Lửa trắng tập 7: Lão Công dùng kế điệu hổ ly sơn chiếm chuyến hàng của Lê Trường Tập 7 phim Lửa trắng chứng kiến màn đấu trí kịch tính khi Lão Công thành công nẫng tay trên chuyến hàng của băng Santana, nhưng sự xuất hiện của công an đã làm đảo lộn mọi tính toán.

Trong tập 7 của bộ phim truyền hình Lửa trắng, mâu thuẫn giữa các băng nhóm tội phạm tại khu vực Sơn Hải đã được đẩy lên cao trào. Băng đảng Santana do Lê Trường cầm đầu chuẩn bị thực hiện một chuyến hàng lớn, nhưng kế hoạch này đã sớm bị Lão Công nắm bắt và tìm cách can thiệp.

Cuộc đối đầu căng thẳng tại công ty Hoàng Công

Mở đầu diễn biến, Viên vượn bất ngờ đột nhập vào công ty Hoàng Công, đâm trọng thương Huấn và đưa người này đi. Hiện trường đầy máu buộc Cương đen phải trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Qua trích xuất camera, Cương đen nhanh chóng xác định được kẻ đứng sau là tay chân của Lê Trường.

Ngay sau đó, một cuộc gặp mặt giữa Cương đen và Tiến Lẩu đã diễn ra. Cương đen thẳng thắn chỉ trích những rắc rối mà Lê Trường gây ra, đồng thời bác bỏ bản hợp đồng ăn chia mà Tiến Lẩu đề xuất cho công ty của Lão Công. Sự cứng rắn của Cương đen khiến Tiến Lẩu ra về trong bực bội sau khi bị xỉ nhục là kẻ thiếu suy nghĩ.

Màn điệu hổ ly sơn và cái kết bất ngờ tại kho hàng

Tuy nhiên, mục đích chính của Cương đen không chỉ là đàm phán hợp đồng. Đây thực chất là đòn "điệu hổ ly sơn" để thu hút sự chú ý của Tiến Lẩu. Trong lúc Tiến Lẩu đang mải mê tranh cãi, tay chân của Lão Công đã bí mật đột nhập vào kho hàng của băng Santana và cướp đi toàn bộ số ma túy Bụi trăng.

Khi Tiến Lẩu dẫn quân tìm đến nơi ở của Lão Công để trả thù, hắn chỉ thấy một căn phòng trống với chiếc vali chứa thông điệp "Thay lời chào" từ đối thủ. Đáng chú ý, Lê Trường bất ngờ xuất hiện tại đây, trực tiếp chứng kiến sự thất bại của đàn em dưới tay Lão Công.

Dù nẫng tay trên thành công, Lão Công cũng không thể giữ được số hàng này lâu. Đúng lúc đám tay chân đang kiểm kê hàng tại kho tập kết mới, đội phòng chống ma túy đã bất ngờ ập vào bắt giữ toàn bộ tang vật. Chuyến hàng lớn cuối cùng đã rơi vào tay lực lượng chức năng thay vì thuộc về bất kỳ băng nhóm nào.

Những toan tính mới và phép thử cho tương lai

Ở một diễn biến khác, Lan đã sử dụng tính mạng của Huấn để uy hiếp, ép buộc Cương đen phải hợp tác với mình. Trong khi đó, Lão Công bắt đầu nghi ngờ Ngọc - bạn thân của Mai - có thể là cảnh sát ngầm hoặc người của băng Santana. Lão đã sai người điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của cô gái này.

Điểm nhấn cuối tập phim là quyết định bất ngờ của Mai khi cô đề nghị được theo Lão Công học việc. Trái ngược với người con trai quá cố vốn khinh bỉ công việc của cha, Mai lại thể hiện sự sẵn lòng dấn thân vào thế giới ngầm. Lão Công đã quyết định cho cô một cơ hội để thử thách bản lĩnh.

Tập 8 của bộ phim Lửa trắng sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h tối nay trên kênh VTV3, hứa hẹn những diễn biến khó lường khi cuộc chiến giữa các thế lực ngày càng trở nên phức tạp.