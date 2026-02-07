Lửa trắng tập 5: Lão Công nghi ngờ con gái rơi là cảnh sát cài cắm Tập 5 phim Lửa trắng đẩy kịch tính lên cao khi Lão Công bắt đầu triển khai các biện pháp theo dõi Mai vì nghi ngờ thân thế thực sự của cô. Trong khi đó, chiến sĩ Tài rơi vào tầm ngắm của các đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Lửa trắng tập 5, mối quan hệ giữa Lão Công và cô con gái rơi tên Mai trở nên căng thẳng ngay từ những phút đầu chạm mặt. Sự xuất hiện đột ngột của Mai không mang lại niềm vui cho Lão Công, trái lại, nó khơi dậy bản năng đa nghi của một kẻ cầm đầu đường dây tội phạm lâu năm.

Sự đa nghi của Lão Công và những kẽ hở trong lai lịch của Mai

Dù Mai thừa nhận tìm đến bố vì tò mò về người đã làm khổ mẹ mình, Lão Công vẫn không thể rũ bỏ sự bất an. Lão nhớ lại cái chết của đứa con trai duy nhất và cảm thấy sự nồng nhiệt đi tìm bố của Mai có nhiều điểm bất thường. Sự nghi ngờ này càng có cơ sở khi Mai là người hiếm hoi thoát khỏi vụ bắt giữ của công an tại bữa tiệc của Quý Hoàng, thậm chí còn đưa được Ma Lâu thoát thân an toàn.

Phân tích với tay chân thân tín tên Cung, Lão Công nhận định: "Xét về mặt tâm lý, nó phải rất hận tao. Mẹ nó thì không muốn nó liên quan gì đến tao, vậy mà nó lại sồn sồn chạy đến đây muốn nhận bố bằng bất cứ giá nào. Quá vô lý, lại quá tình cờ!". Lão cho rằng mọi chuyện đang diễn ra như có một sự sắp đặt từ trước nhằm qua mặt mình.

Cuộc chiến tâm lý và sự xuất hiện của nhóm côn đồ lạ mặt

Để làm rõ thực hư, Lão Công đã bí mật đặt camera theo dõi Mai. Qua thiết bị giám sát, lão nghe được cuộc đối thoại gay gắt giữa Mai và mẹ. Mẹ Mai thể hiện thái độ thù ghét cực độ đối với Lão Công và yêu cầu con gái phải chấm dứt mọi liên lạc, trở về quê ngay lập tức. Những thông tin này vẫn chưa đủ để xóa tan nghi ngờ trong lòng lão, nhất là khi lão vừa nhận được một kết quả xét nghiệm bí ẩn.

Cao trào được đẩy lên khi Mai trở về quê và cả hai mẹ con bị hai tên côn đồ uy hiếp. Nhóm người này đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa mẹ Mai và Lão Công, khiến người xem đặt ra nghi vấn liệu đây là đòn dằn mặt từ đối thủ của Lão Công hay là một phần trong kế hoạch kiểm chứng của chính lão.

Chiến sĩ Tài rơi vào tầm ngắm của tội phạm

Ở một diễn biến khác, sau cái chết bi thảm của đồng đội B2, chiến sĩ Tài đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phá án đường dây buôn bán ma túy tại Sơn Hải. Tuy nhiên, sự nôn nóng này vô tình đẩy anh vào tình thế nguy hiểm. Hiện tại, Tài đang bị Viên vượn - một đối tượng nguy hiểm - bí mật bám theo mà không hề hay biết.

Tập 5 của bộ phim hứa hẹn sẽ giải đáp những nghi vấn về kết quả xét nghiệm của Lão Công và liệu Mai có thực sự là một "quân bài" được cài cắm vào đường dây tội phạm này hay không.