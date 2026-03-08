Lucas Alves lập công phút 88 giúp Nam Định giành chiến thắng kịch tính trước PVF-CAND Dù áp đảo hoàn toàn và liên tiếp dứt điểm trúng khung gỗ, Nam Định phải đợi đến pha đánh đầu của Lucas ở phút 88 để khuất phục hàng thủ kiên cường của PVF-CAND.

Trận đấu giữa PVF-CAND và Nam Định tại V.League đã khép lại với kịch bản nghẹt thở khi bàn thắng duy nhất chỉ đến ở những phút cuối cùng. Lucas Alves, trung vệ ngoại binh của Nam Định, đã lên tiếng đúng lúc để mang về chiến thắng tối thiểu cho đội khách sau một hành trình đầy gian nan trước hàng thủ lùi sâu của đội chủ sân.

Lucas ghi bàn cho Nam Định.

Sự vô duyên của các chân sút Nam Định

Ngay từ đầu trận, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã thiết lập thế trận một chiều. Xuân Son là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong hiệp một, nhưng không phải vì những bàn thắng mà là sự tiếc nuối. Phút 17, chân sút này dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau, cú nã đại bác của anh lại đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành PVF-CAND.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 29. Sau tình huống thủ môn Phí Minh Long đấm bóng hụt, Xuân Son đối mặt với khung thành bỏ trống nhưng lại dứt điểm ra ngoài đầy khó tin. Thống kê trong hiệp một cho thấy Nam Định kiểm soát bóng hoàn toàn, nhưng sự thiếu chuẩn xác ở khâu cuối cùng khiến họ không thể khai thông bế tắc dù tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm.

Hàng thủ PVF-CAND và màn trình diễn của Phí Minh Long

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. PVF-CAND với đội hình nhiều cầu thủ trẻ đã chọn lối chơi phòng ngự số đông để bảo toàn mảnh lưới. Thủ thành Phí Minh Long trở thành điểm tựa vững chắc cho đội chủ nhà với những pha xử lý ra vào hợp lý và các tình huống cứu thua xuất sắc.

Phút 74, tiền vệ Tuấn Anh của Nam Định thử vận may bằng một cú sút xa kỹ thuật hướng vào góc cao. Tuy nhiên, Phí Minh Long đã có pha bay người cản phá xuất thần, cứu thua cho PVF-CAND. Trước đó, sự vô duyên của Xuân Son tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh khi anh khống chế bóng lỗi ở phút 57 và thêm một lần đưa bóng trúng khung gỗ ở phút 64.

Khoảnh khắc quyết định ở phút 88

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Phút 88, từ một tình huống lộn xộn sau pha đá phạt góc, Lucas Alves bật cao đánh đầu dũng mãnh. Trái bóng đập đất, nảy lên chạm cột dọc trước khi lăn vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ PVF-CAND.

Bàn thắng muộn màng của Lucas không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Nam Định mà còn khẳng định bản lĩnh của đội bóng này trong những thời điểm khó khăn nhất. Ngược lại, PVF-CAND dù thất bại nhưng xứng đáng nhận được lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu quả cảm trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Thống kê bàn thắng

Cầu thủ ghi bàn Đội bóng Thời điểm Lucas Nam Định Phút 88

Kết quả chung cuộc: PVF-CAND 0-1 Nam Định