến sĩ tích cực thu thập chứng cứ về hành vi của Lê Thế Công cùng đồng bọn, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín bồi để phá án mà không làm lộ dấu vết.

Mai đã nghe được nội dung của cuộc trao đổi.

Bên cạnh đó, việc Mai âm thầm nghe lén cuộc đối thoại giữa lão Công và Lan mở ra những nghi vấn mới. Hành động mạo hiểm này giúp Mai nắm giữ nhiều bí mật quan trọng, nhưng đồng thời cũng đặt cô vào tình thế vô cùng nguy hiểm nếu bị phát hiện.