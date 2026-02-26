Lucid Motors đặt cược vào SUV điện 1,25 tỷ đồng để tìm kiếm lợi nhuận bền vững Hãng xe điện Lucid lên kế hoạch ra mắt mẫu crossover cỡ trung giá 50.000 USD vào cuối năm 2026 và đặt mục tiêu sản xuất tới 27.000 xe nhằm cải thiện tài chính.

Lucid Motors vừa công bố chiến lược mới nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc SUV cỡ trung. Sau kết quả kinh doanh quý IV với doanh thu vượt kỳ vọng nhưng lợi nhuận chưa đạt mục tiêu, hãng xe Mỹ xác định mẫu xe có giá bán khoảng 50.000 USD (tương đương 1,25 tỷ đồng) sẽ là nhân tố quyết định tương lai của thương hiệu.

Mục tiêu sản lượng và tham vọng tăng trưởng năm 2026

Trong báo cáo mới nhất, Lucid đặt mục tiêu sản xuất từ 25.000 đến 27.000 xe trong năm 2026. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng khoảng 50% so với sản lượng 17.840 xe đạt được trong năm 2025. Dù đây là bước tiến đáng kể đối với một nhà sản xuất xe điện quy mô nhỏ, nhưng so với các đối thủ hàng đầu trên thị trường, sản lượng của Lucid vẫn còn ở mức khiêm tốn.

Lucid đang nỗ lực tối ưu quy trình sản xuất để đạt mục tiêu lợi nhuận bền vững.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tài chính của công ty nhấn mạnh việc kiểm soát sản xuất sẽ được thực hiện thận trọng hơn. Mục tiêu hàng đầu là hướng tới lợi nhuận bền vững dài hạn thay vì chạy theo số lượng đơn thuần. Phần lớn sản lượng trong giai đoạn tới dự kiến sẽ đến từ mẫu SUV điện Lucid Gravity sau khi các vấn đề về phần cứng và phần mềm đã được khắc phục ổn định vào cuối năm 2025.

Chuyển dịch từ Sedan hạng sang sang SUV đại chúng

Trước đây, mẫu sedan Lucid Air từng khẳng định vị thế công nghệ của hãng với phạm vi hoạt động ấn tượng lên tới hơn 800 km. Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào phân khúc sedan hạng sang đã hạn chế khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn của hãng. Trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu đang ưu tiên các dòng xe gầm cao, mẫu SUV Gravity ba hàng ghế được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, dù hiện tại sản lượng hàng quý vẫn duy trì ở mức khoảng 8.000 xe.

Để thực sự tạo ra đột phá, Lucid đang đặt mọi kỳ vọng vào mẫu crossover cỡ trung mới. Với mức giá dự kiến khoảng 50.000 USD, đây sẽ là sản phẩm có giá dễ tiếp cận nhất của hãng từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc sản xuất mẫu xe này dự kiến chỉ bắt đầu vào cuối năm 2026, đồng nghĩa với việc Lucid phải duy trì sức bền tài chính trong ít nhất hai năm tới.

Thách thức cạnh tranh và nỗ lực tái cấu trúc

Thị trường SUV điện cỡ trung đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các đối thủ lớn như BMW iX3, phiên bản điện của Mercedes-Benz GLC và Rivian R2. Những thương hiệu này sở hữu lợi thế lớn về mạng lưới phân phối và nhận diện thương hiệu toàn cầu, tạo ra áp lực không nhỏ cho Lucid trong việc giành thị phần.

Nhằm tối ưu nguồn lực, Lucid đã thực hiện cắt giảm 12% nhân sự tại thị trường Mỹ, dự kiến tiết kiệm khoảng 500 triệu USD (tương đương 12.500 tỷ đồng) trong vòng 3 năm tới. Cụ thể, các biện pháp thắt chặt chi phí này sẽ hỗ trợ hãng duy trì hoạt động cho đến khi dòng xe chiến lược mới chính thức xuất xưởng.

Chỉ tiêu tài chính và sản xuất Thông số chi tiết Mục tiêu sản lượng năm 2026 25.000 – 27.000 xe Giá bán mục tiêu SUV cỡ trung ~50.000 USD (1,25 tỷ đồng) Kế hoạch tiết kiệm chi phí 500 triệu USD (12.500 tỷ đồng) Tỷ lệ cắt giảm nhân sự tại Mỹ 12%

Nhìn chung, với sự hậu thuẫn tài chính từ các nhà đầu tư Trung Đông, Lucid vẫn có dư địa để theo đuổi chiến lược dài hạn. Thành công của mẫu SUV giá 1,25 tỷ đồng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc đưa hãng thoát khỏi vị thế nhà sản xuất xe điện cao cấp quy mô nhỏ để tiến gần hơn tới thị trường đại chúng.