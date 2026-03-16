Lucao do Break: 'Ngọn tháp canh' 34 tuổi đưa Thể Công Viettel áp sát ngôi đầu V.League Với 9 bàn thắng và phong độ hủy diệt, tiền đạo Lucao do Break đang là hạt nhân giúp Thể Công Viettel duy trì mạch 4 trận thắng liên tiếp, phả hơi nóng vào ngôi đầu của CAHN FC.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch V.League 2025/2026 bước vào giai đoạn khốc liệt, Lucas Vinicius Goncalves Silva (Lucao do Break) nổi lên như một hiện tượng kỳ lạ. Ở tuổi 34, chân sút người Brazil không chỉ là cây săn bàn chủ lực mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp Thể Công Viettel duy trì mạch 4 trận thắng liên tiếp để bám đuổi đội đầu bảng CAHN FC với khoảng cách chỉ còn 4 điểm.

Lucao là sát thủ số 1 của Thể Công Viettel.

Bản năng sát thủ bất chấp rào cản tuổi tác

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Lucao diễn ra trong trận đấu với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tối ngày 15/3. Phút 60, tiền đạo này thực hiện pha bật cao chiếm lĩnh không gian, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương trước khi tung cú lắc đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Đình Triệu. Bàn thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn khẳng định giá trị của một trung phong dạn dày kinh nghiệm.

Dù đã bước sang tuổi xế chiều của sự nghiệp, Lucao vẫn cho thấy tư duy chơi bóng hiện đại. Anh không dựa quá nhiều vào tốc độ hay những pha bứt tốc quãng dài, thay vào đó là khả năng chọn vị trí thông minh và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Đặc biệt, lợi thế hình thể giúp Lucao trở thành một trong những ngoại binh có khả năng không chiến tốt nhất V.League hiện nay, biến những quả tạt tầm trung thành những pha dứt điểm chết chóc.

Hạt nhân trong hệ thống chiến thuật của HLV Popov

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel đã lột xác thành một tập thể kỷ luật và giàu tính chiến đấu. Trong sơ đồ này, Lucao đóng vai trò kép: vừa là người dứt điểm cuối cùng, vừa là một "chim mồi" thượng hạng. Khả năng tì đè và thu hút hậu vệ của anh tạo ra những khoảng trống thuận lợi cho các cầu thủ nội như Phan Tuấn Tài hay các tiền vệ băng lên từ tuyến hai.

Lucao chứng minh gừng càng già càng cay.

Đáng chú ý, sự hiện diện của một tiền đạo đẳng cấp như Lucao đã giúp dàn cầu thủ trẻ của đội bóng áo lính tự tin hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Lucao đã sở hữu 9 pha lập công, vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách Vua phá lưới. Quan trọng hơn, phần lớn các bàn thắng của anh đều mang tính chất quyết định, trực tiếp giúp đội nhà giành điểm số tối đa trong các trận cầu bế tắc.

Khát khao đổi màu huy chương

Động lực lớn nhất của Lucao trong mùa giải năm nay có lẽ xuất phát từ sự lỡ dở ở mùa giải trước. Dù giành danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng, anh vẫn phải chứng kiến Thể Công Viettel rời khỏi nhóm có huy chương. Nỗi đau đó đang được chân sút 34 tuổi chuyển hóa thành phong độ rực rỡ trên sân cỏ.

Nhìn chung, với sự thăng hoa của Lucao và lối chơi lỳ lợm mà HLV Popov đang xây dựng, Thể Công Viettel đang trở thành thách thức lớn nhất đối với tham vọng vô địch của CAHN FC. Cuộc đua song mã tại V.League 2025/2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ khi bản năng sát thủ của tiền đạo người Brazil vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.