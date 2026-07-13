Luis de la Fuente lý giải vì sao Pedri phải từ bỏ phong cách Barcelona tại tuyển Tây Ban Nha Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định Pedri cần điều chỉnh lối chơi để phù hợp với hệ thống chiến thuật của La Roja, đồng thời bỏ ngỏ khả năng đá chính của tiền vệ này tại bán kết World Cup 2026.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, việc một ngôi sao rực sáng tại câu lạc bộ nhưng phải chật vật tìm chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia không phải là chuyện hiếm. Trường hợp của Pedri tại đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente là một ví dụ điển hình về sự xung đột giữa triết lý cá nhân và hệ thống tập thể.

Sự khác biệt cốt lõi giữa Barcelona và La Roja

Sau khi bất ngờ loại Pedri khỏi đội hình xuất phát trong chiến thắng kịch tính tại tứ kết World Cup 2026 trước Bỉ, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã có những chia sẻ thẳng thắn trên chương trình El Larguero. Ông nhấn mạnh rằng môi trường tại đội tuyển quốc gia đòi hỏi một phiên bản Pedri rất khác so với những gì người hâm mộ thường thấy tại Camp Nou.

“Pedri không thể chơi cho chúng tôi theo cách cậu ấy chơi cho Barca,” De la Fuente khẳng định. “Phong cách chơi của chúng tôi khác nhau. Dù có một số điểm tương đồng về nền tảng kỹ thuật, nhưng cách tiếp cận trận đấu của Tây Ban Nha yêu cầu những điều chỉnh cụ thể mà ở câu lạc bộ cậu ấy không phải thực hiện.”

Luis de la Fuente thừa nhận Pedri không thể chơi như ở Barcelona. Ảnh: Getty Images

Giải phóng Pedri nhờ “mỏ neo” Rodri và Zubimendi

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, De la Fuente cho rằng sự hiện diện của những tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới như Rodri hay Martin Zubimendi chính là chìa khóa để thay đổi vai trò của Pedri. Tại Barcelona, Pedri thường đóng vai trò điều tiết, luân chuyển bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, trong màu áo La Roja, ông muốn học trò tiến gần hơn đến khung thành đối phương.

Chiến lược gia 65 tuổi giải thích: “Chúng tôi có Rodri và Zubimendi, những người có khả năng kiểm soát không gian và ảnh hưởng cực lớn đến các vệ tinh xung quanh. Nhờ đó, Pedri có thể tự do hơn để thực hiện các đường chuyền cuối cùng, dứt điểm và thâm nhập vòng cấm. Với tài năng thiên bẩm, cậu ấy đủ sức đảm nhận cả vị trí số 6, số 8 lẫn số 10.”

Bài toán nhân sự trước thềm bán kết gặp Pháp

Dù luôn dành sự ủng hộ cho tiền vệ trẻ của Barcelona, De la Fuente vẫn đang đứng trước một bài toán nhân sự hóc búa. Việc Fabian Ruiz tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quan trọng vào lưới đội tuyển Bỉ đã vô tình đẩy Pedri vào cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt hơn bao giờ hết.

Sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng của Pedri và tính đột biến, cơ động của Fabian Ruiz sẽ là yếu tố quyết định đến cách bố trí nhân sự của Tây Ban Nha trong trận bán kết gặp Pháp vào rạng sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam). Liệu De la Fuente sẽ chọn sự an toàn từ hệ thống đã vận hành trơn tru trước Bỉ, hay đặt niềm tin vào khả năng thích nghi của Pedri để đối đầu với tuyến giữa đầy sức mạnh của Les Bleus?

Hiện tại, câu trả lời vẫn còn nằm trong tính toán của nhà cầm quân này, nhưng có một điều chắc chắn: Pedri sẽ phải tiến hóa nếu muốn trở thành hạt nhân trong hành trình chinh phục đỉnh cao World Cup của Tây Ban Nha.