Lực lượng trọng tài châu Á lập kỷ lục tại World Cup 2026 với 25 đại diện FIFA triệu tập kỷ lục 25 trọng tài châu Á điều hành World Cup 2026. Những cái tên uy tín như Ma Ning, Al Jassim tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup 2026, đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với bóng đá khu vực. Tổng cộng có 25 trọng tài người châu Á đã được lựa chọn, tăng thêm 6 người so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Kỷ lục mới cho đội ngũ trọng tài châu Á tại World Cup

Sự gia tăng về số lượng trọng tài châu Á là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong công tác đào tạo đội ngũ điều hành cấp cao. Danh sách 25 nhân sự bao gồm 8 trọng tài chính, 12 trợ lý trọng tài và 5 trọng tài video (VMO). Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một học viên tốt nghiệp từ Học viện Trọng tài AFC – ông Abdullah Alshehri – được phân công làm nhiệm vụ chính thức với vai trò trọng tài video.

Trong số các trọng tài được triệu tập, có 5 gương mặt lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ sẽ có cơ hội sát cánh cùng những đồng nghiệp kỳ cựu như Alireza Faghani (người có lần thứ 4 dự World Cup) và Abdulrahman Al Jassim (người có lần thứ 3 tham dự).

Ma Ning và cột mốc lịch sử của trọng tài Trung Quốc

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của trọng tài Ma Ning (Mã Ninh) từ Trung Quốc. Sau khi đảm nhận vai trò trọng tài thứ tư trong 6 trận đấu tại World Cup 2022, ông Ma Ning sẽ chính thức được giao trọng trách trọng tài chính tại giải đấu năm 2026. Vị trọng tài 46 tuổi này từng ghi dấu ấn khi là người Trung Quốc đầu tiên bắt chính một trận chung kết AFC Asian Cup vào năm 2024.

Ma Ning tiếp tục được cầm còi ở World Cup.

Kinh nghiệm từ những gương mặt kỳ cựu

Abdulrahman Al Jassim, trọng tài 38 tuổi người Qatar, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trọng tài uy tín nhất châu lục. Với kinh nghiệm điều hành trận tranh hạng ba giữa Croatia và Morocco tại World Cup 2022 cùng trận Chung kết AFC Champions League Elite 2025, sự xuất hiện của ông mang lại sự đảm bảo về chuyên môn cho các trận đấu căng thẳng.

Al-Jassim là cái tên quen của tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, trọng tài Alireza Faghani (48 tuổi) cũng là một cái tên nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Ông từng bắt chính trận Chung kết FIFA Club World Cup 2025 và trận tranh huy chương vàng tại Olympic Rio 2016. Kinh nghiệm từ 3 kỳ World Cup trước đó sẽ giúp Faghani xử lý tốt những tình huống phức tạp trên sân cỏ Bắc Mỹ sắp tới.

Thế hệ kế cận và bước đột phá công nghệ

Bên cạnh các cựu binh, sự xuất hiện của Omar Al Ali (UAE) cho thấy hiệu quả từ dự án đào tạo chiến lược của AFC. Từng gây ấn tượng mạnh tại VCK U17 World Cup 2023, Omar Al Ali được đánh giá là một nhân tố đáng tin cậy, đại diện cho thế hệ trọng tài trẻ tài năng của châu Á.

Việc FIFA tăng cường số lượng trọng tài từ khu vực AFC không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn ngày càng đi lên mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bóng đá châu Á cho một kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.