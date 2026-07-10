Lửa trắng tập 8: Chiến sĩ công an nằm vùng thâm nhập sâu vào đường dây ma túy của Lão Công Trong tập 8 phim Lửa trắng, nhân vật Mai chính thức tham gia cuộc đàm phán căng thẳng giữa Lão Công và băng Santana, trong khi lực lượng công an bí mật vây ráp.

Tập 8 của bộ phim truyền hình "Lửa trắng" đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi chiến sĩ công an nằm vùng bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào các hoạt động của trùm ma túy. Trong diễn biến mới nhất, nhân vật Mai đã nhận được sự tin tưởng từ Lão Công và trực tiếp xuất hiện trong cuộc gặp gỡ mang tính quyết định với đối tác chiến lược.

Chiến thuật đàm phán và sự trỗi dậy của nhân vật Mai

Sau khi thiết lập liên lạc, Lê Trường - đại diện băng nhóm Santana - đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ kín với Lão Công. Dù ban đầu tỏ thái độ dè chừng, Lão Công cuối cùng đã chấp thuận và đưa Mai đi cùng. Tại đây, ông trùm giới thiệu cô là con gái thất lạc vừa tìm lại được, một động thái cho thấy Mai đang dần tiến gần hơn đến trung tâm điều hành của đường dây tội phạm này.

Tại buổi làm việc, Lão Công thể hiện bản lĩnh của một tay chơi lão luyện khi đưa ra yêu cầu khắt khe: chỉ hợp tác nếu được làm việc trực tiếp với người đứng đầu băng Santana. Tuy nhiên, Lê Trường đã phủ bác đề nghị này với lý do ông trùm đang bận giải quyết các vụ việc đột xuất và chỉ có thể trao đổi thông qua hình thức trực tuyến.

Sự kiên định của Lão Công đã đẩy cuộc đối thoại vào trạng thái bế tắc. Ông khẳng định việc nhận hàng từ một chủ nhân không rõ danh tính là hành động rủi ro cao. Thậm chí, Lão Công không ngần ngại đưa ra lời cảnh báo sẽ biến đối tác thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp nếu các yêu cầu về tính minh bạch trong quản lý không được đáp ứng.

Nút thắt kịch tính từ lời đe dọa của Lão Công

Trước thái độ coi thường của Lê Trường về tiềm lực của mình, Lão Công đã tung ra quân bài chiến lược cuối cùng bằng một từ duy nhất: "Cớm!". Đây được xem là lời đe dọa đanh thép, ám chỉ khả năng can thiệp của lực lượng chức năng mà ông trùm này đang nắm giữ để gây sức ép lên băng Santana.

Trong khi các đối tượng đang mải mê đấu trí, toàn bộ diễn biến của cuộc gặp gỡ đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an. Nhóm của Tân đã bí mật triển khai đội hình, đóng giả làm khách hàng tại nhà hàng để theo dõi sát sao mọi di biến động của các đối tượng mục tiêu.

Những tình tiết tiếp theo về cuộc đấu tranh cam go giữa lực lượng chức năng và các băng nhóm tội phạm sẽ có trong tập 8 của bộ phim "Lửa trắng", phát sóng vào lúc 20h hôm nay (10/7) trên kênh VTV3.