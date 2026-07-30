Lửa trắng tập 13: Cương muốn đưa Mai lên làm người đại diện băng Lão Công Diễn biến tập 13 phim Lửa trắng xoay quanh ý định của Cương nhằm đưa Mai làm người đại diện băng Lão Công, cùng cuộc đàm phán hợp tác đầy tính toán với Lan.

Trong tập 13 bộ phim Lửa trắng, mâu thuẫn và những toan tính trong giới tội phạm tiếp tục được đẩy lên cao trào. Đáng chú ý, Cương thể hiện ý định đưa Mai trở thành người đại diện cho băng Lão Công, đồng thời đối mặt với đề nghị hợp tác mới từ phía Lan.

Cương tính chuyện đưa Mai đứng đầu băng Lão Công

Mở đầu đoạn trích giới thiệu tập 13, Mai chủ động chất vấn Cương về những bí mật anh đang che giấu và cuộc gặp gần nhất. Cô đặt nghi vấn liệu Cương có ý định dùng mạng sống của Huân để đổi lấy sự an toàn cho bố mình hay không. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn có những chuyển biến phức tạp.

Trong cuộc trao đổi với thủ trưởng Đỗ Việt, Mai khẳng định Cương dành tình cảm cho cô khi muốn dựng cô lên vị trí đại diện băng Lão Công. Mai tin tưởng Cương sẽ thực hiện được điều này, đồng thời nhận định anh đang lo lắng vì chưa thể kiểm soát được cô. Khi thủ trưởng Việt đặt câu hỏi liệu tình cảm này đến từ một phía hay hai phía, Mai cho biết cô đánh giá Cương có thể là một người tử tế nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy, và cả hai hoàn toàn có thể trở thành bạn bè ở một hoàn cảnh khác.

Lan chủ động đàm phán hợp tác chia sẻ mạng lưới

Sau biến cố liên quan đến Lão Công, Lan đã trực tiếp gặp Cương để đề nghị tái hợp tác. Cả hai từng có mối quan hệ trong quá khứ, khiến Cương bất ngờ trước sự thay đổi hoàn toàn của người bạn cũ.

Lan đưa ra thế mạnh của mình khi nắm giữ nguồn hàng chất lượng từ phía bên kia biên giới. Trong khi đó, phía Cương sở hữu tuyến đường vận chuyển an toàn và hệ thống phân phối đã cắm rễ lâu đời. Lan đưa ra điều kiện việc hợp tác phải dựa trên sự bình đẳng, không chấp nhận thái độ bề trên từ đối phương.

Thảo My rơi vào thế bị thao túng

Ở một diễn biến khác, Thảo My bị Trúc nắm thóp sau khi phát hiện một số hành vi cô thực hiện sau lưng sếp. Trúc sử dụng điểm yếu này để thao túng Thảo My, nhằm tìm kiếm những tài sản mà người sếp đã chuẩn bị cho người con trai quá cố.

Tập 13 bộ phim Lửa trắng được phát sóng vào lúc 20h ngày 30/7 trên kênh VTV3.