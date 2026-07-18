Luis de la Fuente yêu cầu sự nghiêm khắc trước lối chơi của Argentina tại chung kết World Cup Trước thềm trận đấu lịch sử tại sân vận động MetLife, huấn luyện viên Luis de la Fuente gửi thông điệp đanh thép tới trọng tài Slavko Vincic về tính công bằng của trận đấu.

Tại trung tâm huấn luyện của New York Red Bulls, bầu không khí trước trận chung kết World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, đã thực hiện một bước đi đầy toan tính khi trực tiếp gửi thông điệp tới đội ngũ trọng tài trước cuộc đối đầu với Argentina.

Luis de la Fuente gửi lời nhắn nhủ trọng tài. Ảnh: Getty Images

Thông điệp đanh thép về tính công bằng

Vị chiến lược gia 65 tuổi nhấn mạnh rằng vai trò của các trọng tài là yếu tố then chốt để duy trì sự toàn vẹn cho trận đấu được mong đợi nhất hành tinh. Trước một Argentina nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, giàu thể lực và không ngại va chạm, De la Fuente lo ngại rằng nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, trận đấu có thể sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu trọng tài chính Slavko Vincic phải duy trì kỷ luật thép ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ông đặc biệt nhấn mạnh việc ngăn chặn những hành vi có thể biến trận chung kết thành một cuộc đối đầu thô bạo thay vì một bữa tiệc bóng đá thuần túy.

Ranh giới của sự hợp pháp trong bóng đá

Phát biểu trước giới truyền thông, De la Fuente khẳng định: "Có rất nhiều điều để nói về màn trình diễn của trọng tài. Trọng tài Slavko Vincic không thể dễ dãi và để các quy tắc bị vi phạm, cũng như không được phép để ranh giới về tính hợp pháp trong bóng đá bị vượt qua".

Dù đặt ra những yêu cầu khắt khe, ông vẫn khẳng định bản thân hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của tổ trọng tài khi đứng trước áp lực khổng lồ tại sân vận động MetLife. Đây là nơi sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đối lập: sự hoa mỹ, kiểm soát của Tây Ban Nha và tính thực dụng, rực lửa của Argentina.

Sự chuẩn bị của La Roja

Bên cạnh những cảnh báo dành cho các vị "vua áo đen", De la Fuente cũng trấn an người hâm mộ về sự chuẩn bị của đội nhà. Ông khẳng định các cầu thủ Tây Ban Nha đã sẵn sàng để đối mặt với mọi kịch bản trên sân cỏ. "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các trọng tài, nhưng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi biết rõ mình cần phải chơi trận đấu này như thế nào", ông nói thêm.

Trận chung kết World Cup 2026, cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới, sẽ chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 20/7 theo giờ Việt Nam. Đây không chỉ là cuộc chiến giành cúp vàng mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả các cầu thủ lẫn đội ngũ điều hành trận đấu.