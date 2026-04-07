Lửa trắng tập 6: Màn kịch hoàn hảo giúp công an chìm thâm nhập hang ổ Lão Công Sau nhiều lần thử thách khắc nghiệt, trùm ma túy Lão Công đã chính thức nhận Mai làm con gái. Tuy nhiên, đây thực chất là kế hoạch nằm vùng của chiến sĩ công an Hương Ngọc trong chuyên án 17T.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Lửa trắng tập 6, trùm ma túy Lão Công – một kẻ đa nghi và tàn nhẫn – đã chính thức sập bẫy tâm lý do lực lượng công an giăng ra. Dù đã thực hiện hàng loạt phép thử từ xét nghiệm ADN đến uy hiếp tính mạng, Lão Công vẫn không thể ngờ rằng cô con gái vừa đoàn tụ lại là một trinh sát nằm vùng.

Những phép thử tàn khốc của ông trùm ma túy

Vốn có bản tính đa nghi, Lão Công không dễ dàng tin vào kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Mai có 99,9% cùng huyết thống với mình. Để xóa bỏ 0,01% nghi ngờ cuối cùng, hắn đã dàn dựng một vụ bắt bớ giả, trực tiếp uy hiếp tâm lý mẹ con Mai tại quê nhà nhằm ép mẹ cô phải đưa ra lời xác nhận cuối cùng.

Chưa dừng lại ở đó, Lão Công tiếp tục thực hiện một bài kiểm tra tâm lý khác bằng cách đưa cho Mai chiếc thẻ đen để chữa bệnh cho mẹ. Phản ứng bất cần, quyết liệt và cái tát trực diện của Mai dành cho Lão Công đã trở thành bước ngoặt quyết định. Chính thái độ này đã đánh gục sự nghi ngờ cuối cùng, khiến ông trùm tin rằng cô có sự mạnh mẽ và quyết đoán giống hệt mình – điều mà đứa con trai đã khuất của lão không có được.

Thân phận thực sự của Hương Ngọc trong chuyên án 17T

Thực tế, Mai chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo. Tên thật của cô là Hương Ngọc, một chiến sĩ công an được chỉ huy Đỗ Việt tin tưởng giao trọng trách xâm nhập vào thế giới ngầm của Lão Công. Cô được xác định là nhân tố trọng tâm của chuyên án trinh sát 17T nhằm triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia tại khu vực Sơn Hải.

Kế hoạch thay tên đổi họ này được thực hiện dựa trên một sự trùng hợp: Mai thật – con gái ruột của Lão Công – vốn là một thành phần bất hảo và đang bị tạm giam vì nghiện nặng. Việc Hương Ngọc xuất hiện đúng thời điểm đã giúp cô tiếp cận ông trùm một cách tự nhiên nhất.

Thử thách tác chiến đơn độc trong hang ổ tội phạm

Mặc dù chuyên án có kế hoạch chi tiết, nhưng theo chỉ huy Đỗ Việt, Hương Ngọc sẽ phải tác chiến hoàn toàn đơn độc trong lòng địch. Cô buộc phải duy trì vỏ bọc hoàn hảo để không chỉ lấy lòng tin mà còn thu thập chứng cứ quan trọng chống lại băng nhóm của Lão Công. Bước đầu, Hương Ngọc đã thành công khi khiến ông trùm gỡ bỏ sự đề phòng.

Cuộc đối đầu giữa phe chính nghĩa và những thế lực tội phạm xảo quyệt hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính trong các tập tiếp theo. Tập 7 của bộ phim Lửa trắng sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20h thứ Năm tuần tới.