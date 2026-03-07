Lửa trắng tập 5: Sự đa nghi tàn khốc của Lão Công và nghi vấn nội gián Tập 5 phim Lửa trắng xoay quanh cuộc xác nhận huyết thống đầy bạo lực của Lão Công và thất bại của lực lượng cảnh sát trong việc truy bắt Viên vượn. Những rạn nứt trong niềm tin giữa các nhân vật bắt đầu lộ rõ, đẩy kịch tính lên cao trào.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Lửa trắng tập 5, nhân vật Lão Công đã thể hiện bản chất đa nghi cực độ khi dùng những biện pháp bạo lực để xác định huyết thống với Mai. Cùng lúc đó, tuyến nội dung về lực lượng cảnh sát trở nên căng thẳng khi chuyên án có dấu hiệu bị lộ thông tin, giúp tội phạm trốn thoát trong gang tấc.

Phép thử huyết thống bằng bạo lực của Lão Công

Dù kết quả xét nghiệm ADN cho thấy khả năng Mai là con gái mình lên tới 99,9%, Lão Công vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Với bản tính của một kẻ cầm đầu đầy thận trọng, lão quyết tâm tìm kiếm 0,01% xác nhận cuối cùng bằng cách tấn công tinh thần và thể xác mẹ con Mai. Lão Công thậm chí còn đưa ra thông tin giả rằng hai người không cùng huyết thống để quan sát phản ứng đau khổ và thất vọng của cô gái trẻ.

Lão Công vẫn hồ nghi kết quả xét nghiệm ADN dù tỉ lệ chính xác đã đạt mức gần như tuyệt đối.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là cuộc dàn dựng bắt bớ tại quê nhà của Mai. Dưới áp lực của bạo lực, mẹ Mai đã phải thừa nhận sự thật trong sự căm phẫn. Chỉ khi đạt được mục đích, Lão Công mới cho người giải cứu và chính thức công nhận thân phận của Mai. Sự thay đổi địa vị đột ngột này được đánh dấu bằng lời chào "Cô chủ" từ Cương đen, mở ra một chương mới đầy sóng gió cho nhân vật Mai.

Cương đen xác nhận thân phận và vai trò mới của Mai tại hiện trường.

Rạn nứt trong mối quan hệ giữa Lão Công và Cương đen

Bên cạnh việc nhận con, Lão Công cũng bắt đầu thể hiện sự dè chừng đối với Cương đen. Khi Cương thừa nhận tình cảm dành cho Mai, Lão Công lập tức nghi ngờ đây là một nước đi chiến thuật nhằm nắm thóp hoặc trục lợi từ lòng tin của lão. Sự đối đầu ngầm giữa hai người đàn ông này báo hiệu những xung đột lợi ích trong tương lai, đặc biệt khi Lão Công khẳng định Mai phải hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát của mình.

Lão Công đặt nghi vấn về lòng trung thành của Cương đen.

Nghi vấn nội gián và thất bại của đội chuyên án

Ở một diễn biến khác, chiến sĩ cảnh sát Tài và đồng đội đã vấp phải một thất bại lớn. Trong cuộc vây ráp Viên vượn - đối tượng sát hại B2, tên tội phạm đã trốn thoát nhờ một tin nhắn báo trước chỉ trong vài giây. Việc Viên vượn tẩu thoát không chỉ khiến Tài bị cấp trên và đồng đội trách mắng vì tự ý hành động, mà còn dấy lên nghi vấn về một "con sâu làm rầu nồi canh" trong nội bộ lực lượng chuyên án.

Viên vượn thoát khỏi sự truy đuổi của Tài nhờ được báo tin kịp thời.

Cấp trên Trần Nam Châu dù hứa hẹn sẽ thanh lọc nội bộ nếu có bằng chứng, nhưng đồng thời cũng yêu cầu Tài tập trung vào chuyên án ngăn chặn ma túy "Bụi trăng" vào Sơn Hải thay vì tự ý điều tra vụ án riêng lẻ. Điều này vô tình tạo thêm áp lực tâm lý cho Tài, khi anh vừa phải đối mặt với sai lầm cá nhân, vừa phải tìm ra kẻ phản bội đang ẩn mình.

Tài cho rằng thông tin của mình đã bị lộ và cấp trên Châu hứa sẽ thanh lọc nội bộ nếu cần thiết.

Tập 5 kết thúc với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ về danh tính kẻ làm lộ thông tin và số phận của Mai trong hang ổ của Lão Công. Những tình tiết tiếp theo của bộ phim sẽ được hé lộ trong tập 6, phát sóng vào tối nay trên kênh VTV3.